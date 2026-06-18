Cổng cưới độc đáo

Đoạn video quay lại chiếc cổng cưới độc đáo, cùng con ngõ sâu hun hút được trang trí tỉ mỉ, đẹp mắt ở Vĩnh Long thu hút sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội những ngày qua.

Video quay chiếc cổng hoa độc đáo của chú rể Vĩnh Long. Nguồn: Thoaiaxilo

Bằng chất liệu chính là lá dừa nước và cây đủng đỉnh, chú rể cùng nhà trai đã tạo nên không gian cưới “có một không hai”. Không chỉ trang trí cổng cưới theo phong cách đặc trưng của miền Tây, chú rể còn kỳ công trang trí con ngõ dài hàng trăm mét, dẫn thẳng vào nhà mình.

Con ngõ dài được phủ lên màu xanh mát, hai bên là vườn mía và vườn dừa nước tạo nên không gian xinh đẹp và ấn tượng. Đoạn video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt “thả tim”.

Chú rể Vĩnh Long trang trí cả con ngõ dài hơn 100m

Theo tìm hiểu, đoạn video được quay tại đám cưới của Huỳnh Hồng Phương (SN 2000, quê Bến Tre, nay là xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long). Hôn lễ của anh được tổ chức ngày 14/6 vừa qua.

Hồng Phương kể, từ nhỏ anh đã được tham dự đám cưới miền Tây, được xem những chiếc cổng cưới độc đáo và không gian cưới xinh đẹp mang đậm phong cách xứ dừa.

Trong số đó, anh ấn tượng hơn cả với đám cưới của cậu ruột.

“Tôi nhớ, năm đó cậu làm cổng cưới bằng lá dừa, con ngõ dài hàng chục mét lối dẫn vào nhà cũng được trang trí cầu kỳ, nhờ đó mà đám cưới của cậu rực rỡ hơn hẳn. Tôi mê quá nên quyết định, sau này cũng trang trí đám cưới của mình ấn tượng như thế”, Phương kể.

23 thành viên là người thân, bạn bè đã giúp Phương trang trí đám cưới

Gần đến ngày vui của mình, Phương chia sẻ ý tưởng với gia đình, bạn bè và được mọi người ủng hộ. Trước hôn lễ 2 ngày, Phương cùng 23 thành viên cùng nhau trang trí không gian cưới.

“Ngõ nhà tôi dài hơn 100m, trong đó có 3 hộ dân sinh sống. Nhà tôi đặc biệt hơn khi không làm cổng, từ đầu ngõ đi vào là đến sân nhà luôn. Bởi vậy, tôi dựng cổng cưới ngay đầu ngõ và trang trí cả con ngõ dài”, chú rể Vĩnh Long cho hay.

Nhóm của Hồng Phương chặt khoảng 100 tàu dừa nước và một xe kéo cây đủng đỉnh. Lá dừa nước được đan kết lại thành hình dáng độc đáo rồi đặt trước cổng cưới.

Phương hạnh phúc khi có một hôn lễ ý nghĩa, để lại ấn tượng cho quan khách

Sau đó, họ dựng gần 40 khung bằng cọng dừa, dựng từ đầu ngõ cho đến nhà chú rể rồi dùng lá dừa nước và hoa đủng đỉnh để trang trí.

Ngoài ra, Hồng Phương còn trang trí bóng bay và giăng đèn nháy để tạo điểm nhấn cho không gian cưới. Trước rạp cưới, anh đặc biệt thiết kế tấm phông lớn được kết bằng lá dừa và hoa tươi, để quan khách có thể chụp ảnh kỷ niệm.

Sau 2 ngày làm việc liên tục, Hồng Phương nhận được thành quả như ý.

“Tôi và cả nhóm đều bất ngờ vì mọi thứ đẹp ngoài mong đợi. Thực ra, tôi muốn làm thêm rèm nhưng không còn thời gian”, Phương kể.

Khoảnh khắc ấn tượng của cặp đôi trong hôn lễ

Quan khách đến dự đều bất ngờ về không gian cưới xinh đẹp, độc đáo. Một số người nhận xét, lần đầu tiên họ được dự một đám cưới trang trí thủ công tỉ mỉ đến vậy.

Với riêng Hồng Phương, anh hạnh phúc vì có hôn lễ trọn vẹn và ý nghĩa như mình hằng mong đợi.

Tình yêu bền bỉ 13 năm

Chuyện tình bền bỉ suốt 13 năm của Hồng Phương và Mỹ Huyền (SN 2000, quê Vĩnh Long) cũng có nhiều thú vị.

Cặp đôi mến nhau từ khi còn là học sinh lớp 7, khi học chung lớp, ngồi chung bàn. Lên cấp 3, dù học khác lớp, cặp đôi vẫn đồng hành cùng nhau, động viên nhau học tập chăm chỉ để tương lai có công việc ổn định.

Cặp đôi có 13 năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà

Lên đại học, cả hai cùng học tập tại TPHCM. Họ cùng nhau trải qua thời sinh viên nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chặng đường lập nghiệp đầy trắc trở sau này, cặp đôi cũng nắm chặt tay nhau.

“Chúng tôi cũng từng mâu thuẫn và chia tay nhưng sau lần chia tay ấy, cả hai nhận ra nửa kia quan trọng đến thế nào. Và khi quay lại, tình cảm của chúng tôi càng sâu đậm”, Phương kể.

Sau tất cả những thăng trầm của tuổi trẻ, Phương và bạn đời đã có cái kết đẹp là đám cưới trọn vẹn, đánh dấu chặng đường mới của chuyện tình được vun đắp qua nhiều năm tháng.

Ảnh: NVCC