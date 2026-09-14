CybersecAsia Readers’ Choice Awards là giải thưởng thường niên dành cho lĩnh vực an ninh mạng tại châu Á – Thái Bình Dương. Điểm đáng chú ý của chương trình là các giải thưởng được quyết định với sự tham gia bình chọn của cộng đồng độc giả CybersecAsia, gồm các chuyên gia an ninh mạng, CISO và lãnh đạo công nghệ trong khu vực.

Vì vậy, với CMC Telecom, việc được vinh danh hai năm liên tiếp mang một ý nghĩa đặc biệt: năng lực của một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang nhận được sự ghi nhận từ cộng đồng chuyên môn quốc tế.

Từ hạ tầng an toàn đến dịch vụ bảo mật được quản trị toàn diện

Năm 2025, CMC Telecom nhận hai giải thưởng Best in Data Center và Network Security. Hai hạng mục ghi nhận những năng lực vốn là nền tảng quan trọng trong hệ sinh thái của doanh nghiệp: trung tâm dữ liệu và hạ tầng kết nối an toàn.

Một năm sau, giải thưởng Best in Managed Security Service mở rộng sự ghi nhận sang một lớp năng lực khác.

Nếu Data Center và Network Security tập trung vào nền tảng hạ tầng, Managed Security Service đặt trọng tâm vào khả năng vận hành bảo mật liên tục cho khách hàng: giám sát, phát hiện nguy cơ, phân tích cảnh báo, ứng phó sự cố và duy trì trạng thái an toàn trong suốt quá trình vận hành.

Điều này ngày càng quan trọng khi môi trường CNTT của doanh nghiệp trở nên phức tạp. Hạ tầng có thể đồng thời trải rộng trên Data Center, Cloud, mạng kết nối và nhiều nền tảng ứng dụng; trong khi các cuộc tấn công không còn diễn ra trên một lớp công nghệ riêng biệt.

Doanh nghiệp vì thế không chỉ cần mua thêm công cụ bảo mật. Bài toán lớn hơn là làm thế nào để các công cụ, dữ liệu và đội ngũ chuyên gia có thể phối hợp với nhau để nhận diện và xử lý rủi ro một cách liên tục.

Đây cũng là hướng CMC Telecom đang phát triển năng lực an ninh mạng: kết hợp giữa nền tảng công nghệ và năng lực chuyên gia, giữa phòng ngừa, phát hiện và ứng phó, thay vì tiếp cận từng dịch vụ bảo mật riêng lẻ.

Một mảnh ghép trong chiến lược Comprehensive Service Provider

Nhìn rộng hơn, ba hạng mục mà CMC Telecom được CybersecAsia vinh danh trong hai năm liên tiếp cũng có sự tương đồng với chiến lược chuyển dịch sang mô hình Comprehensive Service Provider – CSP của doanh nghiệp.

Trong mô hình này, CMC Telecom không chỉ cung cấp một đường truyền, một không gian Data Center, một nền tảng Cloud hay một giải pháp Security riêng biệt. Các năng lực Connectivity, Data Center, Cloud, Cyber Security, Data & AI và Managed Services được đặt trong một hệ sinh thái có khả năng kết nối và vận hành xuyên suốt.

Security vì thế không đứng tách biệt khỏi hạ tầng số.

Một hệ thống Cloud cần được bảo vệ. Một Data Center cần được giám sát. Các kết nối cần được kiểm soát trước rủi ro. Và khi doanh nghiệp vận hành môi trường đa nền tảng, các sự kiện bảo mật cần được nhìn nhận trong bức tranh chung thay vì qua từng hệ thống riêng lẻ.

Tại CMC Telecom, cách tiếp cận này được thể hiện qua COC – Comprehensive Operation Center, nơi năng lực vận hành Network, Data Center, Cloud, Cyber Security và Managed Services được kết nối trong cùng một mô hình vận hành. Trong đó, SOC đảm nhiệm vai trò giám sát và ứng phó an ninh mạng 24/7.

Giải thưởng Best in Managed Security Service năm nay vì vậy không chỉ bổ sung thêm một danh hiệu về Security, mà còn ghi nhận một năng lực quan trọng trong chiến lược CSP: khả năng quản trị và vận hành dịch vụ cho khách hàng sau lớp công nghệ.

Chuẩn hóa năng lực an ninh mạng theo các tiêu chuẩn quốc tế

Thời gian qua, CMC Telecom cũng liên tục đầu tư vào việc chuẩn hóa năng lực an ninh mạng theo các tiêu chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp hiện sở hữu đồng thời ba chứng nhận CREST cho các dịch vụ Pentest, SOC và Vulnerability Assessment, bên cạnh việc phát triển các năng lực về Managed Security, MDR, Threat Intelligence và SecOps.

Những đầu tư này gắn với định hướng Security First và thông điệp của dịch vụ Security CMC Telecom: “Your Digital Safety – Your DNA.”

Đại diện CMC Telecom chia sẻ: “Việc tiếp tục được cộng đồng CybersecAsia ghi nhận trong năm thứ hai là một sự khích lệ đối với đội ngũ CMC Telecom. Nếu các giải thưởng Data Center và Network Security năm 2025 ghi nhận nền tảng hạ tầng, thì Best in Managed Security Service năm nay ghi nhận năng lực vận hành và đồng hành cùng khách hàng. Đây cũng chính là hướng chúng tôi đang theo đuổi trong chiến lược Comprehensive Service Provider.”

Từ Best in Data Center và Network Security năm 2025 đến Best in Managed Security Service năm 2026, ba hạng mục phản ánh những lớp năng lực khác nhau nhưng có tính kết nối.

Với CMC Telecom, sự ghi nhận hai năm liên tiếp từ cộng đồng độc giả công nghệ và an ninh mạng quốc tế là một tín hiệu tích cực cho hành trình xây dựng năng lực Security tại Việt Nam theo chuẩn quốc tế. Quan trọng hơn, đó là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi mô hình CSP, nơi khách hàng có thể tiếp cận một hệ sinh thái từ hạ tầng, nền tảng đến bảo mật và vận hành trong một kiến trúc dịch vụ toàn diện.

(Nguồn: CMC Telecom)