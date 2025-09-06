XEM CLIP (Người dân cung cấp)

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần 1 phút ghi lại tình huống khiến nhiều người thót tim. Hai cháu bé chơi trước mương nước gần nhà, bất ngờ một bé bị mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống mương.

Ngay lập tức, cậu bé lớn hơn đi cùng vội vàng chạy vào nhà hô lớn gọi bà. Nhờ tiếng kêu cứu kịp thời, người thân nhanh chóng chạy ra kéo cháu bé gặp nạn lên bờ an toàn.

Ngay sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, bé trai này nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại xóm 7, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Chị Huyền My (trú phường Thành Vinh) cho biết, sự việc xảy ra vào hôm qua (5/9), hai cháu bé trong clip là người thân của gia đình chị. Bé Nguyễn Anh Quân (4 tuổi) là anh ruột bé Nguyễn Anh Huy (2 tuổi).

Bé Anh Quân đã hô hoán người thân ra ứng cứu. Ảnh cắt từ clip

"Khi hai cháu đang chơi gần nhà, bé Anh Huy rơi xuống mương nước thủy lợi đối diện nhà. Nước mương sâu khoảng 1m, khi bé Huy bị ngã xuống, nước đã ngập lút người. Thật may bé Quân đã kịp thời kêu gọi người lớn ra ứng cứu", chị My nói.

Theo chị Huyền My, bé Anh Quân đang học mẫu giáo. "Anh Quân rất thông minh và tinh nghịch, gặp tình huống em trai đuối nước nếu Anh Quân chạy lại kéo em trai lên thì cả hai có thể sẽ gặp nạn. Nhưng cháu đã gọi người lớn cứu", chị My cho hay.