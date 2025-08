Hội thảo là hoạt động hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam (6/8), do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ thu hút sự tham dự của đại diện các cơ quan truyền thông lớn Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài PT-TH Hà Nội, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, An ninh TV và nhiều doanh nghiệp bảo mật hàng đầu trong đó có CMC Telecom.

CMC Telecom cùng đại diện các cơ quan truyền thông lớn và các doanh nghiệp bảo mật tham dự Triển lãm An toàn thông tin

Hợp tác giữa CMC và VTV hướng tới mô hình truyền thông số toàn diện

Với tốc độ chuyển đổi số và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng mạnh mẽ trong lĩnh vực báo chí - truyền hình, vấn đề đảm bảo an toàn và an ninh mạng trở thành ưu tiên hàng đầu. Sự kiện lần này thể hiện cam kết của VTV trong việc xây dựng một môi trường số an toàn, đồng thời tạo diễn đàn để các chuyên gia công nghệ chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp và thực tiễn triển khai.

Trước đó, trong buổi làm việc giữa VTV và Tập đoàn Công nghệ CMC vào tháng 4/2025, ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc VTV đã nhấn mạnh: “Tương lai của VTV là trên nền tảng số.” Theo đó, VTV đặt mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng, chuẩn hóa nền tảng phát sóng, quản trị nội dung số và nâng cao khả năng bảo mật, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đa nền tảng.

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC - chia sẻ: “Mở - Kết nối - Hợp tác luôn là triết lý xuyên suốt trong quá trình phát triển của CMC. Với định hướng đồng hành cùng các cơ quan truyền thông lớn như VTV, chúng tôi cam kết cung cấp hạ tầng công nghệ hiện đại, nền tảng bảo mật mạnh mẽ và hỗ trợ toàn diện trong hành trình chuyển đổi số”.

Theo kế hoạch, CMC và VTV sẽ trở thành đối tác chiến lược toàn diện trong lĩnh vực hạ tầng số, bảo mật và vận hành nền tảng công nghệ. Trong đó, VTV tập trung cho các nhiệm vụ chính trị, làm truyền hình, sản xuất và phát triển nội dung phục vụ khán giả, còn CMC sẽ đảm nhận vai trò đối tác đồng hành quản lý cả hạ tầng, nền tảng và đặc biệt là bảo mật, an toàn an ninh mạng cho đài truyền hình.

Giới thiệu nền tảng bảo mật CCSP dành riêng cho truyền thông

Tại triển lãm, CMC Telecom - giới thiệu nền tảng bảo mật toàn diện CMC Comprehensive Security Platform (CCSP) - một giải pháp tích hợp đa lớp, ứng dụng AI và triển khai trên Cloud, nhằm bảo vệ các hệ thống truyền thông trước các mối đe dọa ngày càng phức tạp.

CCSP được phát triển theo các tiêu chuẩn quốc tế như NIST, SANS, PCI-DSS, TCVN…, cấu trúc theo ba trụ cột chính:

CMC SecOps: Tích hợp các công nghệ SIEM, SOAR, XDR giúp phát hiện và phản ứng nhanh với các mối đe dọa mạng.

CMC Cloud Security: Bảo vệ hạ tầng truyền thông trên nền tảng Cloud thông qua các lớp phòng thủ như WAAP, DDoS Protection, MultiCDN và ZTNA.

CMC Risk Management: Chủ động ngăn ngừa rủi ro với hệ thống Tình báo Đe dọa, Giám sát Dark Web, theo dõi thương hiệu và dữ liệu.

Bên cạnh đó, CMC Telecom cũng giới thiệu hệ thống dịch vụ bảo mật CMC Comprehensive Security Service (CCSS) với hai nhóm dịch vụ chính: Dịch vụ Quản lý An ninh (CMC Managed Security Service) và Dịch vụ An ninh Chuyên sâu (CMC Professional Security Service), vận hành bởi đội ngũ chuyên gia sở hữu chứng chỉ quốc tế như OSCP, CISM, CRISC, OSCE, CREST…

Chuyên gia bảo mật của CMC Telecom giới thiệu về nền tảng bảo mật toàn diện dành riêng cho truyền thông

Kinh nghiệm thực tiễn và cam kết hỗ trợ truyền thông Việt

Tại hội thảo, đại diện CMC Telecom chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ hệ thống CNTT cho các cơ quan truyền thông, nhấn mạnh vai trò của chiến lược phòng thủ chủ động và sự tuân thủ tiêu chuẩn trong bối cảnh các cuộc tấn công ngày càng tinh vi.

Ông Nguyễn Quyết - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn & Quản lý Dự án An toàn Thông tin của CMC Telecom - phát biểu: “Việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thông tin không chỉ giúp các cơ quan báo chí bảo vệ dữ liệu lõi, mà còn đảm bảo uy tín và năng lực hoạt động đa nền tảng trong môi trường số đầy biến động hiện nay”.

Thúy Ngà