Đây không chỉ khẳng định uy tín và năng lực của CMC Telecom trong mạng lưới an ninh mạng toàn cầu, mà còn đánh dấu bước chuyển chiến lược trong cách tiếp cận bảo mật. Từ một nhà cung cấp giải pháp, CMC Telecom tiến tới vai trò chủ động khai thác, chia sẻ và vận hành hệ thống phòng thủ dựa trên nguồn tình báo an ninh mạng toàn cầu theo thời gian thực.

Vậy sự kiện này mang lại “năng lực thực chiến” nào cho hệ thống bảo mật của doanh nghiệp bạn?

- Tiếp cận nguồn tình báo an ninh mạng toàn cầu: Trở thành thành viên cấp cao giúp CMC Telecom khai thác trực tiếp eCrime eXchange - nơi xử lý hơn 1 tỷ bản ghi dữ liệu mối đe dọa mỗi tháng, từ đó nâng cao vượt trội khả năng phát hiện sớm các hình thức tấn công mới trên toàn cầu theo thời gian thực.

- Phòng thủ chủ động mạnh mẽ hơn: Nhờ hệ thống cảnh báo sớm, doanh nghiệp có thể đón đầu các cuộc tấn công thay vì chỉ phản ứng khi sự cố đã xảy ra.

- Phát hiện và ngăn chặn rủi ro nhanh hơn đến 99%: Nhờ kết hợp dữ liệu từ APWG và hệ sinh thái Threat Intelligence từ nhiều nguồn của CMC Telecom, các mối đe dọa như mã độc, phishing giả mạo được phát hiện và xử lý nhanh chóng, chính xác hơn.

- Thiết lập “lá chắn thông minh” luôn được cập nhật: Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của CMC Telecom sẽ được bảo vệ bởi hệ thống an ninh tự động cập nhật mối đe dọa mới mỗi ngày.

Với sự hỗ trợ từ mạng lưới hơn 2.300 thành viên gồm các tập đoàn công nghệ lớn và cơ quan thực thi pháp luật quốc tế của APWG cùng các nguồn tình báo an ninh mạng khác, CMC Telecom tự hào mang đến nguồn Threat Intelligence chất lượng quốc tế, đảm bảo sự an toàn vững vàng cho mọi khách hàng trong hệ sinh thái số.

(Nguồn: CMC Telecom)