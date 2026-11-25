Chuyển nhầm hơn 301 triệu đồng vào tài khoản người lạ, anh T. được trả lại hơn 39 triệu đồng. Số tiền còn lại đã bị ngân hàng cấn trừ vào khoản vay của người nhận, khiến anh phải khởi kiện để đòi lại.

Chuyển nhầm tiền vào tài khoản người đang có khoản vay

Theo bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Đồng Tháp, ngày 17/9/2025, anh Cao Văn T. (ngụ Vĩnh Long) thực hiện giao dịch chuyển khoản 301.020.000 đồng. Số tiền đi vào tài khoản của anh Trần Tuấn P. (ngụ Đồng Tháp) mở tại Ngân hàng TMCP Q. Hai người không quen biết và chưa từng giao dịch với nhau.

Ngay sau khi phát hiện nhầm lẫn, anh T. liên hệ với ngân hàng nơi mình mở tài khoản để thu hồi tiền nhưng không thành. Anh sau đó trình báo cơ quan công an. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định anh P. là chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm.

Trong số hơn 301 triệu đồng, Ngân hàng Q. đã trích 261.592.222 đồng để cấn trừ vào khoản nợ vay của anh P. Phần tiền còn lại là 39.427.778 đồng. Theo thông báo kết quả xử lý đơn ngày 25/11/2025 của cơ quan điều tra, ngân hàng có văn bản trả lời không đồng ý hoàn trả khoản tiền đã cấn trừ.

Chuyển nhầm hơn 301 triệu đồng vào tài khoản người lạ, anh T. chật vật đòi lại

Ngày 1/12/2025, anh T. khởi kiện, yêu cầu anh P. trả lại hơn 39 triệu đồng và cùng ngân hàng liên đới hoàn trả hơn 261 triệu đồng. Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 3/2/2026, anh ruột của anh P. trả cho anh T. 39.427.778 đồng. Ngày 8/4/2026, anh T. có đơn rút yêu cầu đối với khoản tiền đã nhận lại, tiếp tục yêu cầu anh P. và ngân hàng liên đới trả số tiền còn thiếu.

Đại diện Ngân hàng Q. cho rằng việc thu hồi nợ được thực hiện ngay tình và sai sót khi chuyển khoản thuộc về anh T. Theo lập luận của ngân hàng, khi tiền được ghi có vào tài khoản, anh P. được xác định là chủ sở hữu số tiền đó. Do vậy, ngân hàng cho rằng anh T. không có quyền yêu cầu mình hoàn trả khoản đã trích để thu nợ.

Ngân hàng cũng viện dẫn quy định về nghĩa vụ của chủ tài khoản thanh toán tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN. Theo đó, chủ tài khoản có nghĩa vụ hoàn trả hoặc phối hợp với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để hoàn trả các khoản tiền được ghi có do sai sót, nhầm lẫn. Từ quy định này, ngân hàng cho rằng nghĩa vụ hoàn trả thuộc về người đứng tên tài khoản nhận tiền.

Ngày 11/5/2026, TAND khu vực 1 - Đồng Tháp đình chỉ phần yêu cầu đòi 39.427.778 đồng do anh T. đã rút yêu cầu. Tòa đồng thời chấp nhận một phần đơn kiện, buộc Ngân hàng Q. trả cho anh T. 261.592.222 đồng. Ngân hàng kháng cáo.

Vì sao tòa buộc ngân hàng hoàn trả hơn 261 triệu đồng?

Tại phiên phúc thẩm ngày 11/11/2026, Ngân hàng Q. đề nghị tòa không chấp nhận yêu cầu buộc ngân hàng trả hơn 261 triệu đồng cho anh T., đồng thời đề nghị xác định anh P. có nghĩa vụ liên đới đối với khoản tiền này. Anh T. đồng ý với kết quả sơ thẩm, còn anh P. vắng mặt dù đã được triệu tập hợp lệ. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Hội đồng xét xử xác định đây là vụ tranh chấp đòi lại tài sản. Khi xem xét trách nhiệm hoàn trả, tòa căn cứ vào việc ai đang trực tiếp quản lý, nắm giữ khoản tiền. Đối với phần hơn 39 triệu đồng, anh T. đã nhận lại đầy đủ. Đối với số tiền còn thiếu, tòa xác định ngân hàng đang trực tiếp nắm giữ sau khi cấn trừ vào khoản vay của anh P.

Theo tòa, hợp đồng tín dụng giữa anh P. và Ngân hàng Q. là giao dịch độc lập, được xác lập theo thỏa thuận giữa hai bên. Anh T. không tham gia hợp đồng này. Vì vậy, nghĩa vụ trả nợ của anh P. theo hợp đồng tín dụng không phải là căn cứ để ngân hàng giữ lại số tiền anh T. chuyển nhầm.

Hội đồng xét xử cũng ghi nhận anh P. đã đến một phòng giao dịch của ngân hàng tại Hà Nội để thực hiện việc chuyển trả tiền. Tuy nhiên, ngân hàng xác định đã cấn trừ khoản tiền vào nghĩa vụ trả nợ của anh P. Cơ quan điều tra sau đó có văn bản đề nghị ngân hàng phối hợp giải quyết vụ việc, song số tiền vẫn chưa được hoàn trả.

Từ các tình tiết trên, tòa nhận định ngân hàng đã biết nguồn gốc khoản tiền là do anh T. chuyển nhầm và có điều kiện xem xét việc hoàn trả. Việc tiếp tục giữ khoản tiền để xử lý nợ của anh P., theo hội đồng xét xử, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của anh T.

Về đề nghị buộc anh P. liên đới, tòa xác định anh này đã hoàn trả đầy đủ phần tiền mình quản lý. Hồ sơ không có chứng cứ cho thấy anh P. có nghĩa vụ với anh T. đối với khoản tiền còn lại do ngân hàng nắm giữ. Do đó, hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị của ngân hàng.

TAND tỉnh Đồng Tháp bác kháng cáo, giữ nguyên phán quyết buộc Ngân hàng Q. trả cho anh T. 261.592.222 đồng. Kể từ ngày anh T. có đơn yêu cầu thi hành án, ngân hàng còn phải chịu lãi trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm thi hành. Bản án phúc thẩm có hiệu lực từ ngày tuyên án.

(Theo Bản án dân sự phúc thẩm số 830/2026/DS-PT ngày 11/11/2026 của TAND tỉnh Đồng Tháp)