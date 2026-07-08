CLIP: (Nguồn: CACC)

Ngày 8/7, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa cho biết đơn vị đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố 13 đối tượng về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo lãnh đạo Công an phường Yên Hòa, đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra, xét nghiệm ma túy đối với các nhóm có nguy cơ cao, qua đó phát hiện nhiều trường hợp dương tính với chất ma túy.

Từ những kết quả này, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, mở rộng điều tra, làm rõ các đường dây, ổ nhóm liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Biến các căn nhà thành "vườn" cần sa

Đáng chú ý, ngày 29/6, từ việc phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy cần sa, Công an phường đã khẩn trương xác minh, đấu tranh mở rộng, làm rõ thêm 21 đối tượng liên quan đến việc sử dụng, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng công an phát hiện một số đối tượng tổ chức trồng cây cần sa với quy mô lớn nhằm phục vụ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Huy Hùng (SN 1997, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) khai bắt đầu sử dụng cần sa từ khoảng năm 2021.

Nhận thấy cần sa có giá bán cao, Hùng lên mạng Internet tìm hiểu kỹ thuật gieo trồng. Sau đó, đối tượng đặt mua hạt giống, hệ thống đèn chiếu sáng, quạt thông gió, thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm... cùng nhiều thiết bị chuyên dụng để tự trồng cần sa bán kiếm lời.

Vườn cần sa được phát hiện tại nơi ở của các đối tượng. Ảnh: CACC

Đầu năm 2026, Hùng trồng cần sa tại tầng 3 một căn nhà trên địa bàn phường Thanh Liệt và một căn nhà bỏ hoang ở phường Đại Mỗ. Kiểm tra hai địa điểm này, lực lượng công an thu giữ tổng cộng 97 cây cần sa đang trong quá trình sinh trưởng, chuẩn bị thu hoạch.

Ở một nhánh khác của vụ án, Tào Đức Thịnh (SN 1994, trú phường Đại Mỗ) khai nhận bản thân sử dụng cần sa và thường xuyên đặt mua ma túy qua mạng xã hội để vừa sử dụng, vừa bán lại cho các đối tượng khác.

Thịnh đã nhiều lần bán cần sa cho Nguyễn Văn Thắng (SN 2000, trú tại phường Đại Mỗ). Sau đó, cả hai thống nhất phương thức hoạt động khép kín: Thịnh liên hệ nguồn hàng, giao dịch với khách và nhận tiền qua tài khoản ngân hàng; Thắng nhận, cất giấu ma túy, chia nhỏ rồi mang đến các điểm hẹn để khách tự đến nhận theo hướng dẫn.

Đến giữa năm 2025, Thịnh và Thắng bàn bạc tự trồng cây cần sa để chủ động nguồn hàng, tăng lợi nhuận. Thịnh cung cấp hạt giống, hệ thống đèn LED, giàn trồng và các loại dinh dưỡng; đồng thời tìm hiểu kỹ thuật trên mạng xã hội rồi hướng dẫn Thắng trực tiếp chăm sóc, thu hoạch.

Khám xét nơi ở của Thắng, lực lượng công an thu giữ 30 cây cần sa đã được thu hoạch, phơi khô, có tổng khối lượng 3.398,01 gam.