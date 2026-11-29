Chuyên gia cho rằng đội ngũ giáo viên là một trong những điểm nghẽn lớn khi đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Một thầy cô dạy Toán có chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn chưa chắc đã giảng được Toán bằng tiếng Anh.

Đây là chia sẻ của TS Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tại Hội thảo giáo dục 2026 do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức.

Theo tổng kết của Bộ GD-ĐT, tính đến năm học 2025-2026, cả nước còn thiếu 2.369 giáo viên tiếng Anh trong biên chế để dạy từ lớp 3 đến lớp 12. Đến năm 2030, cần bổ sung khoảng 22.000 giáo viên tiếng Anh ở bậc mầm non và tiểu học; ít nhất 200.000 giáo viên cần được bồi dưỡng để có khả năng dạy các môn học khác bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, điều kiện cơ sở vật chất cũng là thách thức. Đầu năm học 2025-2026, cả nước còn thiếu 8.759 phòng học ngoại ngữ. Đằng sau những con số này là sự chênh lệch lớn về điều kiện học tập giữa các địa bàn, nhà trường và nhóm học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn.

Từ thực tế đó, TS Phan Thị Thùy Linh kiến nghị cần gắn đào tạo, bồi dưỡng giáo viên với thực hành ngay tại trường và nơi giáo viên đứng lớp. Đồng thời, cần phân biệt rõ giáo viên dạy môn tiếng Anh và giáo viên dạy các môn học khác bằng tiếng Anh, bởi hai nhóm có nhu cầu bồi dưỡng khác nhau.

“Một giáo viên Toán có chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn chưa chắc đã giảng được bài Toán bằng tiếng Anh để học sinh hiểu và nắm bắt kiến thức. Năng lực ngoại ngữ và khả năng truyền đạt kiến thức chuyên môn bằng ngoại ngữ là hai yêu cầu khác nhau, không thể chỉ dựa vào chứng chỉ để đánh giá”, bà Linh nói.

TS Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Theo bà, cách làm lâu nay với các lớp bồi dưỡng đồng loạt, chủ yếu cử giáo viên đi học, không còn phù hợp và chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Do đó, bà đề nghị coi việc thực hành tại trường là một phần của mỗi khóa bồi dưỡng.

Sau tập huấn, giáo viên cần cùng xây dựng bài giảng, trao đổi chuyên môn, có chuyên gia, giảng viên sư phạm trực tiếp dự giờ, góp ý. Trong quá trình giảng dạy, khi học sinh gặp khó khăn trong tiếp nhận kiến thức, giáo viên cần xác định vướng mắc ở đâu để điều chỉnh phương pháp.

“Một khóa bồi dưỡng thành công phải được đánh giá bằng sự tiến bộ của người học thay vì chỉ dừng ở việc giáo viên hoàn thành chương trình tập huấn hay đạt chứng chỉ”, bà Linh nói.

Triển khai theo lộ trình, tránh tạo khoảng cách giữa học sinh

Cùng với đổi mới cách bồi dưỡng, bà Linh cho rằng cần xây dựng lộ trình phù hợp với mức độ sẵn sàng của từng trường. Để xác định lộ trình, cần đánh giá cụ thể từng trường thiếu gì, giáo viên đang ở trình độ nào và cần hỗ trợ ở đâu.

Những trường đủ điều kiện có thể triển khai trước, trong khi các trường còn khó khăn cần được ưu tiên đầu tư, có thời gian chuẩn bị để từng bước bắt kịp. Nếu triển khai thiếu đồng bộ mà không có giải pháp hỗ trợ phù hợp, khoảng cách về cơ hội học tập giữa học sinh các vùng, miền có thể ngày càng lớn.

Về nguồn lực, cần xác định kinh phí tối thiểu cho từng giai đoạn, hoàn thiện định mức chi và chế độ đối với hoạt động dạy học bằng tiếng Anh. Việc huy động nguồn lực xã hội phải bảo đảm công khai, minh bạch. Riêng chương trình tiếng Anh chính khóa cần được ngân sách nhà nước bảo đảm để mọi học sinh có cơ hội học tập, không phụ thuộc vào điều kiện kinh tế gia đình.

Theo bà Linh, việc đánh giá hiệu quả triển khai không nên chỉ dựa vào điểm thi hay chứng chỉ ngoại ngữ. Thay vào đó, cần quan tâm hơn đến khả năng sử dụng tiếng Anh của học sinh trong thực tế, mức độ hiểu và vận dụng kiến thức khi học các môn học khác bằng tiếng Anh, đồng thời đánh giá việc thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm học sinh.

TS Linh cho rằng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về đội ngũ, cơ sở vật chất, học liệu và cơ chế tài chính. Việc triển khai có lộ trình, phù hợp điều kiện thực tế và lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo sẽ là nền tảng để chủ trương này đi vào chiều sâu, bảo đảm chất lượng và công bằng giáo dục.