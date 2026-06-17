Đoạn video cô dâu Tây Ninh đeo vàng kín cổ trong đám hỏi thu hút 1,3 triệu lượt xem và hơn 50 nghìn lượt “thả tim” trên TikTok chỉ sau vài ngày đăng tải.

Video ghi lại màn trao vàng cưới thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok. Nguồn: Nhân Art

Theo tìm hiểu, cô dâu trong đoạn video “viral” là Kim Chi (SN 1994, quê gốc ở Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp). Đám hỏi của Kim Chi được tổ chức vào ngày 14/6 vừa qua tại tỉnh Tây Ninh – nơi cô dâu cùng gia đình đang sống và làm việc.

Kim Chi cho hay, trong đám hỏi, vợ chồng cô nhận được nhiều món quà giá trị từ hai bên gia đình và đây đều là những món quà bất ngờ.

Cặp đôi có 4 tháng chính thức tìm hiểu trước khi về chung một nhà. Ảnh: NVCC

Cụ thể, nhà trai tặng 4 cây vàng, 1 đôi bông tai hột xoàn, nạp tài 100 triệu đồng. Mẹ ruột cô dâu trao tặng 9 cây vàng, họ hàng nhà gái tặng 7 cây vàng. Tổng cộng, vợ chồng Kim Chi nhận được 20 cây vàng cùng một số món quà khác trong đám hỏi.

“Tôi bất ngờ trước tình cảm của hai bên gia đình dành cho mình. Hai vợ chồng hạnh phúc vì được gia đình yêu thương”, Kim Chi chia sẻ.

Các nghi thức trong đám hỏi của Kim Chi được tổ chức trong vòng 1,5 tiếng đồng hồ, trong đó, màn trao quà diễn ra trong 40 phút.

Cô dâu Đồng Tháp cho biết thêm, đám cưới của họ dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026. Họ muốn có đủ thời gian để chuẩn bị một hôn lễ trọn vẹn, ý nghĩa.

Vợ chồng Kim Chi quen biết nhau từ lâu nhưng đến năm 2026 mới bắt chuyện và gặp gỡ. Sau 4 tháng nghiêm túc tìm hiểu, cảm thấy đôi bên hòa hợp, có cùng chí hướng và quan điểm sống, họ quyết định về chung một nhà. Mối nhân duyên của họ được hai bên gia đình ủng hộ.