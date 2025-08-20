Món quà cưới của anh trai

Trong lễ cưới tổ chức tại nhà gái hôm 2/7, Mỹ Tiên (SN 1999, quê Bình Định, nay thuộc Gia Lai) có một kỷ niệm xúc động khi được người anh trai tên Khởi (thường gọi là Tư, SN 1993) trao tặng món quà cưới.

Những hình ảnh trong đám cưới của Mỹ Tiên. Nguồn: Mỹ Tiên

Tiên là con thứ 4 trong gia đình có 5 chị em, còn Khởi là con thứ 3. Khởi mắc bệnh Down bẩm sinh, gặp khó khăn trong việc nói năng và viết lách, nên nghỉ học từ sớm.

Tiên kể, từ nhỏ, anh trai rất ngoan ngoãn, hiếu thảo, tự lập và luôn giúp ba mẹ làm việc nhà. Hằng ngày, Khởi chăm sóc đàn bò, đàn lợn, thi thoảng đi nhặt ve chai, cau, dừa để bán. Số tiền kiếm được, anh thường gửi ba mẹ.

“Mỗi khi bán được đàn lợn, đàn bò... ba tôi lại cho anh một chút để anh tích trữ. Đến khi số tiền đủ để mua 1 chỉ vàng, mẹ sẽ đi mua và giữ giúp anh. Ba mẹ nói, đó là số tiền ba mẹ giúp anh chuẩn bị sẵn, đến một ngày ba mẹ không còn nữa thì anh có thể tự lo cho bản thân”, Tiên kể.

Cả anh trai và em gái đều bật khóc trong khoảnh khắc xúc động

Khi biết em gái sắp lấy chồng, Khởi rất vui. Nhiều lần, anh bảo: “Tiên đi lấy chồng, anh sẽ cho 1 chỉ vàng”. Tiên không bất ngờ vì biết anh có vàng và yêu thương mình, nhưng người ngoài khó tin lời hứa ấy.

Trong lễ cưới, sau khi mọi người trao quà xong, Khởi bước lên, tay run run cầm hộp vàng, nói được vài chữ: “Nay Tiên có chồng…”, rồi khóc nấc. Anh trao cho Tiên 1 chỉ vàng, rồi cả hai anh em cùng òa khóc.

"Mọi người xung quanh, từ ba mẹ, anh chị, chồng và mẹ chồng tôi cho đến anh thợ chụp ảnh đều rơi nước mắt”, Tiên xúc động kể.

Khi khoác trên mình chiếc váy cưới, Tiên thấy rõ vẻ mặt phấn khởi của anh trai. Tiên nhiều lần nghe anh khen: “Váy cưới đẹp quá. Tiên mặc đẹp này”.

Mỹ Tiên được anh trai dắt lên sân khấu cưới

Lúc cùng chú rể lên sân khấu, lối đi chật hẹp, Tiên di chuyển gặp khó khăn. Anh trai cô vội chạy đến, một tay kéo ghế mở đường, một tay đỡ em lên sân khấu. Khoảnh khắc ấy, Tiên có chút bất ngờ.

Dù biết anh trai luôn dành tình thương đặc biệt cho gia đình nhưng cô không ngờ, anh lại tình cảm và tinh tế đến vậy. “Anh là một trong 2 người khóc nhiều nhất trong đám cưới. Người còn lại là cháu trai tôi.

Lúc tôi lên xe hoa, anh đứng tiễn với gương mặt buồn thiu. Tôi không dám nhìn anh lâu vì sợ mình khóc tiếp. Mấy ngày sau, tôi nghe hàng xóm kể, bữa đó anh đứng nhìn miết theo xe hoa, đến khi xe khuất hẳn mới chịu vào trong”, Tiên kể.

Yêu thương gia đình theo cách đặc biệt

Khởi thích bộ móng tay được tô vẽ cầu kỳ của Tiên trong ngày cưới. Ngày đầu tiên về nhà chồng, cô nghe anh gọi điện căn dặn: “Đừng rửa bát nhiều nhé, hư bộ móng tay đẹp”. Câu nói khiến Tiên vừa buồn cười vừa xúc động.

Mỹ Tiên chụp ảnh kỷ niệm cùng anh trai và cháu

Từ khi xa nhà, mỗi ngày Tiên đều nhận được 2-3 cuộc gọi của anh trai. Anh thường hỏi những câu: “Tiên có bị mẹ chồng la không?”; “Sắp tới Tiên có về nhà không?”... Cô hiểu, sự vắng mặt của mình để lại khoảng trống trong lòng anh trai và gia đình.

Khởi sống tình cảm và trưởng thành nhờ tình yêu thương vô bờ của ba mẹ. Dẫu biết con trai bệnh tật chịu nhiều thiệt thòi nhưng ba mẹ cô không nuông chiều vô lối, ngược lại khá nghiêm khắc trong việc dạy dỗ.

Gia đình cô hết mực yêu thương Khởi

Anh lễ phép, tự lập, chăm sóc gia đình và bảo vệ các em. Khi mẹ phải nhập viện mổ tim, anh luôn gọi hỏi thăm và động viên mẹ. Có lúc, anh ra cổng ngóng đợi, rồi nhớ mẹ đến bật khóc.

Mỗi khi thấy các em bị ba đánh đòn, anh đều chạy đến bênh. Cơn giận của ba qua đi, anh quay sang trách mắng các em nghịch ngợm khiến ba phiền lòng.

Ba mẹ cũng luôn dạy chị em Tiên phải hết lòng yêu thương và tôn trọng anh trai, không được vì anh bệnh tật mà coi khinh, hỗn hào.

“Nhờ ba mẹ chỉ dạy cẩn thận mà anh lớn lên ngoan ngoãn, lễ phép, biết làm mọi việc, còn chúng tôi thì hết lòng yêu thương và bảo vệ anh. Hồi nhỏ, hễ thấy anh bị lũ trẻ bắt nạt là tôi đến bênh”, Tiên kể.

Với Tiên, Khởi là người anh trưởng thành, luôn biết trên, biết dưới và phân biệt phải trái rõ ràng. Khi em gái đi lấy chồng, mọi việc vặt trong nhà anh đều đảm trách, không khiến ba mẹ phải bận tâm.

“Anh trai tôi không được bình thường như người ta nhưng chưa bao giờ tôi ngượng ngùng vì anh.

Trái lại, tôi rất tự hào khi có người anh tình cảm, biết yêu thương, lo lắng cho mọi người. Anh không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương gia đình theo cách hoàn hảo nhất”, Tiên chia sẻ.

Ảnh: NVCC