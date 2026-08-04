Theo thống kê tại 27 ngân hàng thương mại đã công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý II/2026, có tới 16 ngân hàng ghi nhận sự sụt giảm về số lượng nhân viên so với thời điểm 31/12/2025.

Trong đó, Sacombank tiếp tục dẫn đầu về số lượng nhân sự cắt giảm. Tại ngày 30/6/2026, số lượng cán bộ, nhân viên (CBNV) đang làm việc tại nhà băng này là 12.112 người, giảm 3.739 người so với cuối năm ngoái, tương đương mức giảm gần 24%.

Trong quý I, quy mô nhân sự Sacombank giảm 2.570 người và tiếp tục giảm thêm 1.169 người trong quý II.

Ngoài Sacombank, nhóm các ngân hàng dẫn đầu về cắt giảm nhân sự trong nửa đầu năm nay có: VIB giảm 677 người còn 9.250 người, Eximbank giảm 516 người còn 5.570 người, BIDV giảm 469 người còn 25.811 người, MSB giảm 341 người còn 6.223 người, TPBank giảm 260 người còn 7.523 người, VietinBank giảm 216 người còn 22.072 người, Vietcombank giảm 132 người còn 22.522 người, NCB giảm 102 người còn 2.191 người...

Đáng chú ý, trong số các ngân hàng cắt giảm nhân sự xuất hiện 3 “ông lớn” quốc doanh là BIDV, Vietcombank và VietinBank.

Riêng Agribank không công bố chi tiết về số lượng nhân sự đến 30/6, theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý II/2026.

Tuy nhiên, ngân hàng do nhà nước sở hữu 100% vốn này cũng đang trong quá trình cơ cấu lại nhân sự theo hướng cắt giảm ở các chi nhánh/phòng giao dịch hiện diện ở khu vực đô thị, đồng thời tăng cường nhân sự cho các chi nhánh/phòng giao dịch khu vực nông thôn và miền núi, theo đặc thù của một ngân hàng chuyên cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Ở chiều ngược lại, VPBank dẫn đầu về số lượng nhân sự tăng thêm trong nửa đầu năm nay với 897 người, nâng tổng số nhân sự tại ngân hàng lên 18.451 người vào cuối tháng 6.

KienlongBank, Techcombank và MB cũng thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu về số lượng nhân sự tăng thêm, từ 300 đến gần 600 người.

Xét về quy mô nhân sự, với mạng lưới rộng khắp trên cả nước, nhóm ngân hàng Big4 như BIDV, Vietcombank, VietinBank tiếp tục là những ngân hàng có số lượng CBNV đông đảo nhất trong số các ngân hàng có số liệu công bố. Cả ba ngân hàng đều có trên 22.000 CBNV, trong đó BIDV có gần 26.000 người.

VPBank có quy mô nhân sự lớn nhất trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, với 18.451 người. Tiếp đến là MB 13.344 người, ACB hơn 12.500 người. Sacombank dù quy mô nhân sự giảm mạnh vẫn thuộc top 10 ngân hàng có số lượng CBNV đông nhất.

Hai ngân hàng còn lại đang duy trì số lượng CBNV trên 10.000 người là Techcombank gần 12.000 người và HDBank gần 10.500 người.

LPBank sau giai đoạn quy mô nhân sự giảm mạnh trong hai quý đầu năm 2025 đến nay đã ổn định ở mức khoảng 9.500 người. Năm 2022, ngân hàng từng có tới hơn 12.000 CBNV.