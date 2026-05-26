Cá voi Bryde xuất hiện ở vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), sáng 26/5. Video: Ban quản lý vịnh Nha Trang

Sáng 26/5, Ban Quản lý vịnh Nha Trang (BQL Vịnh Nha Trang) cho biết, khoảng 5h50 cùng ngày, đội tuần tra của đơn vị phát hiện một cá thể cá voi Bryde xuất hiện tại khu vực Hòn Mun, thuộc vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo ghi nhận, cá voi nhiều lần nổi lên mặt nước, di chuyển chậm; xung quanh có nhiều chim biển bay theo. Đây là cá thể cá voi đầu tiên được ghi nhận xuất hiện tại vịnh Nha Trang trong năm nay.

BQL Vịnh Nha Trang cho hay, việc cá voi trở lại là tín hiệu tích cực đối với môi trường sinh thái biển, thể hiện nguồn thức ăn và chất lượng hệ sinh thái tại vịnh đang có những chuyển biến tốt. Đơn vị khuyến cáo người dân, du khách và phương tiện trên biển giữ khoảng cách tối thiểu 100m, không đuổi theo, chặn đầu hoặc tách cá mẹ khỏi cá con.

Tàu du lịch không tụ tập quanh khu vực cá voi xuất hiện, cần giảm tốc, hạn chế tiếng ồn và tắt động cơ khi dừng quan sát. Không sử dụng flycam ở độ cao thấp vì tiếng ồn có thể ảnh hưởng đến khả năng định hướng, giao tiếp của cá voi.

BQL Vịnh Nha Trang kêu gọi nâng cao ý thức bảo vệ động vật biển hoang dã và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện cá voi hoặc sinh vật biển quý hiếm.

Những năm gần đây, cá voi liên tục xuất hiện tại vịnh Nha Trang. Gần nhất, hồi tháng 7/2025, cá voi Bryde được ghi nhận ở khu vực Hòn Mun, cho thấy những tín hiệu tích cực về môi trường sinh thái biển.