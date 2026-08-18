Khi nhịp sống hiện đại lệch khỏi nhịp tự nhiên

Buổi sáng thức dậy trong phòng thiếu sáng, cả ngày làm việc dưới ánh đèn, tối về tiếp tục nhìn màn hình điện thoại và máy tính. Một ngày của cư dân đô thị có thể diễn ra gần như hoàn toàn trong ánh sáng nhân tạo mà không nhận ra rằng, cơ thể vẫn đang “đọc” những tín hiệu ánh sáng ấy để điều chỉnh nhịp sinh học.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), con người dành khoảng 90% thời gian trong các không gian kín. Khi phần lớn thời gian trong ngày diễn ra trong nhà, môi trường sống - từ chất lượng không khí, nhiệt độ đến ánh sáng - ngày càng có ảnh hưởng trực tiếp tới trạng thái thể chất và tinh thần.

Trong đó, ánh sáng giữ một vai trò đặc biệt. Cơ thể con người có một “đồng hồ sinh học” vận hành theo chu kỳ khoảng 24 giờ, điều phối nhiều hoạt động như trạng thái tỉnh táo, buồn ngủ và quá trình nghỉ ngơi. Ánh sáng ban ngày là một trong những tín hiệu quan trọng giúp đồng hồ này nhận biết thời điểm hoạt động; khi trời tối, cơ thể dần chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.

Những khám phá về cơ chế kiểm soát nhịp sinh học từng được trao Nobel Sinh lý học và Y khoa năm 2017 cho Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash và Michael W. Young. Đây cũng là cơ sở để khoa học ngày càng quan tâm tới việc đưa chu kỳ sáng - tối tự nhiên trở lại môi trường sống hiện đại.

Hệ thống Circadian Lighting tại Thera Home giúp đồng bộ đồng hồ sinh học của cơ thể với chu kỳ tự nhiên của mặt trời. Ảnh minh hoạ

Vấn đề nằm ở chỗ, ngôi nhà ngày nay thường duy trì ánh sáng theo nhu cầu sử dụng hơn là theo nhịp sinh học của con người. Đèn sáng khi cần làm việc, đèn bật khi cần sinh hoạt, màn hình phát sáng đến tận trước giờ ngủ. Cơ thể vì thế có thể nhận những tín hiệu ánh sáng không phù hợp với thời điểm sinh học.

Từ đây, Circadian Lighting - thiết kế ánh sáng theo nhịp sinh học trở thành một hướng tiếp cận mới trong kiến trúc wellness. Thay vì chỉ hỏi “căn phòng cần sáng bao nhiêu?”, giải pháp này đặt thêm câu hỏi: ánh sáng ấy có phù hợp với trạng thái của cơ thể ở thời điểm này hay không?

Khi góc nhìn chuyển từ "chiếu sáng không gian" sang "chăm sóc cơ thể", ánh sáng không còn là vật trang trí vô cảm, mà trở thành một liệu pháp nuôi dưỡng sức khỏe mỗi ngày.

Thera Home đưa ánh sáng vào hệ sinh thái trị liệu

Tại dòng căn hộ trị liệu Thera Home (thuộc Tokyu Retreat), Circadian Lighting không còn dừng lại ở mức ý tưởng kiến trúc hay chuẩn mực lý thuyết, mà được hiện thực hóa thành một tiện ích chăm sóc sức khỏe chủ động ngay trong từng không gian sống.

Hệ thống đèn quang trị liệu tại Thera Home được lập trình tự động để thay đổi quang phổ, nhiệt độ màu (CCT) và cường độ chiếu sáng theo thời gian thực. Bằng việc ứng dụng công nghệ LED tùy chỉnh nâng cao (RGBTW - Red, Green, Blue, Tunable White), ánh sáng trong căn hộ biến đổi linh hoạt, mô phỏng chính xác hành trình chuyển động của mặt trời từ lúc bình minh đến khi hoàng hôn buông xuống.

Sự kết hợp giữa liệu pháp ánh sáng sinh học và ngâm khoáng nóng Onsen riêng tại căn hộ giúp giảm 35% hormone căng thẳng cortisol. Ảnh minh hoạ

Nhiều nghiên cứu y học ghi nhận, việc tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo cố định có bước sóng ngắn (ánh sáng xanh) vào buổi tối có thể ức chế sản sinh hormone melatonin đến 50%, khiến nhịp sinh học bị dời muộn khoảng 1,5 giờ. Để khắc phục điều này, hệ thống ánh sáng sinh học tại Thera Home vận hành theo các pha sinh lý tự nhiên của cơ thể.

Buổi sáng, ánh sáng chuyển sang sắc trắng tươi mát, giúp kích thích sản sinh cortisol, đánh thức cơ thể tự nhiên và tăng cường sự tập trung cho ngày mới. Buổi chiều, ánh sáng tự động điều chỉnh về dải màu trung tính dịu nhẹ, giảm áp lực cho mắt khi làm việc và sinh hoạt liên tục trong nhà. Buổi tối, hệ thống chủ động giảm dải ánh sáng xanh, chuyển sang sắc vàng ấm tựa hoàng hôn, tạo tín hiệu cho cơ thể thư giãn, thúc đẩy melatonin tự nhiên để cư dân dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Định hình chuẩn mực sống Wellness trọn vẹn tại Thera Home

Sự hiện diện của hệ thống Circadian Lighting tại Thera Home không đứng độc lập mà nằm trong một hệ tiện ích toàn diện. Khi ánh sáng được tối ưu hóa để chữa lành hệ thần kinh và giấc ngủ từ bên trong, cư dân đồng thời được thụ hưởng chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe chuyên sâu độc bản của dự án.

Sự kết hợp giữa liệu pháp quang học và liệu pháp thủy - nhiệt - khoáng bằng nguồn khoáng nóng Onsen dẫn riêng vào từng căn hộ hứa hẹn tạo ra tác động cộng hưởng vượt trội, có thể giảm chỉ số hormone căng thẳng (cortisol), đồng thời kéo dài thời lượng của chu kỳ ngủ sâu.

Phối cảnh dự án Thera Home (thuộc Tokyu Retreat)

Bên cạnh đó, căn hộ Thera Home còn tích hợp hệ thống lọc không khí tạo ion âm, máy lọc nước ion kiềm, sàn kháng khuẩn và nội thất công thái học hỗ trợ tư thế tự nhiên.

Tất cả tạo nên một hệ sinh thái "Healing Architecture" (Kiến trúc chữa lành) khép kín. Khi ngôi nhà vượt khỏi chức năng lưu trú đơn thuần để trở thành một "bộ lọc" áp lực và tái tạo năng lượng, Thera Home hứa hẹn không chỉ giải bài toán về nhịp sinh học cho người hiện đại mà còn đặt ra một cột mốc mới cho dòng bất động sản trị liệu cao cấp tại Việt Nam.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji)