Tín ngưỡng dân gian ở Trung Quốc cho rằng khi một người chết đi, linh hồn của họ sẽ sang "thế giới bên kia". Ở cõi này, tiền bạc, nhà ở hay thậm chí cả hôn nhân được cho là vẫn tồn tại.

Nếu của cải vật chất có thể được gửi đến người đã khuất thông qua việc đốt vàng mã, thì việc sắp xếp lễ cưới cho người đã khuất phức tạp hơn nhiều.

Phong tục tổ chức đám cưới cho người đã khuất tồn tại ở Trung Quốc suốt nhiều thế kỷ qua. Ảnh: SCMP

Ông Huang Jingchun - chuyên gia văn hóa dân gian Trung Quốc, cho biết: “Một phần lý do khiến tục lệ này tồn tại là vì gia đình muốn bù đắp cho người đã khuất, một phần cũng bởi muốn giúp người sống cảm thấy yên lòng".

Những cuộc hôn nhân với người đã khuất cũng chịu tác động bởi chế độ phụ hệ cổ xưa của Trung Quốc, vốn coi hôn nhân là yếu tố quan trọng để duy trì huyết thống gia đình.

Tục lệ này phổ biến nhất ở các tỉnh miền bắc Trung Quốc như Sơn Tây, Sơn Đông hay Hà Bắc, dưới 2 hình thức lựa chọn.

Một loại liên quan đến những cặp vợ chồng đã chết trước hoặc sau khi đính hôn, cha mẹ của họ sẽ giúp tổ chức lễ cưới và chôn cất họ cùng nhau. Loại còn lại liên quan đến những cá nhân chưa hứa hôn và không quen biết nhau ngoài đời, nhưng được mai mối sau khi chết.

Dịch vụ "mai mối" cho người đã khuất ngày càng đắt đỏ. Ảnh: China Daily

Phụ huynh sẽ đứng ra tìm kiếm một người "bạn đời" phù hợp cho đứa con đã khuất của mình, hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp, tuổi tác của họ.

Đa phần "đối tác" trong những cuộc hôn nhân đặc biệt này đều đã qua đời. Một số ít trường hợp thậm chí vẫn còn sống. Người sống tham gia lễ cưới dùng ảnh và quần áo của người đã khuất để đại diện cho "bạn đời" tâm linh của họ. Lễ cưới diễn ra theo phong tục cưới hỏi truyền thống.

Tuy nhiên, việc tìm được "bạn đời" cho người đã khuất không hề dễ dàng nên dịch vụ mai mối đã ra đời.

Một người có 3 thập kỷ kinh nghiệm làm nghề mai mối cho các "linh hồn" chia sẻ trên China News Weekly rằng, ở Trung Quốc "dịch vụ này vẫn luôn đắt khách".

Vào những năm 1990, việc sắp xếp một cuộc hôn nhân kiểu này tốn khoảng 5.000 NDT (hơn 18 triệu đồng), sau đó tăng lên gấp 10 lần vào những năm 2000. Người mai mối cho biết thêm, đến năm 2016, số tiền mỗi gia đình phải chi cho dịch vụ này đã tăng lên ít nhất là 150.000 NDT (khoảng 557 triệu đồng).

Xác chết và tro cốt của những phụ nữ trẻ đã trở thành "hàng hóa" được đem mua, bán ở một số nơi.

Tục "kết hôn với người chết" vẫn tồn tại ở một số làng quê Trung Quốc, nhất là các tỉnh miền Bắc. Ảnh: Sixthtone

Vào năm 2019, tro cốt của Fang Yangyang, một phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, đã được sử dụng trong một buổi lễ như vậy sau khi cô bị chồng bạo hành tử vong.

Sau đó, vào năm 2021, nhân viên nhà tang lễ ở Sơn Đông đã lấy trộm tro của một nhân vật nữ nổi tiếng trên mạng và bán cho một gia đình ở địa phương để tổ chức "hôn lễ ma".

Trung Quốc đã và đang nỗ lực ngăn chặn những sự vụ tương tự. Bất cứ ai có hành vi đánh cắp, hãm hiếp hoặc tiêu hủy xác chết đều có thể bị phạt tù tới 3 năm. Chính quyền địa phương cũng đã ban hành các cảnh báo và tiến hành các cuộc trấn áp.

Nhưng các chuyên gia pháp lý nhận định, chỉ thắt chặt các hạn chế với người cung cấp là chưa đủ. Cần kêu gọi hành động nhiều hơn đối với những người mai mối và người có nhu cầu.