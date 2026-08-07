Vượt qua rào cản và định kiến, nhiều cặp đôi đồng tính nam đã nên duyên, cùng vun đắp hạnh phúc mà mình mong muốn. Họ đã có đám cưới trọn vẹn với sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Ba câu chuyện dưới đây là minh chứng cho những hôn lễ "không cô dâu" nhưng ấm cúng, đủ đầy và nhiều yêu thương.

Hai chàng trai nên duyên, tổ chức hơn 60 mâm cỗ cưới

Thái Văn Hải (SN 1995, xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Hùng Sở (SN 1997, xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang) đã có 7 năm đồng hành.

Hai người quen nhau qua mạng xã hội vào năm 2019. Nhận ra người kia là “mảnh ghép” còn thiếu trong đời, họ vượt qua mọi rào cản, định kiến để đến với nhau.

Hai chàng trai có hôn lễ như ý nguyện. Ảnh: NVCC

Trong 7 năm gắn bó, hai chàng trai cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm từ những ngày đầu lập nghiệp đầy khó khăn cho đến khi đón nhận thành quả. Điều may mắn hơn cả là chuyện tình cảm của họ được hai bên gia đình đón nhận một cách nhẹ nhàng. Gia đình Sở thậm chí còn hết lòng ủng hộ, vun vén cho cặp đôi.

Đầu năm 2026, cả hai quyết định tổ chức hôn lễ. Đây cũng là mong muốn của hai bên gia đình, họ mong các con có một dấu mốc ý nghĩa, đánh dấu thời khắc chính thức trở thành bạn đời của nhau.

Gia đình Sở làm 25 mâm tiệc, còn gia đình Hải làm 40 mâm cỗ mời họ hàng, xóm giềng đến chung vui. Khoảnh khắc bố mẹ đứng ra thông báo với quan khách về sự kết duyên của cặp đôi khiến hai chú rể xúc động. Với họ, sự thừa nhận này đáng quý hơn bất kỳ lời chúc phúc đẹp đẽ nào.

Hiện tại, cặp đôi sống và làm việc tại TPHCM.

Hai chàng trai làm đám cưới, khách đến đông ngoài tưởng tượng

Hồ Tuấn Anh (SN 1998, quê TPHCM) và Phạm Văn Vương (SN 2000, quê Bình Phước, nay là tỉnh Đồng Nai) quen nhau từ thuở chưa có sự nghiệp ổn định, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều khó khăn. Suốt 8 năm qua, họ gắn bó không rời, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chãi của nhau.

Hai chàng trai được gia đình chúc phúc. Ảnh: NVCC

Năm 2018, khi cùng làm thêm cho một công ty, hai người vô tình quen biết. Trước đó, Vương đã công khai giới tính với gia đình, bố anh im lặng, còn mẹ anh lặng lẽ ngồi khóc. Sau này, trong đám giỗ của gia đình, bố anh nói với họ hàng: “Vương nhà tôi sau này lấy chồng chứ không lấy vợ”. Câu nói đó như một cách ngầm thừa nhận giới tính thật của con trai.

Thương gia đình hai bên, hai chàng trai luôn sống có trách nhiệm và đặc biệt nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Suốt quá trình từ khi gặp gỡ, cảm mến nhau cho đến khi xác định gắn bó lâu dài, họ luôn đối đãi với nhau bằng sự chân thành.

Tháng 3/2026, sau 8 năm đồng hành, hai chàng trai quyết định tổ chức đám cưới tại phường Chơn Thành (Đồng Nai), nơi cả hai đang làm việc. Cuối năm 2025, họ làm lễ dạm ngõ tại quê nhà của Vương.

Đám cưới có sự góp mặt của 360 vị khách. Hai chàng trai được gia đình trao tặng 5 cây vàng và một bộ trang sức cùng lời nhắn nhủ: “Các con hãy nhớ, dù thế nào vẫn luôn có ông bà, cha mẹ ở phía sau dõi theo”.

Với họ, sự ủng hộ và tin tưởng của gia đình là điều đáng quý nhất trong chặng đường đã qua.

Đám cưới "không cô dâu" gây sốt ở Vĩnh Long

Đám cưới "không cô dâu" của Nathan Trần (SN 1990, quê Vĩnh Long, hiện sống và làm việc tại Mỹ) và Ken Hamill (SN 1983, quốc tịch Mỹ) từng gây chú ý trên mạng xã hội.

Đám cưới được tổ chức theo nghi thức truyền thống của người Việt. Ảnh: NVCC

Nathan và Ken quen nhau tại một phòng gym năm 2018. Từ sự ngưỡng mộ tài năng, ý chí của nhau, họ dần nảy sinh tình cảm.

Sau thời gian gắn bó, cặp đôi chuyển về sống chung năm 2022 và đính hôn tại Paris vào mùa hè năm 2024 sau màn cầu hôn lãng mạn trước tháp Eiffel.

Hai chàng trai tổ chức đám cưới tại Mỹ vào tháng 10/2025 và tiếp tục tổ chức lễ cưới truyền thống tại Vĩnh Long vào tháng 2/2026.

Hôn lễ có đầy đủ các nghi thức như bê tráp, làm lễ gia tiên, kính rượu cha mẹ... Gia đình Ken từ Mỹ sang Việt Nam tham dự và hào hứng trải nghiệm văn hóa cưới hỏi của người Việt.

Nathan cho biết, món quà ý nghĩa nhất trong ngày cưới của anh là sự hiện diện và chúc phúc của hai bên gia đình. Với anh và Ken, hạnh phúc đích thực là được gắn bó với nhau lâu dài và sự gắn bó ấy được những người thân yêu thừa nhận.