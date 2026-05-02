Ngày 2/5, trao đổi với PV Báo VietNamNet, ông Lâm Văn Đạt, Chủ tịch UBND phường An Phong, TP Hải Phòng cho biết, vào lúc 10h cùng ngày, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên địa bàn phường.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 5 gian hàng của các hộ dân ở phường An Phong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Hải Phòng tiến hành dập tắt đám cháy.

Vào thời điểm kể trên, ngọn lửa bùng phát và thiêu rụi 5 gian hàng của các hộ dân tại tổ dân phố Đình Ngọc, phường An Phong, nằm trên tuyến QL 17B. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC, Đồn Công an Khu công nghiệp Tràng Duệ, Công an TP Hải Phòng tiến hành dập tắt đám cháy.

Đến khoảng 10h20 cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn, không có thiệt hại về người. 5 gian hàng của các hộ dân có tổng diện tích khoảng 150m3, kinh doanh hàng tạp hóa, xe máy, cà phê… Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng hơn 100 triệu đồng.

Nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng TP Hải Phòng điều tra, làm rõ.