Theo thỏa thuận hợp tác, CMC Telecom sẽ là đối tác chiến lược cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho Tập đoàn Moreh (Moreh Inc.), bao gồm hệ thống trung tâm dữ liệu, hạ tầng kết nối và đội ngũ chuyên gia vận hành. Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp thử nghiệm tích hợp MoAI - nền tảng vận hành hạ tầng AI hyperscale của Moreh vào hệ sinh thái CMC Cloud, tạo tiền đề cho việc phát triển các dịch vụ GPU Cloud hiệu suất cao, tối ưu chi phí, dễ dàng mở rộng cho doanh nghiệp Việt Nam và khu vực.

Kết hợp giữa hạ tầng số và công nghệ AI

Sự hợp tác giữa CMC Telecom và Moreh diễn ra trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về các mô hình AI lớn (LLM, AI đa phương thức...) ngày càng cao. Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn nhất hiện nay là nguồn tài nguyên GPU - bộ xử lý đồ họa chuyên dùng để huấn luyện AI - rất đắt đỏ, khan hiếm và khó mở rộng. Trước thực tiễn đó, Tập đoàn Moreh đến từ Hàn Quốc - là đơn vị tiên phong phát triển hạ tầng tính toán AI quy mô lớn (hyperscale AI) - đã giải quyết bằng phần mềm độc quyền, cho phép liên kết các cụm GPU rời rạc thành một hệ thống xử lý ảo, tiết kiệm chi phí, dễ dàng mở rộng và sẵn sàng triển khai đa đám mây. Đây là một hướng đi khác biệt so với các hãng bán phần cứng truyền thống.

Đại điện CMC Telecom và Tập đoàn Moreh ký kết hợp tác chiến lược

Theo đại diện Moreh, doanh nghiệp lựa chọn CMC Telecom là đối tác chiến lược vì đây là nhà cung cấp hạ tầng số toàn diện với đầy đủ các chứng chỉ quốc tế, an toàn, hiện đại và được các đối tác quốc tế tin cậy. CMC Telecom hiện đang sở hữu hạ tầng xuyên biên giới thông qua 8 POP (điểm hiện diện) kết nối toàn cầu với độ trễ thấp nhất, Data Center hiện đại và an toàn nhất khu vực (DC đầu tiên đạt trọn bộ chứng chỉ UpTime Tier III), CMC Cloud đạt tiêu chuẩn Level 4 (tiêu chuẩn cao nhất do Bộ TTTT, Bộ CA, Bộ QP thẩm định). Đặc biệt, CMC Telecom cung cấp dịch vụ Managed Service với đội ngũ chuyên gia Công nghệ, Bảo mật với đầy đủ các chứng chỉ quốc tế sẵn sàng hỗ trợ Mored quản trị toàn diện hệ thống hạ tầng số phục vụ cho các tác vụ AI chuyên sâu như training (huấn luyện), inference (suy luận) đảm bảo độ tin cậy, bảo mật cho khối lượng tính toán AI lớn.

Đón đầu xu hướng, CMC Telecom góp phần thúc đẩy hạ tầng AI tại Việt Nam

Trong chiến lược toàn cầu, Tập đoàn Moreh đã chọn Việt Nam là điểm đến để phát triển đội ngũ kỹ sư cho ngành công nghiệp AI, đồng thời thành lập Moreh Việt Nam đóng vai trò tiên phong trong phát triển hệ thống suy luận cho mô hình ngôn ngữ lớn (Moreh-vLLM), suy luận phân tán, thư viện tính toán trên GPU/NPU và các giải pháp AI tùy chỉnh theo yêu cầu doanh nghiệp.

Tại lễ ký kết, hai bên cùng thảo luận và chia sẻ về định hướng đồng hành trong thời gian tới

Dựa trên nền tảng hạ tầng số mạnh mẽ, bảo mật cao và linh hoạt từ CMC Telecom, Moreh có thể đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, mở rộng quy mô triển khai và đưa các ứng dụng AI tiên tiến vào thực tiễn tại Việt Nam và khu vực.

Là doanh nghiệp hạ tầng số hàng đầu Việt Nam, CMC Telecom định hướng đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp AI trong khuôn khổ chiến lược AI-X, cung cấp hạ tầng toàn diện để kết nối doanh nghiệp Việt với các nền tảng và công nghệ AI mới nhất trên thế giới.

Chia sẻ tại lễ ký kết, bà Trần Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Kinh doanh và Marketing CMC Telecom cho biết: “Hợp tác giữa CMC Telecom và Moreh không chỉ là hợp tác kinh doanh, mà là sự kết nối giữa năng lực hạ tầng số hàng đầu và công nghệ AI tiên tiến. Đây là một trong những chiến lược nhằm xây dựng một hệ sinh thái AI mạnh mẽ, mở và bền vững tại Việt Nam, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận, khai thác AI một cách hiệu quả và an toàn hơn trong kỷ nguyên số”.

Đại diện Moreh, ông Hyunggeun Jo - Giám đốc chiến lược, Tập đoàn Moreh chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa thế mạnh về hạ tầng số của CMC Telecom và năng lực công nghệ AI của Moreh sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển hệ sinh thái AI tại Việt Nam và khu vực. Mục tiêu chung là xây dựng một hạ tầng tính toán tối ưu, đa nền tảng, dễ tiếp cận và tiết kiệm chi phí - từ đó giúp doanh nghiệp khai thác sức mạnh AI một cách thuận tiện, hiệu quả và bền vững”.

CMC Telecom và Moreh đều kỳ vọng mối quan hệ hợp tác này sẽ thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm và dịch vụ GPU Cloud tại thị trường Việt Nam và khu vực, phục vụ doanh nghiệp đa dạng ngành nghề như tài chính, ngân hàng, sản xuất, thương mại điện tử và các doanh nghiệp công nghệ.

CMC Telecom là công ty thành viên của Tập đoàn Công nghệ CMC, đồng thời là doanh nghiệp hạ tầng viễn thông duy nhất tại Việt Nam có cổ đông nước ngoài (TIME dotCom - Malaysia). Với sứ mệnh trở thành Nhà cung cấp dịch vụ toàn diện cho doanh nghiệp, CMC Telecom cung cấp các giải pháp về Trung tâm dữ liệu, Cloud, Kết nối, Managed Services và An toàn an ninh thông tin. Tập đoàn Moreh đến từ Hàn Quốc là đơn vị tiên phong phát triển hạ tầng tính toán AI quy mô lớn (hyperscale AI). Moreh có khả năng vận hành, tối ưu và xây dựng platform/service cho hệ thống GPU với số lượng lớn (lên đến hàng trăm GPU hoặc nhiều hơn). Qua đó, Moreh giúp doanh nghiệp giải quyết các thách thức hạ tầng như mở rộng, điều phối tài nguyên và tự động hóa triển khai, với mục tiêu đưa công nghệ AI mạnh mẽ trở nên dễ tiếp cận hơn cho mọi tổ chức, doanh nghiệp.

Thuý Ngà