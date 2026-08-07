HR Asia Awards là giải thưởng quốc tế uy tín thường niên do Tạp chí HR Asia (thuộc Business Media International) tổ chức tại 15 quốc gia và thị trường trong khu vực. Trải qua hành trình hơn 13 năm, giải thưởng đã khẳng định vị thế chuẩn mực khi vinh danh các tổ chức sở hữu chính sách nhân sự xuất sắc, đãi ngộ vượt trội và văn hóa làm việc tích cực. Với sự tham gia của các doanh nghiệp đa quốc gia và tập đoàn trong danh sách Fortune 500, giải thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực toàn khu vực.

Bà Nguyễn Diệu Anh - Trưởng Ban nhân sự đại diện CMC Telecom nhận cúp "Harmonia" từ BTC

Empowerment - Cơ hội phát triển cho mọi người là kim chỉ nam cho các hoạt động phát triển nguồn nhân lực. Văn hoá trao quyền tại CMC Telecom tạo điều kiện cho mỗi cá nhân chủ động đề xuất sáng kiến, làm chủ công việc và thử sức ở những dự án lớn. Sự ghi nhận tại hạng mục “HR Asia People Transformation Awards” chính là minh chứng cho chiến lược nhân sự bền vững, nơi mọi nhân viên đều được trao cơ hội bứt phá và làm chủ lộ trình thăng tiến của chính mình.

Những chiếc cúp danh giá - khẳng định cam kết của CMC Telecom trong việc xây dựng môi trường làm việc lý tưởng và trao quyền cho con người.

Chuyển từ đào tạo sang học tập liên tục

Tại CMC Telecom, hoạt động đào tạo và chiến lược phát triển năng lực được triển khai dựa trên ba định hướng trọng tâm:

Thứ nhất, chuyển đổi từ mô hình đào tạo theo khóa học sang học tập liên tục thông qua On-the-job Training (OJT), mentoring và đánh giá năng lực định kỳ. Thay vì tập trung vào lý thuyết, nhân sự được học ngay trong quá trình triển khai công việc và các dự án thực tế.

Thứ hai, toàn bộ chương trình đào tạo đều được xây dựng từ nhu cầu kinh doanh, yêu cầu của khách hàng và định hướng phát triển các công nghệ cốt lõi của CMC Telecom. Điều này giúp hoạt động học tập luôn gắn với thực tiễn và tạo ra giá trị trực tiếp cho tổ chức.

Thứ ba, CMC Telecom phát triển hệ thống Learning Path và Competency Framework cho từng nhóm vị trí, giúp mỗi nhân sự có lộ trình học tập rõ ràng, phù hợp với yêu cầu công việc và định hướng nghề nghiệp lâu dài.

Chính cách tiếp cận này đã giúp CMC Telecom đưa hoạt động học tập trở thành trung tâm của chiến lược phát triển con người, đồng thời xây dựng văn hóa nâng cao năng lực liên tục để chuẩn bị nguồn nhân lực trước những thay đổi của thị trường.

Đưa học tập vào dòng chảy công việc

Không dừng lại ở các chương trình đào tạo, CMC Telecom hướng tới xây dựng văn hóa học tập diễn ra ngay trong công việc hằng ngày.

Trả lời phỏng vấn tại lễ trao giải, bà Nguyễn Diệu Anh, đại diện Ban Nhân sự, cho biết triết lý "By learning you will teach, by teaching you will learn" được xem là kim chỉ nam trong phát triển con người tại doanh nghiệp. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, việc học không còn giới hạn trong các lớp đào tạo tập trung mà diễn ra hằng ngày, ngay trong quá trình triển khai công việc và các dự án thực tế.

Để hiện thực hóa mô hình học tập này, CMC Telecom triển khai nhiều hoạt động như Leader Talks, Mini Sharing, Internal Trainer Network và Trainer's Day, tạo không gian để nhân sự chủ động học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và cùng phát triển. Cách tiếp cận này giúp việc học trở thành một phần của công việc, góp phần xây dựng đội ngũ có khả năng thích ứng nhanh trước những thay đổi của công nghệ và thị trường.

Đầu tư vào con người để tạo lợi thế cạnh tranh bền vững

Với hơn 1,000 cán bộ nhân viên trên toàn quốc, CMC Telecom xác định công nghệ chỉ phát huy giá trị khi được vận hành bởi đội ngũ có năng lực và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Chiến lược phát triển con người luôn được triển khai song hành với chiến lược phát triển công nghệ. Đằng sau thông điệp thương hiệu "Your Data - We Care" không chỉ là cam kết về chất lượng dịch vụ mà còn là sự đầu tư bền bỉ vào đội ngũ nhân sự, những người trực tiếp tạo nên trải nghiệm khách hàng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Hiệu quả của chiến lược này cũng được phản ánh qua khảo sát nội bộ phục vụ HR Asia. Nhóm tiêu chí People Transformation của CMC Telecom đạt 4,85/5, cao hơn đáng kể so với mức trung bình thị trường 3,99/5. Với CMC Telecom, chuyển đổi năng lực không phải là một dự án ngắn hạn mà là chiến lược dài hạn nhằm xây dựng đội ngũ luôn sẵn sàng học hỏi, thích ứng và đồng hành cùng sự phát triển của tổ chức trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: CMC Telecom)