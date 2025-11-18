OpenAI, công ty được định giá khoảng 500 tỷ USD và dự kiến đạt doanh thu hàng năm 20 tỷ USD, đang phải đối mặt với thực tế tài chính khắc nghiệt. Quý trước, công ty đã lỗ hơn 12 tỷ USD.

Việc ra mắt ứng dụng tạo video Sora vào ngày 30/9 đã mang lại thành công vang dội về mặt người dùng, đạt 1 triệu lượt tải xuống chỉ trong một tuần. Đến Halloween, ứng dụng đã có 4 triệu lượt tải xuống và đang tạo ra hàng triệu video AI mỗi ngày.

Tuy nhiên, tốc độ sử dụng này đi kèm với một hóa đơn khổng lồ. Theo ước tính của Forbes và các chuyên gia, OpenAI đang "đổ" hơn 5 tỷ USD hàng năm, tương đương khoảng 15 triệu USD mỗi ngày.

Bill Peebles, Trưởng bộ phận Sora của OpenAI, đã đúng khi nhận xét vào ngày 30/10 rằng "mô hình kinh tế hiện tại hoàn toàn không bền vững".

Chi phí cho các mô hình video (như Sora 2) đắt hơn nhiều so với các mô hình văn bản (như GPT-5) vì dữ liệu mà chúng xử lý và xuất ra phức tạp hơn.

Việc tạo một video 10 giây (độ dài tiêu chuẩn cho một clip Sora) tiêu tốn của OpenAI khoảng 1,3 USD. Ước tính này dựa trên giả định mỗi lần tạo video mất khoảng 40 phút tổng thời gian GPU, hoặc 8-10 phút trên bốn GPU chạy đồng thời.

Hiện tại, OpenAI đang tính phí 1 USD cho một video 10 giây được tạo bằng Sora 2 và 3 USD cho mô hình Sora 2 Pro tiên tiến hơn.

Sora 2 phức tạp hơn GPT-5 vì nó cần xử lý dữ liệu bốn chiều (ba chiều không gian cộng với thời gian) và đảm bảo hành động có ý nghĩa trong suốt nhiều khung hình mỗi giây.

Với ước tính 4,5 triệu người dùng ứng dụng Sora và giả định 25% trong số đó đăng trung bình 10 video mỗi ngày, tổng cộng có khoảng 11,3 triệu video được tạo ra hàng ngày. Nhân với chi phí 1,3 USD/video, con số này dẫn đến chi phí gần 15 triệu USD mỗi ngày.

Việc cho phép người dùng tạo video Sora miễn phí là một động thái táo bạo. OpenAI đang chấp nhận thua lỗ để giành thị phần và sự chú ý, hy vọng càng nhiều người dùng Sora thì chi phí sẽ giảm xuống và doanh thu sẽ tăng lên khi công ty bắt đầu tính phí.

Lloyd Walmsley, một nhà phân tích tại Mizuho, nhận định đây là "một chiến thuật kinh điển của Internet": không tập trung quá nhiều vào chi phí ban đầu mà thay vào đó là xây dựng khán giả và mức độ tương tác.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng số phút GPU cần thiết để tạo ra một giây video sẽ giảm theo cấp số nhân theo thời gian. Ước tính chi phí suy luận (inference) cho các mô hình video có thể rẻ hơn 5 lần vào năm tới và rẻ 3 ba lần so với mức đó vào năm 2027.

Tuy nhiên, chi phí đang tích lũy quá nhanh. CEO OpenAI Sam Altman cho biết họ có kế hoạch sớm dừng việc cung cấp quá nhiều video AI miễn phí. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 10, ông giải thích "có quá nhiều người dùng chỉ làm meme hài hước để gửi cho ba người bạn của họ và không có mô hình quảng cáo nào có thể hỗ trợ chi phí cho loại thế giới đó".

