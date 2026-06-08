Đoạn video gần 1 phút quay cổng hoa và khu vực tổ chức đám hỏi của cô dâu Vĩnh Long thu hút hơn nửa triệu lượt xem và hàng nghìn lượt “thả tim” trên TikTok.

Video ghi lại khung cảnh đám hỏi của cô dâu Vĩnh Long hút hơn nửa triệu lượt xem. Nguồn: Mèo Studio Bến Tre

Khác với những đám hỏi thông thường, cô dâu Vĩnh Long tổ chức đám hỏi theo phong cách mới mẻ, độc đáo. Từ cổng hoa cho đến khu vực lễ gia tiên đều được trang trí bởi hàng chục loại rau, củ, quả và nhiều loại hoa khác nhau.

Bên cạnh đó, cô dâu còn dùng rơm rạ và các món đồ cổ xưa như máy may, đài cát-sét, đồng hồ cổ... để tạo ra nét truyền thống, hoài niệm cho đám hỏi của mình.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận thú vị phía dưới video: “Khách đi ăn đám xách theo chiếc giỏ, tàn tiệc là có bịch rau mang về nấu bữa tối”; “Chúc mừng cô dâu đã làm được điều mình muốn. Chúc cô dâu hạnh phúc trăm năm”...

Cổng hoa xinh đẹp

Theo tìm hiểu, đám hỏi với phong cách độc đáo là của cô dâu Ngọc Trinh (SN 2000, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long), được tổ chức vào ngày 6/6 vừa qua. Ý tưởng cho “đám hỏi rau, củ, quả” được Trinh ấp ủ từ lâu và phía sau đó là lý do đặc biệt.

Ngọc Trinh cho hay, mẹ cô đã có hơn 30 năm buôn bán rau, củ, quả. Nhờ công việc này, bố mẹ cô đã xây nhà dựng cửa, nuôi các con ăn học thành người nên cô rất trân trọng.

“Tôi muốn đám hỏi gắn với nghề mưu sinh của gia đình”, Trinh nói.

Đám hỏi được trang trí bởi hơn 20 loại rau, củ, quả

Chia sẻ ý tưởng với bố mẹ, cô dâu Vĩnh Long được ủng hộ nhiệt tình. Mẹ cô chính là người đứng ra hỗ trợ đặt rau, củ, quả từ chợ đầu mối. Một số loại rau củ hiếm như cà rốt mini, củ cải đỏ mini, cà chua mini, ớt chuông... mẹ cô kỳ công đặt từ Đà Lạt về.

“Số rau, củ, quả được dùng để trang trí cổng hoa, sân khấu và khu vực gia tiên là khoảng 2 tạ, bao gồm 20 loại khác nhau như cải thảo, súp lơ, cà rốt, cà chua, khổ qua, gừng, bí đỏ, xoài, cóc, ổi, dừa... Những loại hoa dùng để trang trí cũng khá đa dạng”, Ngọc Trinh chia sẻ.

Một số khoảnh khắc xinh đẹp trong đám hỏi

Cô dâu Vĩnh Long được họ hàng hai bên hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình trang trí đám hỏi. Những đồ dùng mang hơi hướng cổ điển như máy may, đồng hồ cổ..., Trinh đều mượn được từ nhà người thân. Một vài loại rau, củ tươi cũng do người thân mang tặng.

Chú rể vì ở gần nhà nên đến hỗ trợ nhà gái hết mình trong những ngày trang trí đám hỏi.

Khi mọi thứ hoàn thành, Ngọc Trinh xúc động khó tả. Có một đám hỏi được trang trí đẹp mắt từ cổng hoa đến không gian buổi lễ, cô hạnh phúc vì mọi thứ đúng như kỳ vọng.

Khu vực lễ gia tiên cũng được trang trí bởi nhiều loại củ, quả

“Nhà trai bất ngờ vì phong cách độc đáo của đám hỏi. Quan khách đến dự cũng thích thú chụp ảnh kỷ niệm cùng cổng hoa, khu vực lễ gia tiên.

Bà con cô bác rôm rả trò chuyện với nhau ‘món đồ này của nhà tôi này’; ‘quả này ngon quá’; ‘đám hỏi đúng phong cách xưa’... khiến tôi rất vui”, Trinh chia sẻ.

Khách đến ăn cỗ có quà mang về

Cô dâu Vĩnh Long tiết lộ thêm, khi tiệc tan, cô còn chuẩn bị sẵn túi để quan khách lấy rau, củ, quả mang về. Món quà dân dã ấy thay cho lời cảm ơn mọi người đã đến dự và chúc phúc cho vợ chồng cô.

“Tôi đã có một đám hỏi vui vẻ, trọn vẹn đúng như ý nguyện. Có thể còn một số thứ chưa được chỉn chu nhưng tôi hạnh phúc vì phần nào thể hiện được sự trân trọng của mình với nghề của mẹ”, Trinh bày tỏ.

Ảnh: Phát Gia Cao