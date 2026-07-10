Việc chuyển đổi được thực hiện sau khi tổ chức MEF chính thức đổi tên thương hiệu thành MPLIFY, đồng thời cập nhật hệ thống chứng nhận nhằm phản ánh những yêu cầu mới về chất lượng dịch vụ, hiệu năng mạng và khả năng cung cấp Carrier Ethernet cho khách hàng doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu.

CMC Telecom là một trong số ít doanh nghiệp hạ tầng quốc tế đã nhanh chóng hoàn tất quá trình chuyển đổi này, tiếp tục duy trì chứng nhận theo tiêu chuẩn mới nhất của MPLIFY.

Đây là bước tiếp nối hành trình tiên phong của CMC Telecom trong việc chinh phục các tiêu chuẩn quốc tế về hạ tầng mạng. Năm 2018, CMC Telecom trở thành một trong ba doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đạt chứng chỉ MEF 3.0 Carrier Ethernet. Đến năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận MEF SASE SD-WAN 3.0, khẳng định năng lực triển khai các dịch vụ mạng thế hệ mới theo chuẩn quốc tế.

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng đẩy mạnh Cloud, AI, dữ liệu lớn và các mô hình hạ tầng đa điểm, việc duy trì các chứng nhận quốc tế mới nhất không chỉ phản ánh năng lực công nghệ mà còn thể hiện cam kết lâu dài của CMC Telecom trong việc mang đến nền tảng kết nối ổn định, an toàn và sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Là thành viên của Tập đoàn Công nghệ CMC, CMC Telecom hiện cung cấp hệ sinh thái dịch vụ số toàn diện gồm Connectivity, Data Center, CMC Cloud, Cyber Security, Managed Service và Data & ML, trong đó Connectivity đóng vai trò nền tảng kết nối toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ số.

Việc hoàn tất chuyển đổi sang chứng nhận MPLIFY Carrier Ethernet for Business tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư dài hạn của CMC Telecom vào hạ tầng mạng đạt chuẩn toàn cầu, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế trên hành trình phát triển trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: CMC Telecom)