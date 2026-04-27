Sáng 27/4, đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết, lực lượng chức năng ở Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nghi là pháo hoa nổ tại khu vực biên giới.

Khoảng 6h ngày 26/4, tại tuyến đường đất xuống sông Sê Pôn thuộc thôn Long Quy, xã Lao Bảo, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển pháo trên địa bàn.

Đối tượng buôn lậu cùng tang vật vụ án

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện ông Đoàn Hoài Cương (SN 1979, trú tại thôn Long An, xã Lao Bảo) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Lead mang biển kiểm soát 74H1-196.7 có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 15 hộp giấy in nhãn hiệu “KS4-49AB Brilliant Bloom” cùng nhiều ký tự nước ngoài. Bên trong mỗi hộp chứa 49 ống hình trụ tròn liên kết với nhau, nghi là pháo hoa nổ.

Hiện trường vụ bắt giữ đối tượng buôn lậu

Nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định của Bộ luật Hình sự, lực lượng biên phòng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với ông Cương, đồng thời tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật và phương tiện.

Vụ việc đã được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.