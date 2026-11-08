Giá vàng trong nước liên tục điều chỉnh giảm khiến nhiều người có tiền nhàn rỗi cân nhắc mua vào để tích trữ. Tuy nhiên, với khoản tiết kiệm 100 triệu đồng, việc chuyển từ tiền gửi ngân hàng sang vàng có phải lựa chọn hợp lý ở thời điểm này?

Sau khi theo dõi diễn biến giá vàng trong nước, chị Bích Hạnh (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) đang phân vân có nên sử dụng khoản tiền tiết kiệm 100 triệu đồng để mua vàng tích trữ hay không.

Chị Hạnh cho biết, trước đây, khi giá vàng liên tục tăng cao, chị không dám mua vì lo ngại rủi ro. Nay giá vàng đã hạ nhiệt, chị lại băn khoăn liệu đây có phải thời điểm thích hợp để mua vào hay giá sẽ tiếp tục đi xuống.

“Giá vàng đã giảm khá nhiều so với năm ngoái, tôi đang tính mua một ít để dành. Nhưng mua lúc này lại sợ giá tiếp tục giảm, còn chờ thêm thì lo giá tăng trở lại. Không biết có nên mua ngay hay đợi thêm một thời gian”, chị Hạnh chia sẻ.

Theo bảng giá của SJC, ngày 6/11/2026, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với mức bán ra 148,4 triệu đồng/lượng cùng ngày năm 2025, giá vàng miếng đã giảm khoảng 5%.

Đối với vàng nhẫn trơn 9999, giá bán giữa các thương hiệu có sự khác biệt. Chẳng hạn, vàng nhẫn PNJ 9999 ngày 6/11/2026 được niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra, trong khi cùng kỳ năm ngoái dao động từ 145,8-148,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước điều chỉnh giảm. Ảnh: Tuấn Hùng.

Có nên mua vàng thời điểm này?

Ông Nguyễn Mạnh Cường, chuyên viên tư vấn tài chính, cho rằng giá vàng giảm so với cùng kỳ năm trước có thể tạo cơ hội cho những người muốn mua tích trữ dài hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên vội vàng xuống tiền chỉ vì cho rằng giá vàng đã giảm sâu và sắp tăng trở lại.

Với trường hợp của chị Bích Hạnh, người đang có khoản tiền tiết kiệm 100 triệu đồng, điều quan trọng trước tiên là xác định mục đích sử dụng khoản tiền này. Nếu đây là tiền nhàn rỗi, chưa có nhu cầu sử dụng trong ít nhất 1-3 năm tới và đã có khoản dự phòng cho những tình huống phát sinh, chị có thể cân nhắc dành một phần để tích lũy vàng.

Ngược lại, nếu 100 triệu đồng là khoản tiết kiệm chủ yếu của gia đình, còn phục vụ chi tiêu thiết yếu hoặc các kế hoạch ngắn hạn, việc dồn toàn bộ số tiền vào vàng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Người mua nên cân nhắc phương pháp tích lũy từng phần thay vì sử dụng toàn bộ số tiền để mua tại một thời điểm. Với khoản tiền 100 triệu đồng, chị Hạnh có thể xem xét dành khoảng 20-30 triệu đồng để mua vàng, phần còn lại gửi tiết kiệm hoặc phân bổ vào các kênh đầu tư phù hợp. Việc chia nhỏ khoản tiền mua vàng theo từng thời điểm giúp hạn chế rủi ro khi giá tiếp tục giảm.

Một yếu tố khác cần đặc biệt lưu ý là chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra. Ngày 6/11/2026, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng chiều bán ra, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Điều đó đồng nghĩa với việc người mua có thể chịu khoản lỗ khoảng 2% ngay sau giao dịch nếu bán lại khi giá thị trường chưa thay đổi. Vì vậy, những người có ý định mua vàng để lướt sóng trong vài tuần hoặc vài tháng cần hết sức thận trọng.

Đối với người mua vàng tích trữ, vàng nhẫn trơn 9999 là một lựa chọn có thể cân nhắc nhờ có nhiều quy cách trọng lượng, phù hợp với nhu cầu tích lũy định kỳ. Tuy nhiên, người mua cần lựa chọn thương hiệu uy tín, kiểm tra hóa đơn, chất lượng sản phẩm và tìm hiểu chính sách thu mua lại trước khi giao dịch.

Ngoài ra, ông Cường lưu ý không nên vay tiền để mua vàng hoặc sử dụng toàn bộ khoản tiết kiệm dự phòng để tìm cách bắt đáy. Dù được nhiều người lựa chọn như một kênh tích trữ tài sản, vàng vẫn có thể trải qua những giai đoạn giảm giá kéo dài và không tạo ra nguồn thu nhập định kỳ.

Với những người đang phân vân như chị Hạnh, lời khuyên là không cần cố gắng xác định chính xác đâu là đáy của giá vàng. Thay vào đó, nên mua từng phần bằng nguồn tiền thực sự nhàn rỗi, duy trì khoản dự phòng cần thiết và xác định thời gian nắm giữ dài hạn.