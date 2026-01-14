CMC Telecom vừa chính thức gia nhập CIS với hạng Services & Consulting Membership (Hạng thành viên Dịch vụ và Tư vấn triển khai). Sự kiện này không đơn thuần là một dấu mốc hội nhập quốc tế, mà là bước đi chiến lược trong bối cảnh doanh nghiệp không chỉ cần thêm công cụ bảo mật, mà cần một chuẩn nền đáng tin cậy để triển khai, vận hành và liên tục cải tiến an toàn thông tin một cách bền vững.

CIS - Hệ sinh thái an ninh mạng toàn cầu vận hành bằng chuẩn mực thực tiễn

CIS là tổ chức quốc tế đã được cộng đồng an ninh mạng toàn cầu tin cậy trong hơn 20 năm. CIS không hoạt động như một nhà cấp chứng chỉ đơn lẻ, mà đóng vai trò “xương sống chuẩn mực” cho hệ sinh thái an ninh mạng toàn cầu.

Hệ sinh thái CIS quy tụ hơn 4.000 tổ chức thành viên, bao gồm:

- Cơ quan chính phủ và các đơn vị hạ tầng trọng yếu tại Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia phát triển - nơi yêu cầu chuẩn an toàn ở mức cao nhất.

- Các tập đoàn công nghệ và cloud hàng đầu thế giới như Google, Microsoft, Amazon Web Services (AWS)…

- Các “ông lớn” trong lĩnh vực an ninh mạng và dịch vụ bảo mật (security vendor & security services), đại diện cho các lớp bảo vệ từ network, endpoint, cloud đến SecOps/SOC - có thể kể đến các thương hiệu toàn cầu như Check Point, Palo Alto, Fortinet, Cisco, CrowdStrike… cùng nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực quốc phòng, tài chính, viễn thông và dịch vụ CNTT.

Điểm cốt lõi tạo nên giá trị của hệ sinh thái CIS là: chuẩn mực không được xây dựng trong phòng họp, mà được đồng kiến tạo từ thực tế vận hành. Các tiêu chuẩn của CIS được phát triển dựa trên đóng góp trực tiếp từ những tổ chức đang vận hành hệ thống quy mô lớn, môi trường có yêu cầu bảo mật và độ tin cậy cao nhất.

Chính vì vậy, CIS không đại diện cho “chuẩn lý thuyết”, mà là chuẩn mực đang được áp dụng thực tế trong những hệ thống quan trọng nhất của thế giới.

Hai trụ cột chuẩn nền của CIS - Nền móng chung của hệ sinh thái toàn cầu

Hệ sinh thái CIS vận hành xoay quanh hai chuẩn nền cốt lõi:

- CIS Controls - tập hợp các biện pháp bảo mật được ưu tiên theo mức độ giảm rủi ro, giúp doanh nghiệp trả lời câu hỏi: “Nên làm gì trước để giảm rủi ro nhanh và hiệu quả nhất?”

- CIS Benchmarks - các hướng dẫn cấu hình an toàn chi tiết cho hệ điều hành, cloud, database, network, ứng dụng…, giúp trả lời: “Cấu hình thế nào là an toàn và có thể kiểm chứng?”

Triết lý xuyên suốt của CIS là: “Không chỉ nói đúng - mà phải làm được, đo được và lặp lại được.” Nhờ đó, CIS trở thành ngôn ngữ chung để các tổ chức trên toàn cầu triển khai, đánh giá và so sánh mức độ an toàn thông tin một cách minh bạch và nhất quán.

CMC Telecom trong hệ sinh thái CIS: Đơn vị cung cấp dịch vụ và tư vấn triển khai

Trong hệ sinh thái ATTT của CIS, các hạng thành viên được phân theo vai trò sử dụng và đóng góp, gồm:

- End User: Dành cho các tổ chức sử dụng CIS để bảo vệ hệ thống và dữ liệu nội bộ (áp dụng CIS Controls, CIS Benchmarks trong vận hành thực tế).

- Academic: Tương tự End User nhưng tối ưu cho môi trường đào tạo/giảng dạy, hỗ trợ học thuật và phát triển năng lực an ninh mạng.

- SLTT (State, Local, Tribal, Territorial) Government: Dành cho các cơ quan chính quyền địa phương/tiểu bang/vùng lãnh thổ, với cơ chế hỗ trợ phù hợp cho khối nhà nước (không phải cấp liên bang).

- Services & Consulting: Dành cho các đơn vị tư vấn và cung cấp dịch vụ, tập trung vào việc bảo vệ dữ liệu và hệ thống của khách hàng trong môi trường hosted / cloud / managed services (bao gồm mô hình SaaS, IaaS, PaaS).

- Product Vendor: Dành cho các nhà cung cấp sản phẩm có nhu cầu tích hợp nội dung CIS Controls/CIS Benchmarks vào sản phẩm/dịch vụ của mình, hoặc theo các chương trình chứng thực/chứng nhận liên quan của CIS.

CMC Telecom lựa chọn Services & Consulting (hạng Dịch vụ & Tư vấn triển khai), thể hiện rõ định hướng phát triển nền tảng bảo mật hợp nhất và dịch vụ an ninh mạng quản lý trọn gói (Security Platformization & Managed Security Services): không chỉ “áp dụng CIS cho riêng mình”, mà đưa chuẩn CIS vào trực tiếp các bài toán triển khai - vận hành - cải tiến ATTT của khách hàng tại Việt Nam.

Nhờ đó, CMC Telecom đóng vai trò cầu nối giữa: Chuẩn mực an ninh mạng toàn cầu (CIS) và hạ tầng, dữ liệu và yêu cầu tuân thủ đặc thù tại Việt Nam.

Gia nhập CIS giúp CMC Telecom nâng chuẩn SPDV đến khách hàng

Việc trở thành thành viên CIS tạo ra giá trị trực tiếp và đo lường được cho khách hàng của CMC Telecom:

Thứ nhất, chuẩn hóa dịch vụ security theo chuẩn quốc tế: Các dịch vụ tư vấn, đánh giá, triển khai và vận hành ATTT được thiết kế và chuẩn hóa dựa trên CIS Controls & CIS Benchmarks, giúp khách hàng có chuẩn nền kỹ thuật rõ ràng, thay vì phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân hay đánh giá chủ quan.

Thứ hai, đo lường và minh bạch hóa mức độ an toàn: Doanh nghiệp có thể đánh giá hiện trạng, theo dõi tiến độ cải thiện và nhận báo cáo dựa trên tiêu chí quốc tế, phục vụ kiểm toán, quản trị rủi ro và làm việc với đối tác, cơ quan quản lý.

Thứ ba, tối ưu đầu tư và rút ngắn thời gian triển khai: Việc ưu tiên đúng các kiểm soát có tác động lớn nhất giúp doanh nghiệp tránh đầu tư dàn trải, giảm sai cấu hình - nguyên nhân phổ biến của phần lớn sự cố bảo mật hiện nay.

Thứ tư, nâng tầm hệ sinh thái dịch vụ ATTT của CMC Telecom:Các dịch vụ security được vận hành trên một chuẩn nền thống nhất, cho phép cải tiến liên tục, nâng cao hiệu quả SOC, phản ứng sự cố và quản trị rủi ro dài hạn - thay vì triển khai rời rạc theo từng dự án.

Đại diện CMC Telecom chia sẻ:“Gia nhập CIS với hạng Services & Consulting là cam kết của CMC Telecom trong việc nâng chuẩn dịch vụ an toàn thông tin. Chúng tôi không chỉ cung cấp công nghệ, mà mang tới cho khách hàng một nền tảng bảo mật có thể đo lường, kiểm chứng và cải tiến liên tục, đồng thời phù hợp với yêu cầu tuân thủ tại Việt Nam.”

Việc CMC Telecom gia nhập CIS là bước tiến quan trọng trong hành trình chuẩn hóa - hội nhập - và tạo giá trị bền vững cho các dịch vụ an toàn thông tin tại Việt Nam.

Đối với khách hàng, đây là lời cam kết rõ ràng: ATTT tại CMC Telecom được triển khai và vận hành trên nền tảng chuẩn mực toàn cầu, minh bạch và tin cậy dài hạn.

Thúy Ngà