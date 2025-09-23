Diễn đàn Phát triển Hạ tầng số Việt Nam - Digiinfra 2025 dự kiến quy tụ sự tham gia hơn 300 khách mời là đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế.

CMC Telecom tham dự Diễn đàn phát triển hạ tầng số Việt Nam 2025

Digiinfra 2025: nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số

Với chủ đề “Hạ tầng số vững mạnh - Nền tảng làm chủ các công nghệ chiến lược”, Digiinfra 2025 do Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) chủ trì, với sự tham gia của Chính phủ, doanh nghiệp và giới chuyên gia trong nước và quốc tế như Meta, CMC Telecom, VNPT, BBIX, ZTE, VSEC, OPSWAT… hứa hẹn sẽ là một sự kiện trọng điểm, cùng định hình tương lai hạ tầng số quốc gia.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% vào năm 2025 và hướng tới kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030, việc xây dựng hạ tầng số hiện đại, an toàn và tự chủ trở thành yêu cầu cấp bách. Digiinfra 2025 sẽ là nơi hội tụ các sáng kiến và công nghệ chiến lược như AI, Cloud, bảo mật, bán dẫn…, tạo nền móng cho hành trình chuyển đổi số bứt phá.

Sự kiện không chỉ là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp mà còn góp phần củng cố chủ quyền số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái số đồng bộ, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.

CMC Cloud make in Vietnam - khẳng định chủ quyền số

Tham dự Digiinfra 2025, CMC Telecom mang đến thông điệp “Hạ tầng số tự chủ & an toàn trong kỷ nguyên đa nền tảng” với hai sản phẩm dịch vụ chủ đạo: CMC Cloud và CMC Comprehensive Security Platform (CCSP), thể hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ và doanh nghiệp trong xây dựng hạ tầng số hiện đại, an toàn.

CMC Cloud là nền tảng điện toán đám mây Make in Vietnam, được thiết kế và vận hành bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Nền tảng làm chủ công nghệ lõi từ ảo hóa, lưu trữ, bảo mật đến triển khai các mô hình hiện đại như CI/CD, Cloud Native, RDS, đáp ứng toàn diện nhu cầu chuyển đổi số. Điểm khác biệt của CMC Cloud nằm ở tầm nhìn chủ quyền số: bảo vệ dữ liệu quốc gia, giảm phụ thuộc vào hạ tầng nước ngoài, đồng thời mang lại sự linh hoạt và tối ưu cho doanh nghiệp Việt.

Sự hiện diện của CMC Cloud tại Digiinfra 2025 tiếp tục khẳng định cam kết của Tập đoàn Công nghệ CMC nói chung và CMC Telecom nói riêng trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc gia về Chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu trở thành nền tảng điện toán đám mây số 1 của người Việt.

Tại triển lãm, khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các giải pháp Cloud Make in Vietnam và nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên gia về bảo mật đám mây, giúp doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn, bền vững và chủ động hơn trong kỷ nguyên số.

Phòng thủ chủ động với AI trong kỷ nguyên đa nền tảng

Theo báo cáo của Khối An toàn thông tin - CMC Telecom chỉ ra: An ninh mạng toàn cầu đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Ước tính đến năm 2025, thiệt hại kinh tế do tội phạm mạng lên tới 10,5 nghìn tỷ USD, chi phí trung bình của một vụ vi phạm dữ liệu đã đạt 4,45 triệu USD. Cứ 11 giây lại có một doanh nghiệp bị tấn công ransomware, và chỉ riêng quý I/2025 đã có 58,5 triệu tài khoản bị lộ lọt.

Tại Việt Nam, thiệt hại tài chính nửa đầu năm ước tính vượt 10 triệu USD, với hơn 140 triệu bản ghi dữ liệu bị rao bán. Thời gian gần đây các doanh nghiệp trọng yếu liên tục bị hacker tấn công gây ra tổn thất về kinh tế và uy tín thương hiệu.

Chuyên gia tư vấn bảo mật của CMC Telecom sẽ tham luận tại sự kiện với chủ đề Phòng thủ chủ động với AI trong kỷ nguyên đa nền tảng

Cùng với đó, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) vừa mở ra cơ hội, vừa làm gia tăng nguy cơ. Tội phạm mạng tận dụng AI để tạo deepfake, lừa đảo giọng nói, phát tán mã độc tự biến đổi, khiến quy mô và tốc độ tấn công tăng gấp nhiều lần. Cisco cho biết 86% tổ chức toàn cầu đã từng đối mặt với sự cố bảo mật liên quan đến AI, khẳng định nhu cầu cấp bách về chiến lược phòng thủ mới.

Trước thực tiễn đó, CMC Telecom đã mang tới sự kiện Digiinfra 2025 tham luận “Phòng thủ chủ động với AI trong kỷ nguyên đa nền tảng”. Bài trình bày không chỉ chỉ ra thách thức từ làn sóng AI mà còn giới thiệu chiến lược an ninh chủ động dựa trên CMC Comprehensive Security Platform - nền tảng ứng dụng AI, triển khai trên Cloud, cho phép phát hiện sớm mối đe dọa trong thời gian thực, giúp doanh nghiệp chuyển từ “phòng thủ thụ động” sang “phòng thủ chủ động”.

Với sự kết hợp giữa CMC Cloud Make in Vietnam và CMC Comprehensive Security Platform, CMC Telecom khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo hạ tầng số cho Việt Nam.

“Hạ tầng số không chỉ là yếu tố kỹ thuật mà còn là sứ mệnh chiến lược, nơi gắn kết công nghệ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Với Cloud và Security, CMC Telecom cam kết đồng hành cùng Chính phủ và doanh nghiệp trong hành trình xây dựng nền kinh tế số vững mạnh, tự chủ và an toàn” đại diện CMC Telecom nhấn mạnh.

Thúy Ngà