Chuyện TikToker Phạm Thoại đồng hành cùng bé Bắp và mẹ (chị Lê Thị Thu Hòa) kêu gọi từ thiện (chữa bệnh ung thư máu cho Bắp), cộng đồng mạng đòi tung sao kê, đòi quyền giám sát việc sử dụng tiền từ thiện vẫn chưa hết nóng, bởi số tiền từ thiện lên tới hơn 16 tỷ đồng.

Sau những "lùm xùm" liên quan đến việc kêu gọi tiền từ thiện của người nổi tiếng, nhiều người cho rằng, ngay cả việc làm từ thiện cũng cần phải “làm từ thiện thông thái”, để tiền, lòng tốt và sự tử tế của mình không bị lợi dụng.

Tại cuộc họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 1/2025 do Bộ Công an tổ chức vào chiều 4/4, Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an cũng cho rằng, mọi người nên kiểm tra thông tin kỹ lưỡng và lựa chọn ưu tiên đóng góp cho các quỹ từ thiện, tổ chức xã hội có uy tín, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và hoạt động minh bạch.

Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an tại cuộc họp báo. Ảnh: XT

Nói về việc kêu gọi từ thiện trên mạng hiện nay đang gây nhiều dư luận về tính minh bạch, Thiếu tướng Tô Cao Lanh khẳng định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an là nắm tình hình, nhận diện các phương thức, thủ đoạn phạm tội của tội phạm.

Bởi vậy, những vụ việc được dư luận xã hội quan tâm, Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương đều theo dõi sát. Việc cá nhân, tổ chức đứng ra kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ những trường hợp khó khăn, gặp bệnh hiểm nghèo là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, đúng với truyền thống dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo cần tuân thủ quy định tại Nghị định số 93/2021 của Chính phủ.

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khẳng định, Bộ sẽ tiếp nhận, giải quyết khi có cá nhân, tổ chức gửi tin báo tố giác tội phạm liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Tô Cao Lanh cũng khuyến cáo người dân nên nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ lưỡng thông tin trước khi quyết định đóng góp từ thiện. “Nếu phát hiện dấu hiệu không minh bạch, hành vi lợi dụng kêu gọi từ thiện để lừa đảo, người dân có quyền yêu cầu giải trình hoặc báo cáo cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời hoặc tố giác tội phạm ngay cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ và xử lý”, Thiếu tướng Tô Cao Lanh nhấn mạnh.