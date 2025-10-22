Chiều 18/10, anh Lê Văn Thành (SN 1989, tài xế taxi) nhận cuộc gọi từ tổng đài, đón khách tại chân cầu Thăng Long (Hà Nội) - một điểm quen thuộc trong vô số cuốc xe hằng ngày.

Nhưng lần này, người bước lên xe lại khác với những vị khách trước đó: một người đàn ông trẻ, khuôn mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ gục đầu khóc suốt chặng đường.

Thấy khách đau buồn, anh Thành nhẹ nhàng bắt chuyện. Tâm sự của vị khách khiến anh lặng người. Người đàn ông là cha đơn thân, quê Yên Bái, vừa đưa con xuống Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Sau nhiều ngày vật vờ nơi hành lang bệnh viện, tiền bạc cạn kiệt, anh buộc phải bắt xe khách về quê vay mượn thêm.

Anh Thành và hành khách. Ảnh: Cắt từ clip

Thế nhưng giữa đường, anh nhận được cuộc gọi báo tin dữ: đứa con bé bỏng không qua khỏi. Quá đau đớn, anh xin xuống xe giữa chừng. Không điện thoại, không phương tiện, anh chỉ biết nhờ người đi đường gọi tổng đài taxi. Cuộc gọi ấy được chuyển đến anh Thành.

Khi xe gần đến Bệnh viện Bạch Mai, người cha trẻ tuổi rút 200 nghìn đồng - số tiền cuối cùng còn lại - trả cho tài xế, trong khi đồng hồ báo gần 300 nghìn. Anh Thành từ chối nhận tiền.

“Nghe hoàn cảnh như vậy, tôi không nỡ lấy tiền. Tôi chỉ nói: tiền rồi sẽ kiếm lại được, quan trọng là phải sống, phải mạnh mẽ vượt qua", anh Thành chia sẻ với phóng viên VietNamNet.

Người cha nghẹn ngào nắm tay anh Thành, nước mắt không ngừng rơi: “Em không biết lấy gì để đền đáp…”.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã lan tỏa mạnh mẽ, khiến nhiều người xúc động. Một chuyến xe ngắn trong thành phố, nhưng chở nặng nỗi đau, tình người và niềm tin vào lòng nhân ái.

Không phải ai cũng làm được điều lớn lao, nhưng chỉ một hành động nhỏ đúng lúc cũng đủ sưởi ấm trái tim giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề.