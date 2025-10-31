Đây là cột mốc mang tính chiến lược không chỉ với Citek mà còn với toàn bộ mạng lưới đối tác SAP tại Việt Nam, khẳng định năng lực tư vấn - triển khai chuẩn quốc tế và uy tín của doanh nghiệp Việt trên bản đồ chuyển đổi số với SAP trên toàn cầu.

SAP là tập đoàn phần mềm hàng đầu thế giới, phục vụ hơn 480.000 khách hàng tại 190 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, SAP đồng hành cùng hơn 700 doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành nghề thông qua mạng lưới đối tác chiến lược, trong đó Citek là đơn vị tiên phong có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu trong mảng SAP Cloud ERP.

Sau gần một thập kỷ đồng hành cùng SAP, Citek đã vươn lên trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam gia nhập liên minh VARs - mạng lưới quy tụ hơn 80 SAP Partner từ 100 quốc gia. Mạng lưới đối tác này giúp thúc đẩy và hỗ trợ tối ưu cho các dự án hợp tác quốc tế, bao gồm triển khai SAP toàn cầu, tối ưu hoá hệ thống và hợp tác nearshoring xuyên biên giới.

Trở thành thành viên của United VARs và được SAP công nhận đối tác cấp cao nhất - SAP Platinum Partner đồng nghĩa Citek đã vượt qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt về năng lực tư vấn triển khai theo tiêu chuẩn quốc tế, uy tín trong ngành, cam kết phát triển bền vững và năng lực mở rộng toàn cầu.

Ông Alexander Herfort - Giám đốc điều hành của United VARs phát biểu tại sự kiện công bố Citek trở thành thành viên chính thức liên minh đối tác SAP toàn cầu United VARs

Đại diện United VARs, ông Alexander Herfort - Giám đốc điều hành nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vui mừng khi có Citek gia nhập United VARs. Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á, nhiều doanh nghiệp quốc tế đang đầu tư vào Việt Nam và các doanh nghiệp Việt cũng đang vươn ra toàn cầu. Do đó, việc có một “local hero” như Citek là điều vô cùng giá trị.

United VARs được ví như liên minh hàng không Star Alliance trong thế giới ERP - khách hàng chỉ cần làm việc với đối tác địa phương như Citek nhưng vẫn được phục vụ trọn vẹn tại hơn 100 quốc gia. Chúng tôi tin rằng Citek sẽ mang lại giá trị lớn cho khách hàng, giúp mở rộng kinh doanh toàn cầu nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ, hiệu quả và trải nghiệm địa phương”.

“Gia nhập United VARs và được công nhận SAP Platinum Partner là dấu mốc quan trọng cho giai đoạn phát triển mới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác toàn cầu, nơi Citek sẽ cùng các đối tác quốc tế mang những trải nghiệm chuyển đổi số quốc tế tốt nhất về với doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời đưa những thế mạnh và best practice của ngành tại Việt Nam tiếp cận khu vực và quốc tế", ông Nguyễn Công Tẩn, CEO Citek cho biết.

Ông Nguyễn Công Tẩn, CEO Citek chia sẻ về dấu mốc gia nhập United VARs và được công nhận SAP Platinum Partner

“Chúng tôi đặt mục tiêu tiếp tục đầu tư mạnh vào con người, công nghệ và hợp tác quốc tế, hướng tới cung cấp các giải pháp tích hợp - toàn diện - thông minh hơn cho doanh nghiệp”, ông Tẩn cho biết thêm.

Đến nay, Citek là đối tác SAP tại Việt Nam sở hữu nền tảng vững chắc được minh chứng qua hàng loạt dự án thành công và những giải thưởng danh giá từ SAP. Với bộ giải pháp chuyển đổi số cho đa dạng lĩnh vực được SAP Global chứng nhận, doanh nghiệp này đã đồng hành cùng hơn 110 khách hàng là các công ty toàn cầu và công ty uy tín tại Việt Nam triển khai thành công các giải pháp SAP S/4HANA, SAP SAP S/4HANA Private Cloud, SAP SAP S/4HANA Public Cloud, SAP Analytics Cloud (SAC)…

Chinh phục 35% khách hàng là doanh nghiệp FDI đến từ 13 quốc gia khẳng định năng lực tư vấn và triển khai vững chắc của Citek với nhiều mô hình doanh nghiệp đa ngành, đa công ty theo chuẩn mực quản trị quốc tế.

Với giải pháp ERP chiến lược của SAP trên nền tảng S/4HANA Public Cloud - SAP Cloud ERP, Citek là đơn vị tiên phong đầu tư nguồn lực chuyên biệt, xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn và triển khai chuyên sâu, đào tạo theo chuẩn SAP Global. Chiến lược bài bản này đã định vị Citek là đơn vị tiên phong tại Việt Nam liên tiếp dẫn dắt các dự án SAP Cloud ERP thành công trong nhiều ngành: Sản xuất, Nhựa - Bao bì, Dược phẩm, Hóa chất, Thực phẩm và Đồ uống, Tiêu dùng, Thương mại, High tech…

Các doanh nghiệp đã đồng hành cùng Citek có thể kể đến: Thành Ngọc Food, Sa Giang, LC Foods, Dầu Tường An, Uniben, Thủy sản Hải Nam, Thủy sản Minh Phú, Gỗ An Cường, Thép Hoà Phát Dung Quất, Tôn Nam Kim, VAS Group, Cadivi, Gelex Electric, Digiworld, Điện Máy Chợ Lớn, Heineken, Honda, Friwo, Karcher, Adidas,…

(Nguồn: Citek)