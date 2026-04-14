Thượng tá Nguyễn Đình Phong, Đồn trưởng cửa khẩu Quốc tế Lao bảo (Quảng Trị) cho hay, tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới diễn biến phức tạp, chủ yếu do chênh lệch giá.

"Tại địa bàn xã Lao Bảo, các đối tượng lợi dụng địa hình nhiều đường mòn, lối mở để vận chuyển hàng trái phép, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển xăng dầu trái phép", Thượng tá Phong cho hay.

Đồn biên phòng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát. Qua đó, 7 vụ bị phát hiện, tổng tang vật khoảng 8.000 lít xăng dầu.

Xăng được các đối tượng giấu dưới những gốc cây, chờ vận chuyển qua biên giới.

Thượng tá Phong cho biết, vào rạng sáng 13/4, tại khu vực bãi đất trống gần lối vào khu công nghiệp ở thôn Bích La Đông, lực lượng tuần tra phát hiện 70 can nhựa chứa chất lỏng màu vàng, mỗi can khoảng 24 lít, nghi là xăng. Số hàng được tập kết, không có người trông coi, nghi chờ vận chuyển qua biên giới tiêu thụ.

Trước đó, 22h ngày 11/4, tại thôn Nại Cửu, xã Lao Bảo, lực lượng chức năng phát hiện xe tải do Nguyễn Thanh Lương (55 tuổi) điều khiển, chở 50 can nhựa loại 30 lít chứa xăng. Lương khai mua xăng từ khu vực Khe Sanh, sau đó vận chuyển đến gần biên giới để chia nhỏ, đưa sang Lào tiêu thụ.

Vào tối 2/4, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, các cơ quan, đơn vị cũng đã kiểm tra ô tô đầu kéo nhãn hiệu SITRAK, mang biển kiểm soát Lào 9295, kéo theo sơ-mi rơ-moóc nhãn hiệu KAMAZ, mang biển kiểm soát của nước Lào, do Hồ Viết Kham, sinh năm 2000, trú xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị điều khiển.

Ô tô chở dầu diesel không có nguồn gốc hợp pháp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện được gia cố thêm một thùng kim loại hình trụ đặt dọc theo sắt xi. Qua kiểm tra chiếc thùng trên, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 1.290 lít dầu diesel.

Sáng 14/4, Sở Khoa học Công nghệ và Ban Biên phòng tỉnh Quảng Trị kiểm tra, lấy mẫu giám định.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa.

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát, phối hợp các lực lượng nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng, dầu, giữ ổn định thị trường khu vực biên giới.