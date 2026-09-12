10 năm theo đuổi hành trình đổi mới

Năm 2026 đánh dấu 10 năm CIMB hoạt động tại Việt Nam. Trong một thập kỷ qua, thị trường ngân hàng cũng chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong cách người Việt tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính.

Nếu trước đây ngân hàng số chủ yếu giúp khách hàng chuyển tiền, thanh toán hay quản lý tài khoản trực tuyến, kỳ vọng hiện nay đã đi xa hơn. Người dùng muốn thực hiện nhiều nhu cầu tài chính trên cùng một nền tảng, đồng thời kỳ vọng sản phẩm, quyền lợi và trải nghiệm phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân.

Sự thay đổi này cũng định hình hướng phát triển tiếp theo của CIMB tại Việt Nam. Bên cạnh tiếp tục hoàn thiện nền tảng số, ngân hàng tập trung phát triển sản phẩm và trải nghiệm theo từng phân khúc khách hàng, thay vì áp dụng một hành trình giống nhau cho tất cả người dùng.

Những ghi nhận trên hành trình phát triển ngân hàng số

Năm 2026, CIMB Việt Nam được The Global Economics Awards vinh danh tại hai hạng mục “Ngân hàng Số Đổi mới Sáng tạo nhất Việt Nam” (Most Innovative Digital Bank - Vietnam) và “Xuất sắc trong Dịch vụ Ngân hàng Bán lẻ Số tại Việt Nam” (Excellence in Digital Retail Banking Services - Vietnam).

Các giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của CIMB trong việc ứng dụng công nghệ, phát triển các giải pháp ngân hàng số và nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời phản ánh định hướng tiếp tục đầu tư vào đổi mới và dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Song song với việc hoàn thiện nền tảng số, CIMB tập trung đưa các sản phẩm và quyền lợi đến gần hơn với nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng. Theo đó, trải nghiệm ngân hàng được mở rộng từ các giao dịch thường ngày sang những tiện ích gắn với quản lý tài chính, nhu cầu chi tiêu và phong cách sống.

Cá nhân hóa trải nghiệm với OCTO Preferred

Một trong những bước phát triển theo định hướng này là OCTO Preferred, chương trình dành cho phân khúc Khách hàng Ưu tiên trên nền tảng ngân hàng số OCTO by CIMB.

Thông qua OCTO Preferred, các sản phẩm, quyền lợi và trải nghiệm dành cho nhóm khách hàng này được tích hợp vào hành trình số, giúp khách hàng tiếp cận những tiện ích phù hợp ngay trên nền tảng quen thuộc.

Việc phát triển chương trình dành riêng cho Khách hàng Ưu tiên Ngân hàng Số cũng thể hiện cách CIMB tiếp cận bài toán cá nhân hóa trong ngân hàng số. Thay vì áp dụng một trải nghiệm đồng nhất cho mọi khách hàng, ngân hàng từng bước phát triển các sản phẩm và quyền lợi phù hợp với nhu cầu, hành vi và mức độ sử dụng dịch vụ của từng phân khúc.

Bên cạnh đó, CIMB tiếp tục phát triển các sản phẩm thẻ tín dụng với định hướng gắn kết hơn với nhu cầu chi tiêu thực tế của khách hàng. Các quyền lợi tập trung vào những nhóm chi tiêu phổ biến như mua sắm, du lịch và giao dịch quốc tế, với những ưu đãi như 0% phí giao dịch ngoại tệ và hoàn tiền lên đến 20%, qua đó gia tăng giá trị trong quá trình sử dụng thẻ.

Tiếp tục đổi mới trong chặng đường tiếp theo

Sau một thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, CIMB bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với định hướng chuyển từ số hóa giao dịch sang mở rộng toàn diện trải nghiệm tài chính trên nền tảng số. Từ OCTO Preferred đến việc phát triển sản phẩm và mở rộng hệ sinh thái tiện ích, ngân hàng hướng tới đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Cột mốc 10 năm không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua, mà còn là nền tảng để CIMB tiếp tục đổi mới, hướng đến những trải nghiệm ngân hàng số thuận tiện, linh hoạt và phù hợp hơn với khách hàng tại Việt Nam.

(Nguồn: CIMB Việt Nam)