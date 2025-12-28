Sau khi nghỉ việc tại công ty, chị Lan Anh (Đống Đa, Hà Nội) muốn khởi nghiệp kinh doanh riêng từ số vốn 1 tỷ đồng. Sau khi cân nhắc nhiều phương án, chị nghiêng về việc mở một quán cà phê. Theo chị, cà phê là mô hình phổ biến, nhu cầu ổn định, không đòi hỏi công nghệ phức tạp và phù hợp với khả năng quản lý, giao tiếp cùng kinh nghiệm tiêu dùng cá nhân.

Tuy nhiên, chị đang băn khoăn với câu hỏi: 1 tỷ đồng có hợp lý để mở quán cà phê và bao lâu sẽ hòa vốn?

Theo chuyên gia Trần Khánh Minh Sơn, quán cà phê vẫn là một trong những mô hình kinh doanh được nhiều nhà đầu tư cá nhân quan tâm nhất. Với số vốn khởi điểm khoảng 1 tỷ đồng, nhiều người xem đây là ngưỡng vừa đủ để mở quán. Khoản vốn này đủ để triển khai một mô hình kinh doanh bài bản, nhưng chưa đến mức tạo áp lực tài chính quá lớn.

Ở quy mô 1 tỷ đồng, quán cà phê thường có diện tích vừa phải, thiết kế không quá cầu kỳ, nhân sự tinh gọn và tập trung vào hiệu quả vận hành hơn là trải nghiệm sang trọng. Mô hình này phù hợp với các khu dân cư, khu văn phòng nhỏ hoặc các tuyến đường có lưu lượng khách ổn định.

Kinh doanh cà phê được nhiều người quan tâm. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Lợi thế lớn nhất của quán cà phê vốn 1 tỷ đồng là rủi ro tài chính thấp hơn so với các dự án lớn. Trong trường hợp thị trường không thuận lợi, chủ quán vẫn có khả năng điều chỉnh mô hình, cắt giảm chi phí hoặc sang nhượng mà không “mắc kẹt” vốn quá lớn. Tuy nhiên, quy mô nhỏ khiến biên độ tăng trưởng doanh thu bị giới hạn.

Những rủi ro thường gặp

Rủi ro đầu tiên và phổ biến nhất là doanh thu không đạt kỳ vọng. Thực tế nhiều quán cà phê sau giai đoạn khai trương thường nhanh chóng rơi vào tình trạng sụt giảm khách. Khi doanh thu duy trì ở mức thấp trong thời gian dài, chi phí cố định sẽ bào mòn dòng tiền, khiến quán rơi vào vòng xoáy thua lỗ.

Rủi ro thứ hai đến từ chi phí mặt bằng và nhân sự. Đây là hai khoản chi cố định khó cắt giảm trong ngắn hạn. Chỉ cần lựa chọn sai vị trí hoặc tuyển dụng dư nhân sự, bài toán tài chính có thể đảo chiều rất nhanh.

Thứ ba là vòng đời mô hình ngắn. Thị hiếu khách hàng thay đổi liên tục, mô hình quán không được làm mới kịp thời rất dễ mất khách sau 1-2 năm đầu.

Cuối cùng là rủi ro quản trị. Nhiều quán thất bại không phải vì sản phẩm kém, mà vì chủ quán thiếu kinh nghiệm quản lý dòng tiền, không theo dõi sát chi phí và không có kịch bản tài chính rõ ràng ngay từ đầu.

Doanh thu bao nhiêu sống được?

Dựa trên cấu trúc chi phí phổ biến của quán cà phê vốn 1 tỷ đồng, với định phí hàng tháng dao động từ 65-75 triệu đồng, có thể chia hiệu quả kinh doanh thành 3 ngưỡng doanh thu.

Ở mức 50 triệu đồng/tháng, quán gần như chỉ đủ tồn tại. Doanh thu này thường không đủ bù đắp chi phí, chủ quán phải bù lỗ hoặc tự vận hành để giảm chi. Nếu tình trạng này kéo dài, khả năng đóng cửa hoặc sang nhượng là rất cao.

Trong khoảng 50-100 triệu đồng/tháng, quán bắt đầu ổn định hơn nhưng vẫn chưa tạo ra lợi nhuận rõ rệt. Đây là giai đoạn “lưng chừng”, quán có thể không lỗ lớn, nhưng thời gian hòa vốn kéo dài trên 3 năm.

Khi doanh thu vượt 100 triệu đồng/tháng, đặc biệt trong khoảng 150-300 triệu đồng, quán mới thực sự bước vào vùng có thể tính toán hòa vốn. Ở mức này, lợi nhuận thuần dao động từ 20-80 triệu đồng/tháng, tùy khả năng kiểm soát chi phí. Thời gian hòa vốn thường rơi vào khoảng 12-24 tháng.

Vậy có nên mở quán cà phê với 1 tỷ đồng?

Câu trả lời không nằm ở con số 1 tỷ đồng, mà là khả năng đưa doanh thu vượt mốc 100 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian ngắn. Nếu không có vị trí phù hợp, không có kế hoạch vận hành rõ ràng và không hiểu sâu về chi phí, 1 tỷ đồng có thể nhanh chóng trở thành khoản vốn bị “bào mòn” thay vì đầu tư sinh lời.

Ngược lại, với chiến lược sản phẩm phù hợp, chi phí được kiểm soát chặt chẽ và kỳ vọng doanh thu thực tế, mô hình quán cà phê 1 tỷ đồng có thể là lựa chọn cho nhà đầu tư cá nhân.