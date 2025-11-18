Tối 18/11, một phần quan trọng trong hạ tầng ẩn của Internet đã gặp sự cố toàn cầu. Cloudflare, một công ty Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ hàng triệu trang web khỏi các cuộc tấn công độc hại, đã phải đối mặt với một vấn đề chưa được xác định rõ, khiến người dùng Internet không thể truy cập vào một số trang web của khách hàng. Thậm chí, một số chủ sở hữu trang web cũng không thể truy cập vào bảng điều khiển hiệu suất của họ.

Theo Downdetector, các trang web bao gồm X và Open AI đã bị gián đoạn gia tăng cùng thời điểm xảy ra sự cố của Cloudflare.

Đại diện Cloudflare cho biết: "Chúng tôi nhận thấy sự tăng đột biến lưu lượng truy cập bất thường đến một trong các dịch vụ của Cloudflare bắt đầu lúc 11:20 sáng" (giờ địa phương). Tình trạng này đã gây ra lỗi cho một số lưu lượng truy cập đi qua mạng lưới của Cloudflare. Dù hầu hết lưu lượng cho các dịch vụ vẫn tiếp tục lưu thông bình thường, tỷ lệ lỗi đã tăng cao trên nhiều dịch vụ khác nhau của Cloudflare.

Website không truy cập được do sự cố của Cloudflare. Ảnh: Du Lam

Công ty thông tin họ chưa biết nguyên nhân của sự tăng đột biến lưu lượng bất thường này. Các kỹ sư của Cloudflare đang nỗ lực hết mình để đảm bảo tất cả lưu lượng truy cập được phục vụ mà không gặp lỗi.

Vào thời điểm đó, các kỹ sư của Cloudflare đã được lên lịch thực hiện bảo trì tại các trung tâm dữ liệu ở Tahiti, Los Angeles, Atlanta và Santiago (Chile), nhưng không rõ liệu các hoạt động này có liên quan đến sự cố mất dịch vụ hay không.

Đến 12:21 chiều GMT, công ty thông báo: "Chúng tôi đang ghi nhận các dịch vụ khôi phục, nhưng khách hàng có thể tiếp tục quan sát thấy tỷ lệ lỗi cao hơn mức bình thường trong khi các nỗ lực khắc phục được tiếp tục".

"Người gác cổng" của Internet

Cloudflare cập nhật sự cố máy chủ khiến Internet thế giới tê liệt. Ảnh chụp màn hình.

Cloudflare được Alan Woodward, Giáo sư tại Trung tâm An ninh mạng Surrey, mô tả là "công ty lớn nhất mà bạn chưa từng nghe đến". Công ty cung cấp các dịch vụ để "bảo vệ các trang web, ứng dụng, API và khối lượng công việc AI của bạn đồng thời tăng tốc hiệu suất".

Giáo sư Woodward gọi Cloudflare là "người gác cổng". Các vai trò của công ty bao gồm giám sát lưu lượng truy cập đến các trang web để bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) khi các tác nhân độc hại cố gắng làm quá tải các trang web bằng các yêu cầu. Cloudflare cũng thực hiện chức năng kiểm tra để xác minh người dùng là con người.

Sự cố của Cloudflare xảy ra chưa đầy một tháng sau sự cố mất dịch vụ của Amazon Web Services (AWS), vốn làm sập hàng nghìn trang web. Giáo sư Woodward nhận định việc chỉ có một vài công ty cung cấp hạ tầng Internet quan trọng đã khiến sự cố của bất kỳ công ty nào cũng bộc lộ rõ ràng.

Tại thời điểm bài viết, Cloudflare cho biết đã xác định được vấn đề và đang triển khai bản sửa lỗi. Một số dịch vụ, bao gồm Cloudflare Access và WARP đã có dấu hiệu phục hồi. Công ty vẫn đang tiếp tục làm việc để khôi phục dịch vụ cho khách hàng.

(Theo The Guardian, Cloudflare)