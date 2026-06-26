Thói quen sinh hoạt thay đổi từ định hướng mới của đô thị

Thực tế tại các khu vực trung tâm như tuyến phố đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận cho thấy, khi không gian đô thị được quy hoạch văn minh và thông thoáng hơn, thói quen sinh hoạt cùng cách lựa chọn phương tiện của người dân cũng dần thay đổi để phù hợp với môi trường sống mới.

Sự điều chỉnh này đang ngày càng trở nên rõ nét khi thành phố chuẩn bị triển khai lộ trình thí điểm Vùng phát thải thấp (LEZ) tại quận Hoàn Kiếm từ tháng 7/2026. Theo định hướng của thành phố, việc giảm phát thải sẽ được thực hiện theo lộ trình, khuyến khích người dân chuyển sang các phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn môi trường thay vì áp dụng ngay các biện pháp hạn chế mạnh.

Vùng lõi nội đô chưa cấm hoàn toàn xe xăng, mở ra nhiều cơ hội lựa chọn phương tiện cho người dân

Việc từng bước áp dụng các tiêu chuẩn khí thải mới cùng xu hướng sử dụng xăng sinh học E10 đang tác động đến quyết định lựa chọn phương tiện của nhiều người dùng đô thị. Bên cạnh yếu tố chi phí vận hành, các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, tương thích với nhiên liệu sinh học và có mức phát thải thấp ngày càng nhận được sự quan tâm trong bối cảnh giao thông xanh trở thành xu hướng phát triển lâu dài.

Để đồng hành cùng người tiêu dùng trong làn sóng dịch chuyển này, những hãng xe hàng đầu thị trường như Yamaha Motor Việt Nam cho biết: các dòng xe trang bị hệ thống phun xăng điện tử (FI) hiện nay như Grande, Janus, NVX hay Exciter đều tương thích hoàn toàn và vận hành tốt với xăng E10. Riêng đối với các dòng xe đời cũ sản xuất trước năm 2017, hãng khuyến nghị người dùng nên sử dụng xăng E5 RON92 để đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định.

Lựa chọn phương tiện Hybrid - Bước đệm xanh hướng tới tương lai

Sự thay đổi về chính sách nhiên liệu và yêu cầu kiểm soát phát thải đã mở đường cho các giải pháp công nghệ mới lên ngôi. Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc dành cho xe điện vẫn đang tiếp tục được mở rộng, các dòng xe máy trang bị động cơ Hybrid được xem là một trong những giải pháp giúp người dùng tiếp cận xu hướng di chuyển xanh mà không phải thay đổi hoàn toàn thói quen sử dụng.

Các dòng xe Hybrid đang ngày càng được người dân ưa chuộng vì khả năng vận hành và chi phí tiết kiệm

Một trong những sản phẩm thuộc phân khúc này là Yamaha Grande. Mẫu xe sử dụng động cơ Blue Core Hybrid với mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố khoảng 1,73 lít/100 km, giúp người dùng nhẹ gánh chi phí hàng ngày. Khối động cơ này tương thích với xăng sinh học E10 mới và được thiết kế nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong điều kiện vận hành đô thị.

Bên cạnh sức mạnh từ khối động cơ chính, xe được trang bị hệ thống trợ lực điện hỗ trợ xe tăng tốc nhẹ nhàng và vận hành êm ái qua những đoạn phố đông. Đi kèm với đó là hệ thống Stop & Start thông minh nhằm tự động tắt động cơ khi dừng xe trong thời gian ngắn, góp phần giảm mức tiêu hao nhiên liệu và lượng khí thải phát sinh.

Yamaha Grande là một trong những dòng xe Hybrid tiết kiệm hàng đầu thị trường

Về thiết kế, Yamaha Grande hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên sự linh hoạt trong môi trường đô thị. Trọng lượng xe nhẹ, hỗ trợ việc điều khiển, quay đầu hoặc dắt xe ở trong không gian hẹp. Trải nghiệm di chuyển hàng ngày tiếp tục được nâng cấp nhờ hệ thống tiện ích hiện đại được trang bị đồng bộ trên xe. Người dùng có thể tận dụng không gian cốp rộng có đèn, cổng sạc pin tiện lợi và ứng dụng kết nối Y-On trên điện thoại thông minh để quản lý các thông số vận hành của xe.

Nhằm đảm bảo khối động cơ Hybrid luôn bền bỉ và duy trì hiệu suất tiết kiệm xăng qua thời gian, nhà sản xuất đưa ra lưu ý quan trọng về vấn đề bảo dưỡng. Việc sử dụng dầu nhớt Yamalube chính hãng theo đúng khuyến nghị sẽ giúp bảo vệ các chi tiết máy, tối ưu hiệu suất và tránh các chi phí sửa chữa phát sinh.

Yamaha Grande sở hữu ngoại hình thanh lịch cùng hàng loạt tiện ích dành cho người dùng

Song song với giải pháp Hybrid, xe máy điện cũng đang trở thành lựa chọn được nhiều người dùng quan tâm. Yamaha NEO’S phiên bản 2026 là một trong những mẫu xe điện được giới thiệu nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị. Xe sở hữu khối động cơ thế hệ mới YIPU 2 tích hợp trực tiếp vào vành sau, mang lại khả năng vận hành ổn định, không phát thải và phù hợp với định hướng phát triển giao thông xanh tại các khu vực trung tâm.

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường ngày càng được chú trọng, việc lựa chọn đồng hành cùng các dòng xe công nghệ tiên tiến như Yamaha Grande hay Yamaha NEO'S được xem là một trong những cách để người dân thích ứng với xu hướng phát triển đô thị bền vững trong tương lai.

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Bích Đào