Có 500 triệu đồng tiền nhàn rỗi, nhà đầu tư có thể chọn mua vàng nhẫn để tích trữ, đầu tư cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai kênh. Người có tiền cần cân nhắc mục tiêu tài chính, thời gian nắm giữ và khả năng chấp nhận biến động.

Anh Nguyễn Tuấn Minh (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết, vàng vẫn là kênh đầu tư quen thuộc nhờ khả năng bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn. Tuy nhiên, vàng không tạo ra thu nhập định kỳ.

Ngược lại, cổ phiếu chia cổ tức có thể mang lại dòng tiền hàng năm nhưng giá cổ phiếu cũng biến động theo thị trường.

Với số vốn 500 triệu đồng, anh đang phân vân nên mua khoảng 3,5 lượng vàng nhẫn để cất giữ hay đầu tư vào một số cổ phiếu.

Nhà đầu tư cân nhắc chọn vàng hay cổ phiếu. Ảnh: Nam Khánh

Đầu tư vàng hay cổ phiếu?

Bà Nguyễn Thu Trang, chuyên viên tư vấn tài chính, cho biết với giá vàng nhẫn 9999 khoảng 140,5-142 triệu đồng/lượng, 500 triệu đồng có thể mua được khoảng 3,5 lượng vàng. Số tiền này tương đương gần 497 triệu đồng nếu tính theo giá bán ra 142 triệu đồng/lượng. Đây là tài sản hữu hình, dễ bảo quản và có thể chuyển đổi thành tiền khi cần thiết.

Trong ngắn hạn, nếu giá vàng đi ngang hoặc tiếp tục điều chỉnh, nhà đầu tư khó có lợi nhuận. Về dài hạn, vàng thường được xem là tài sản phòng vệ trước rủi ro lạm phát và bất ổn kinh tế, nhưng giá vẫn có thể biến động mạnh trong từng giai đoạn.

Vàng không tạo ra dòng tiền định kỳ. Nhà đầu tư chỉ có lãi khi giá bán cao hơn giá mua và đủ bù chênh lệch mua - bán cùng các chi phí liên quan. Vì vậy, hiệu quả của phương án này phụ thuộc nhiều vào thời điểm mua, giá vàng trong thời gian nắm giữ và nhu cầu sử dụng tiền.

Phương án thứ hai là đầu tư cổ phiếu. Anh Minh có thể lựa chọn mua 3-4 cổ phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, dòng tiền kinh doanh ổn định và lịch sử chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Một số nhóm ngành thường được quan tâm gồm điện, nước, cảng biển, logistics và ngân hàng.

Giả sử danh mục cổ phiếu có tỷ suất cổ tức tiền mặt 8,5% tính trên số vốn đầu tư mỗi năm, nhà đầu tư có thể nhận khoảng 42,5 triệu đồng trước thuế. Sau khi khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức bằng tiền mặt, số tiền thực nhận còn khoảng 40,4 triệu đồng/năm.

Thị giá cổ phiếu có thể giảm mạnh khi thị trường điều chỉnh hoặc doanh nghiệp kinh doanh kém thuận lợi. Nếu mua toàn bộ số cổ phiếu trong một thời điểm, nhà đầu tư có thể chịu khoản lỗ đáng kể.

Theo bà Trang, việc lựa chọn vàng hay cổ phiếu cần căn cứ vào mục tiêu sử dụng tiền, thời gian đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi người.

Với những người ưu tiên bảo toàn tài sản, không có nhu cầu tạo thu nhập định kỳ và dự kiến nắm giữ trong ít nhất 3 năm, vàng nhẫn có thể là một phương án tích lũy đáng cân nhắc. Nhà đầu tư không nên sử dụng toàn bộ 500 triệu đồng để mua vàng trong một lần. Việc chia thành 2-3 đợt mua giúp hạn chế rủi ro nếu giá tiếp tục điều chỉnh.

Nếu muốn tạo dòng tiền từ tài sản và chấp nhận biến động của thị trường chứng khoán, nhà đầu tư có thể chọn nhóm cổ phiếu trả cổ tức tiền mặt. Một điểm cần lưu ý là cổ tức không phải khoản thu nhập cố định như lãi tiền gửi. Doanh nghiệp có thể thay đổi hoặc không chia cổ tức tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và kế hoạch sử dụng lợi nhuận.

Phương án 50/50

Ngoài ra, anh Minh có thể dành 250 triệu đồng mua khoảng 1,75 lượng vàng nhẫn để tích trữ. Số tiền 250 triệu đồng còn lại được phân bổ vào 2-3 cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt và chính sách cổ tức ổn định.

Cách phân bổ này giúp nhà đầu tư vừa có tài sản tích trữ, vừa có cơ hội tạo dòng tiền từ cổ tức. Phương án này vẫn có rủi ro khi cả giá vàng và thị trường chứng khoán cùng biến động bất lợi.

Bà Trang khuyên rằng trước khi xuống tiền, nhà đầu tư cần giữ lại một khoản dự phòng cho chi tiêu và những tình huống phát sinh. Chỉ nên sử dụng phần tiền thực sự nhàn rỗi để đầu tư dài hạn.