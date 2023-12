{"article":{"id":"2224544","title":"Người đẹp cực sexy có con năm 16 tuổi đoạt Hoa hậu Venezuela 2023","description":"Hoa hậu Venezuela 2023 Ileana Márquez chính thức lộ diện với vóc dáng nóng bỏng và 3 vòng săn chắc dù có con năm 16 tuổi.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/001-mv-554.jpg?width=768&s=iU_bEEExLxQTqmuc40w07A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/001-mv-554.jpg?width=1024&s=p92he97I4GuV7IyxL0r2XQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/001-mv-554.jpg?width=0&s=dQEy4KhBO8RkOG9A0623xA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/001-mv-554.jpg?width=768&s=iU_bEEExLxQTqmuc40w07A\" alt=\"001-mv.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/001-mv-554.jpg?width=260&s=jyKvuiVogh_5ZWhUO0Jcdg\"></picture>

<figcaption><em>Sáng 8/12, chung kết <a href=\"https://vietnamnet.vn/miss-venezuela-tag12065390676519524739.html\">Miss Venezuela</a> 2023 lần thứ 70 tổ chức ở bang Caracas, Venezuela đã tìm được chủ nhân mới của vương miện. Người đẹp Ileana Márquez với vóc dáng nóng bỏng, kỹ năng trình diễn mãn nhãn và màn trả lời ứng xử trôi chảy đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Cô sẽ dự thi Miss Universe 2024 tại Mexico.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UV3A.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/005-mv-555.jpg?width=768&s=yvImnphG0FsdahwzJTy-sg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/005-mv-555.jpg?width=1024&s=np_syfmpVaUoJKj7Wp2bGw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/005-mv-555.jpg?width=0&s=WoHc7gR7s1wf9zqwokqLCw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/005-mv-555.jpg?width=768&s=yvImnphG0FsdahwzJTy-sg\" alt=\"005-mv.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/005-mv-555.jpg?width=260&s=kMp8lmXDqgaaGz7Yghzvrw\"></picture>

<figcaption><em>Tân hoa hậu năm nay 27 tuổi, cao 1,77m và đến từ bang Amazonas. Hiện cô là người dẫn chương trình truyền hình và người mẫu chuyên nghiệp.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/snapinstaapp-408308715-2082243358812810-1099387083858775455-n-1080-556.jpg?width=768&s=1S8ozwui19BdhCU47lmPtQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/snapinstaapp-408308715-2082243358812810-1099387083858775455-n-1080-556.jpg?width=1024&s=_5X9xU8veyExUWDq0HkN-w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/snapinstaapp-408308715-2082243358812810-1099387083858775455-n-1080-556.jpg?width=0&s=jMairKt_P8Pm1aOh7sACvw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/snapinstaapp-408308715-2082243358812810-1099387083858775455-n-1080-556.jpg?width=768&s=1S8ozwui19BdhCU47lmPtQ\" alt=\"snapinstaapp-408308715-2082243358812810-1099387083858775455-n-1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/snapinstaapp-408308715-2082243358812810-1099387083858775455-n-1080-556.jpg?width=260&s=bBrX3pc-0xcDPdo9ymf5Ww\"></picture>

<figcaption><em>Đăng quang cùng Ileana Márquez trong đêm chung kết là Sakra Guerrero của bang Guarico. Cô sẽ đại diện đất nước dự thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2024 tại Nhật Bản.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/007-mv-557.jpg?width=768&s=bv_8c4yVz7M1ZpeR441Trg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/007-mv-557.jpg?width=1024&s=FopRS3EnMjn9IMk8jGYxeQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/007-mv-557.jpg?width=0&s=92ylOaJEwYjLT02m6TXGHQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/007-mv-557.jpg?width=768&s=bv_8c4yVz7M1ZpeR441Trg\" alt=\"007-mv.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/007-mv-557.jpg?width=260&s=S2zZIMnATHLh-yVsA36nvg\"></picture>

<figcaption><em>Tại đêm thi bán kết, tân hoa hậu có phần thể hiện nổi trội, được cái chuyên trang sắc đẹp lớn ủng hộ và đánh giá cao.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UV3V.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/snapinstaapp-408527425-360302656651504-4918944585838847982-n-1080-1-1-558.jpg?width=768&s=p1aG8z9y6pliioNsfGFAXA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/snapinstaapp-408527425-360302656651504-4918944585838847982-n-1080-1-1-558.jpg?width=1024&s=IN_i2bdZ-_nIH3dS4d3i_Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/snapinstaapp-408527425-360302656651504-4918944585838847982-n-1080-1-1-558.jpg?width=0&s=K7tQGcHoLnixcDSnlKHDqQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/snapinstaapp-408527425-360302656651504-4918944585838847982-n-1080-1-1-558.jpg?width=768&s=p1aG8z9y6pliioNsfGFAXA\" alt=\"snapinstaapp 408527425 360302656651504 4918944585838847982 n 1080 1 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/snapinstaapp-408527425-360302656651504-4918944585838847982-n-1080-1-1-558.jpg?width=260&s=CC7WlS5Mj9HyKAGflCwtuA\"></picture>

<figcaption><em>Ileana Márquez trở thành người mẹ đầu tiên trong lịch sự giành chiến thắng Miss Venezuela. Người đẹp từng chia sẻ việc có con vào năm 16 tuổi, sau đó kết hôn, hiện đã ly dị. \"Làm mẹ khi còn trẻ đã thay đổi con người tôi khi phải đối mặt với một xã hội đầy khắc nghiệt. Tuy nhiên, tôi đã trưởng thành, học tập, làm việc và luôn tiến về phía trước theo hướng tích cực\", cô chia sẻ.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UV6L.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Mỹ nhân 27 tuổi lần đầu công khai con gái 10 tuổi, cả 2 ôm nhau và không che giấu được cảm xúc vỡ òa. \"Hôm nay, tôi cảm thấy tự hào là mẹ của Guadalupe Antonella, người đang và sẽ là động lực quan trọng nhất của tôi để tiếp tục phát triển\", người đẹp xúc động.</em></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/015-mv-559.jpg?width=768&s=Una8TGCaX4k9s-l6rmYNdA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/015-mv-559.jpg?width=1024&s=NmMtcTQvqiiit9ONavmuOQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/015-mv-559.jpg?width=0&s=YmP_QPeLLO8IQxALRnuFZw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/015-mv-559.jpg?width=768&s=Una8TGCaX4k9s-l6rmYNdA\" alt=\"015-mv.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/015-mv-559.jpg?width=260&s=dwWPCznwNz4rpA4AnWI6Eg\"></picture>

<figcaption><em>Ileana Márquez sở hữu thân hình nóng bỏng và 3 vòng cân đối, săn chắc dù đã là mẹ 1 con.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/016-mv-560.jpg?width=768&s=hSAkyiMfpfI1y-N1mHSRsA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/016-mv-560.jpg?width=1024&s=bESLYryOzaDr9y5lRUuBVw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/016-mv-560.jpg?width=0&s=siRUyo89YwJTTkD5ZzbqhA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/016-mv-560.jpg?width=768&s=hSAkyiMfpfI1y-N1mHSRsA\" alt=\"016-mv.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/016-mv-560.jpg?width=260&s=-9JmMTyVLkV0odBE_T5egw\"></picture>

<figcaption><em>Chân dài tham gia hỗ trợ, giúp đỡ cùng các tổ chức từ thiện hướng đến các đối tượng là trẻ em cũng như thanh thiếu niên gặp nguy hiểm trên đường phố Venezuela.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/011-mv-561.jpg?width=768&s=EPorYXkVe_3oTLYXz_oBpA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/011-mv-561.jpg?width=1024&s=z0L7zpEVw6ChEAOx2mz8jA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/011-mv-561.jpg?width=0&s=hmz6pN551XDMGL9h5wfjRA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/011-mv-561.jpg?width=768&s=EPorYXkVe_3oTLYXz_oBpA\" alt=\"011-mv.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/011-mv-561.jpg?width=260&s=gRQzlO9f-8Gc-VjmYEUpMA\"></picture>

<figcaption><em>Người đẹp có vẻ đẹp tự nhiên và phong cách thời trang sành điệu, hiện đại.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/013-mv-562.jpg?width=768&s=QOQ14b8y0h51j3HR1CAVAg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/013-mv-562.jpg?width=1024&s=CPNwWjh-RQRhgu3e2gaBRQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/013-mv-562.jpg?width=0&s=VsSM0MuFe9QjH2MSRLvZbQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/013-mv-562.jpg?width=768&s=QOQ14b8y0h51j3HR1CAVAg\" alt=\"013-mv.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/013-mv-562.jpg?width=260&s=zt9-0iAe6GDAbVY1gmAgpA\"></picture>

<figcaption><em>Ngoài công việc người mẫu, Ileana còn là ca sĩ, diễn viên. Cô đang là thực tập sinh ngành Giáo dục Tiểu học. Chia sẻ về quyết định của bản thân, người đẹp cho biết: \"Niềm đam mê của tôi là giảng dạy. Không chỉ vì tôi từng làm giáo viên mầm non và làm người mẫu dạy catwalk. Mà còn là mong muốn có thể truyền cảm hứng và thay đổi thế giới\".</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/006-mv-563.jpg?width=768&s=_WTgd5aaoZbzK0OqlLlaSw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/006-mv-563.jpg?width=1024&s=xiuOPzx82o8bZzqgAvWmVA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/006-mv-563.jpg?width=0&s=zc_LXH3-l8g9OVgYQFoZBA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/006-mv-563.jpg?width=768&s=_WTgd5aaoZbzK0OqlLlaSw\" alt=\"006-mv.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/006-mv-563.jpg?width=260&s=DF_3TVT6X_U6Hit9AZrC3w\"></picture>

<figcaption><em> Cô từng tham gia cuộc thi Sambil Model Venezuela 2019 nhưng không giành chiến thắng.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/004-mv-564.jpg?width=768&s=pGRAMe0UQCnF4YGzpAgrvw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/004-mv-564.jpg?width=1024&s=bUJaGZ95VLPqgRWr-IOxIw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/004-mv-564.jpg?width=0&s=m2HczA50kpZP7K9Ir78VJQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/004-mv-564.jpg?width=768&s=pGRAMe0UQCnF4YGzpAgrvw\" alt=\"004-mv.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/004-mv-564.jpg?width=260&s=jggiAKJs1XhDKddI41razA\"></picture>

<figcaption><em>Người đẹp là gương mặt yêu thích của nhiều nhà thiết kế ở Venezuela. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sàn diễn lớn trong nước và quốc tế.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/003-mv-565.jpg?width=768&s=ipgTmFZQ8pcsUnms6PSTBg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/003-mv-565.jpg?width=1024&s=ZooMrlRZGIDOpwL53kIINg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/003-mv-565.jpg?width=0&s=UDL2qw547icq6v0mIqRb-A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/003-mv-565.jpg?width=768&s=ipgTmFZQ8pcsUnms6PSTBg\" alt=\"003-mv.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/003-mv-565.jpg?width=260&s=4qkq25pH3Hn3rsmYFMs5KA\"></picture>

<figcaption><em>Trên trang cá nhân, người đẹp không ngần ngại đăng tải hình ảnh mặc áo tắm khoe hình thể gợi cảm và vòng eo nhỏ.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/014-mv-566.jpg?width=768&s=DD4YdmjAu5qvuunNZajjzw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/014-mv-566.jpg?width=1024&s=mWaV5_PHVaR-gk0Hyink_A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/014-mv-566.jpg?width=0&s=EQUBbrtIqK2gE-Ro637leQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/014-mv-566.jpg?width=768&s=DD4YdmjAu5qvuunNZajjzw\" alt=\"014-mv.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/014-mv-566.jpg?width=260&s=g1Rsogl7l3DuiK7eC5jy_g\"></picture>

<figcaption><em>Tham vọng lớn nhất của cô là trở thành tấm gương cho tất cả những phụ nữ trẻ nằm ngoài khuôn mẫu xã hội và giúp họ tìm thấy được vẻ đẹp bên trong.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/008-mv-567.jpg?width=768&s=t3zivTesyEbBhkVur1V_lQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/008-mv-567.jpg?width=1024&s=Ie6IKsjN58ivLUNgj0BFQA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/008-mv-567.jpg?width=0&s=p_uWM-f89Aw0bJzyQN7pyA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/008-mv-567.jpg?width=768&s=t3zivTesyEbBhkVur1V_lQ\" alt=\"008-mv.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/008-mv-567.jpg?width=260&s=jtRtQ8H2ZospGPJ9hTM1Dg\"></picture>

<figcaption><em>Sau khi đăng quang Hoa hậu Venezuela 2023, cô sẽ bước vào giai đoạn luyện tập thêm các kỹ năng thuyết trình và hình thể trước khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024.<br></em></figcaption>

</figure>

<p><strong>Đỗ Phong</strong></p>

