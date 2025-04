Tăng khả năng kiểm soát hạ tầng

Trong bối cảnh nền kinh tế số ngày càng phát triển, việc làm chủ công nghệ hạ tầng số là yếu tố then chốt để đảm bảo chủ quyền công nghệ quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi số bền vững. Theo đúng lộ trình đã đề ra để hoàn thành nhiệm vụ quốc gia về chuyển đổi số, CMC Cloud đang hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, hướng tới mục tiêu trở thành nền tảng điện toán đám mây số 1 của người Việt, sở hữu các công nghệ lõi do người Việt làm chủ. Nỗ lực này không chỉ góp phần giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài, mà còn khẳng định vị thế công nghệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ khu vực.

Mới đây, CMC Cloud tiếp tục mở rộng hệ sinh thái với 4 dịch vụ chiến lược: Cloud Kafka, API Gateway, Storage Gateway và DRaaS. Sự bổ sung này sẽ góp phần giúp cho các doanh nghiệp từng bước củng cố nền tảng vận hành số hiện đại, linh hoạt và bảo mật: từ xử lý dữ liệu thời gian thực, điều phối hệ thống API, đến lưu trữ phân tán và đảm bảo khôi phục dữ liệu trong mọi tình huống rủi ro.

CMC Cloud đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường với nhiều giải pháp mới

Như một trạm trung chuyển dữ liệu hiện đại, dịch vụ Cloud Kafka của CMC Cloud tiếp nhận, xử lý và truyền tải luồng dữ liệu liên tục theo thời gian thực, với độ trễ thấp và hiệu suất cao. Dịch vụ được quản lý toàn diện - từ triển khai, cấu hình đến mở rộng và bảo mật - giúp doanh nghiệp vận hành Kafka một cách đơn giản, không cần đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu hay đầu tư hạ tầng phức tạp.

Storage Gateway chính là cầu nối dữ liệu, tích hợp các ứng dụng và hạ tầng on-premises của doanh nghiệp với dịch vụ lưu trữ đám mây S3 trên nền tảng CMC Cloud. Dịch vụ cho phép đồng bộ, truy cập và lưu trữ dữ liệu một cách linh hoạt mà không làm thay đổi kiến trúc ứng dụng gốc. Đây là công cụ chiến lược cho các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi lên Hybrid Cloud - giúp tận dụng tối đa hệ thống hiện có, đồng thời mở rộng dung lượng lưu trữ mà không gây gián đoạn hoạt động.

Được ví như người bảo vệ và quản lý "cổng chính" tới các dịch vụ, API Gateway của CMC Cloud giúp kiểm soát và điều phối lưu lượng truy cập, thực thi các chính sách bảo mật, quản lý xác thực, và nhiều tính năng khác. Dịch vụ đảm nhận vai trò quản lý, bảo vệ và tối ưu hóa toàn bộ luồng yêu cầu API từ client đến các dịch vụ backend, không chỉ giúp hệ thống vận hành hiệu quả, an toàn và dễ mở rộng hơn mà còn mang lại khả năng kiểm soát tập trung, giảm thiểu rủi ro.

DRaaS (Disaster Recovery as a Service) là lớp phòng thủ không thể thiếu giúp đảm bảo hệ thống luôn an toàn, bảo mật dù là trong trường hợp mất dữ liệu do tệp bị hỏng, dữ liệu bị hỏng, tấn công mạng hoặc thiên tai. Dịch vụ cho phép sao lưu định kỳ và phục hồi dữ liệu tại nhiều điểm, với thời gian khôi phục nhanh và linh hoạt theo nhu cầu. Thay vì đầu tư hạ tầng dự phòng riêng, doanh nghiệp có thể sử dụng DRaaS như một giải pháp linh hoạt, tiết kiệm và dễ mở rộng - đảm bảo mọi dữ liệu quan trọng luôn trong tầm kiểm soát.

Hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ của CMC Cloud

Định hình hạ tầng số vận hành linh hoạt - an toàn - tiết kiệm

Thay vì đầu tư riêng lẻ cho từng công cụ, giờ đây doanh nghiệp có thể chọn sử dụng một nền tảng duy nhất CMC Cloud - nơi mọi dịch vụ quan trọng được xây dựng, đồng bộ và hỗ trợ vận hành mượt mà.

CMC Cloud góp phần định hình hạ tầng số vận hành linh hoạt - an toàn - tiết kiệm

Việc mở rộng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ là một phần trong lộ trình dài hạn của CMC Cloud nhằm thực hiện nhiệm vụ quốc gia - xây dựng nền tảng điện toán đám mây số 1 của người Việt, do người Việt làm chủ. Năm 2025, CMC Cloud tiếp tục tập trung nghiên cứu và phát triển để làm chủ công nghệ, nâng cao khả năng kiểm soát và tích hợp công nghệ, đảm bảo năng lực cạnh tranh. Điều này cũng sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp giảm gánh nặng kỹ thuật, tăng cường kiểm soát hạ tầng và bảo mật dữ liệu, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững trong thời đại số.

Là nền tảng điện toán đám mây “Make in Vietnam”, CMC Cloud luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình số hóa thông qua một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, dễ tiếp cận, và an toàn.

CMC Telecom thuộc Tập đoàn Công nghệ CMC, là doanh nghiệp hạ tầng số duy nhất của Việt Nam có cổ đông nước ngoài (TIME dotCom, tập đoàn viễn thông Top 2 Malaysia), định hướng trở thành nhà cung cấp dịch vụ toàn diện (Comprehensive Services Provider) hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, dẫn đầu trong 5 nhóm dịch vụ: Connectivity & Internet, Data Center, Cloud, Cyber Security và Managed Services. CMC Cloud là nền tảng điện toán đám mây “Make in Vietnam" do CMC Telecom đầu tư và phát triển. Hệ thống được thiết kế và vận hành hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam, dựa trên 3 trụ cột chính: Tư duy mở (tối ưu nguồn tri thức cộng đồng, làm chủ công nghệ cốt lõi); Kiến trúc mở (Không phụ thuộc vào công nghệ, không phụ thuộc vào nền tảng); Mã nguồn mở và sản phẩm thương mại hoá (Phát triển chuyên sâu và đáp ứng linh hoạt nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam)

Thuý Ngà