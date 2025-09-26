Đoạn video 13 giây ghi lại cảnh cô dâu đội vương miện vàng thu hút hơn 300.000 lượt xem trên TikTok chỉ sau vài ngày đăng tải.

Video cô dâu đeo vàng trĩu cổ hút hơn 300.000 lượt xem trên TikTok. Nguồn: Như Mỹ

Trong video, cô dâu nổi bật với trang sức vàng tinh xảo. Chiếc vòng “khủng”, nhiều nhẫn và vòng tay lấp lánh, cùng chiếc vương miện vàng tinh tế trên đầu tạo điểm nhấn ấn tượng.

Video nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt “thả tim” cùng nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Một số ý kiến hài hước: “Nhìn cô dâu đeo vàng mà lóa cả mắt”; “Với giá vàng hiện tại, số trang sức kia cũng phải cả tỷ đồng, cô dâu thật may mắn”.

Có người lại bày tỏ quan điểm: “Vàng cưới nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là vợ chồng hạnh phúc, yêu thương nhau".

Hình ảnh cô dâu Đồng Tháp đeo vàng trĩu cổ, kín tay trở thành tâm điểm chú ý

Gây chú ý bởi số vàng cưới "khủng" nên danh tính cô dâu cũng được nhiều người quan tâm. Theo tìm hiểu, cô dâu trong đoạn video là Trương Thị Như Mỹ (quê Đồng Tháp). Chia sẻ với PV VietNamNet, Như Mỹ cho biết, đám cưới của cô được tổ chức ngày 15-16/9 vừa qua.

Mỹ cho hay, vợ chồng cô nhận được quà cưới từ hai bên gia đình gồm: 6 kiềng cổ, 8 vòng tay, 1 dây chuyền và 1 vương miện bằng vàng. Tổng số vàng là 12 lượng.

Chiếc vương miện được đúc từ 2 lượng vàng ròng do mẹ ruột cô trao tặng.

“Mẹ tặng tôi chiếc vương miện bởi muốn tôi mãi là công chúa nhỏ, được yêu thương, chiều chuộng và luôn hạnh phúc.

Khi tôi đội chiếc vương miện, mọi người nói vui tôi là hoa hậu trong lòng mẹ và đã đăng quang trong chính ngày cưới của mình”, Như Mỹ chia sẻ.

Cặp đôi có 9 năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà

Nhận quà cưới từ hai bên gia đình, Như Mỹ cho biết cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Với cô, những món quà ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là món quà tinh thần chứa đựng tình yêu thương vô bờ của bố mẹ, người thân.

“Ba mẹ hai bên luôn dành những điều tốt nhất cho chúng tôi. Lời dặn dò của ba mẹ khiến tôi nhớ mãi: ‘Các con hãy yêu thương, nhường nhịn nhau, nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời’”, Như Mỹ chia sẻ.

Như Mỹ và Minh Khang (quê Đồng Tháp) có 9 năm tìm hiểu trước khi về chung nhà. Cặp đôi yêu nhau từ thời cấp ba, trải qua nhiều thử thách, sóng gió cuối cùng đi đến hôn nhân vì thấy không thể thiếu nhau trong đời.

Đối với Như Mỹ, sự tác thành của hai bên gia đình giúp hạnh phúc riêng của cô thêm trọn vẹn.

Ảnh: NVCC