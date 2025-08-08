Trong Có anh nơi ấy bình yên tập 8 lên sóng tối nay, 8/8, Huy (Tuấn Tú) nhận định vụ việc tại mỏ đá liên quan đến Tiến (Kiên Trần) - cháu chủ tịch Thứ không phải là vụ ẩu đả thông thường mà có dấu hiệu của việc bảo kê. Cấp dưới của Huy (Long Hoàng) đặt dấu hỏi liệu có phải ông Thứ (Thanh Bình) mới là chủ thực sự của mỏ đá.

Ở diễn biến khác, Xuân (Bá Anh) tới gặp Bằng (Vĩnh Xương) để thể hiện sự bức xúc trước các quyết sách của ông Thứ khiến việc giải ngân cho dự án của Bằng bị chậm hơn dự kiến. Vì vậy Bằng bày cách để Xuân có thể đẩy tiến độ mọi việc nhanh hơn. Thấy Xuân do dự, Bằng khích: "Vốn đầu tư công các ông vẫn om ở đấy, không giải ngân đi để cho thằng khác tiêu à?". Nhưng muốn rút tiền nhanh thì phải có chữ ký của chủ tịch xã, Xuân nói.

Vậy là Bằng lại đi gặp ông Thứ để lobby và cam đoan vẫn bảo đảm được chất lượng dự án của mình. "Nhưng vấn đề là kinh phí. Nếu anh đảm bảo được anh cứ tin ở em", Bằng khẳng định. Ông Thứ nói: "Nếu hoàn thành trước khi chính thức có chủ trương sáp nhập thì tôi cũng dễ thở. Miễn sao phải đúng quy trình, đúng cái gì cần minh bạch".

Ngay lập tức Bằng xin ông Thứ chữ ký nháy để anh em yên tâm và được chỉ đạo sang gặp Xuân - phó chủ tịch xã phụ trách vấn đề xây dựng. Bằng như mở cờ trong bụng, vội mở cặp lấy chiếc phong bì dày cộp đưa cho ông Thứ ngay giữa phòng làm việc. Bằng còn khuyên chủ tịch giữ sức khoẻ vì sắp tới chắc chắn sẽ phải đối mặt với những chuyện lớn.

Ông Thứ chính là chủ của mỏ đá? Mọi việc có đúng với ý Bằng? Diễn biến chi tiết tập 8 Có anh nơi ấy bình yên lên sóng 21h tối nay trên VTV1.