CMC Telecom đồng hành cùng doanh nghiệp du lịch chuyển đổi số 

Ngày 19/8, tại Khách sạn Grand Vista, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Phát triển du lịch thông minh tại Thành phố Hà Nội”. Sự kiện quy tụ hơn 300 doanh nghiệp du lịch cùng các chuyên gia công nghệ cùng thảo luận về xu hướng, cơ hội và giải pháp phát triển du lịch số.

Tại sự kiện, CMC Telecom mang đến góc nhìn toàn diện về chuyển đổi số ngành du lịch, đồng thời giới thiệu những giải pháp hạ tầng số hiện đại, an toàn và bền vững nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trải nghiệm khách hàng và năng lực cạnh tranh.

Xu hướng trải nghiệm du lịch số

Ngành du lịch toàn cầu đang chứng kiến làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ, nơi công nghệ giúp gia tăng trải nghiệm trong hành trình của du khách. Du lịch giờ đây không chỉ là di chuyển giữa các địa điểm, mà là một chuỗi trải nghiệm xuyên suốt, được thiết kế để cá nhân hóa và tối ưu hóa bằng công nghệ số.

Báo cáo của Forbes và Hospitality Technology chỉ ra: 86% du khách mong muốn kỳ nghỉ được thiết kế riêng theo sở thích cá nhân. 76% ưu tiên sự tiện lợi, từ đặt phòng, nhận phòng đến việc tiếp cận thông tin nhanh chóng. 86% coi ẩm thực là phần không thể thiếu, và họ tìm kiếm trải nghiệm này ngay từ trước chuyến đi qua các ứng dụng số. 47% du khách ưu tiên sự khám phá và phiêu lưu, tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo, mới mẻ ngoài các điểm đến quen thuộc.

Đại diện các doanh nghiệp du lịch quan tâm đặc biệt tới chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và năng lực cạnh tranh

Những con số trên cho thấy công nghệ số là chìa khóa mở ra trải nghiệm du lịch trọn vẹn. Doanh nghiệp muốn chinh phục khách hàng cần hiểu hành vi, khai thác dữ liệu và ứng dụng hạ tầng công nghệ để mang đến dịch vụ cá nhân hóa, thuận tiện và sáng tạo.

Cơ hội và thách thức của du lịch số

Công nghệ tiên tiến đang định hình lại ngành du lịch. Chúng ta có thể thấy sự tác động mạnh mẽ, những cơ hội thông qua các bước tiến của công nghệ như:

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cá nhân hóa trải nghiệm, hỗ trợ khách hàng 24/7.

Thực tế ảo/Thực tế tăng cường (VR/AR) hình thành dịch vụ tham quan ảo, trải nghiệm điểm đến trước khi khởi hành.

Dữ liệu lớn (Big Data) phân tích hành vi du khách, tối ưu hóa dịch vụ và chiến lược.

Vạn vật kết nối (IoT) quản lý khách sạn thông minh, nâng cao trải nghiệm.

Điện toán đám mây (Cloud) hạ tầng linh hoạt, dễ mở rộng và tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với không ít thách thức: hệ thống hạ tầng thiếu ổn định, đặc biệt vào mùa cao điểm, nguy cơ mất dữ liệu, thiếu giải pháp đồng bộ, tối ưu hóa quy trình làm việc và các rủi ro bảo mật thông tin khách hàng, rò rỉ dữ liệu ngày càng lớn.

CMC Telecom đồng hành cùng doanh nghiệp du lịch chuyển đổi số

Trong chuyên đề “Chuyển đổi số doanh nghiệp du lịch lữ hành” của hội thảo, đại diện CMC Telecom đã chia sẻ những giải pháp hạ tầng toàn diện giúp doanh nghiệp du lịch vận hành ổn định, an toàn và linh hoạt:

Đại diện CMC Telecom chia sẻ trước Hội thảo về vai trò quan trọng của hạ tầng số trong chuyển đổi số ngành du lịch

Dịch vụ tích hợp dữ liệu (CDP, API Hub): chuẩn hóa, đồng bộ và phân tích dữ liệu, giúp doanh nghiệp xây dựng chân dung 360° khách hàng, tối ưu vận hành và phát triển dịch vụ cá nhân hóa.

CMC Comprehensive Security Platform: CMC Telecom cung cấp nền tảng bảo mật toàn diện, đa lớp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, phòng chống rủi ro tấn công mạng, củng cố niềm tin và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

CMC Cloud & Data Center đạt chuẩn quốc tế: với chứng chỉ Uptime Tier III (thiết kế, xây dựng, vận hành), giám sát 24/7, CMC Telecom giúp doanh nghiệp đảm bảo hệ thống vận hành liên tục, không gián đoạn, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

CMC Telecom nhấn mạnh: “Một giải pháp số tốt chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được xây dựng trên nền tảng hạ tầng vững chắc, cũng giống như một gói du lịch chất lượng cần phương tiện an toàn, khách sạn tin cậy và hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Hạ tầng số bền vững, thông minh và bảo mật chính là nền móng để ngành du lịch Việt Nam bứt phá, mang lại trải nghiệm tối ưu cho du khách, khẳng định uy tín trên thị trường quốc tế.”

CMC Telecom cam kết đồng hành cùng ngành du lịch Hà Nội và Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số.

Thúy Ngà