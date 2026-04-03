Tập đoàn Công nghệ CMC vừa khởi động năm tài chính 2026 với thông điệp Accelerate your AI-X - Tăng tốc chuyển đổi AI.

Đây không chỉ là chủ đề hành động cho một năm tài chính mới, mà còn là định hướng phát triển cho cả giai đoạn tới, khi CMC đặt mục tiêu trở thành Tập đoàn chuyển đổi AI toàn cầu - A Global AI-X Company, khẳng định vị thế trong nhóm doanh nghiệp công nghệ dẫn đầu về AI tại Việt Nam và hiện diện rõ nét hơn trên bản đồ công nghệ quốc tế.

CMC định vị là công ty số toàn cầu, phát triển trên ba trụ cột công nghệ chiến lược gồm hạ tầng AI, an ninh bảo mật và giải pháp AI.

Đây là nền tảng để doanh nghiệp làm chủ công nghệ lõi, tạo năng lực cạnh tranh bền vững, thúc đẩy chuyển đổi AI tại Việt Nam và mở rộng hiện diện toàn cầu.

Với khách hàng, đối tác và cổ đông, định hướng này cho thấy CMC không chỉ theo đuổi tăng trưởng doanh thu, mà đang đầu tư có hệ thống vào năng lực công nghệ, năng lực triển khai và chuẩn vận hành dài hạn.

Năm 2025, CMC đạt doanh thu trên 10.500 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay tăng 20%, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 24%.

CMC TS tiếp tục giữ vai trò đơn vị dẫn dắt của tập đoàn, không chỉ ở quy mô doanh số mà còn ở tăng trưởng lợi nhuận. CMC Telecom là một trong những đơn vị có mức độ hoàn thành kế hoạch nổi bật, phản ánh sự ổn định của doanh thu dịch vụ, khả năng tổ chức thực thi và sự chuẩn bị bài bản về nền tảng hạ tầng số.

Ở khối Nghiên cứu & Giáo dục, Đại học CMC bước vào giai đoạn tự chủ, vượt chỉ tiêu tuyển sinh và tiếp tục khẳng định hướng đi của mô hình đại học AI, đại học ĐMST đầu tiên tại Việt Nam.

CMC ATI cũng đẩy mạnh hướng nghiên cứu gắn với ứng dụng, từng bước đưa kết quả nghiên cứu vào sản phẩm và dịch vụ của các công ty thành viên.

Đáng chú ý, CMC Global là điểm sáng nổi bật của năm 2025. Sau hai năm gần như đi ngang, đơn vị này đã quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng nhanh với doanh thu tăng gần 30%.

Hầu hết các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, châu Âu, Australia và Việt Nam đều ghi nhận kết quả tích cực.

Quy mô nhân sự cũng đã đạt khoảng 3.000 người, cho thấy năng lực triển khai các dự án lớn trên nhiều thị trường đang được mở rộng rõ rệt.

Theo Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính, để trở thành một công ty công nghệ toàn cầu, CMC không thể chỉ dựa vào mở rộng thị trường hay gia công dịch vụ, mà phải dựa trên sản phẩm, dịch vụ và giải pháp do chính người CMC tạo ra, trên nền công nghệ CMC làm chủ.

Từ tư duy đó, năm tài chính 2026 được xác định là năm bản lề để CMC tăng tốc thực hiện chiến lược Accelerate your AI-X.

Năm 2026, CMC đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 20% mỗi năm. Đến năm 2030, CMC không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng về quy mô, mà còn hướng tới lọt Top 20 doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, đóng vai trò dẫn dắt theo tinh thần Nghị quyết 68.

Với tầm nhìn đến năm 2045, CMC đặt mục tiêu phấn đấu trở thành một trong Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đạt ngang tầm các nước tiên tiến, đúng với tinh thần Nghị quyết 57 về làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Những mục tiêu này cho thấy chiến lược AI-X của CMC không chỉ là định hướng kinh doanh, mà còn gắn với tham vọng xây dựng năng lực công nghệ Việt Nam ở tầm cao hơn.