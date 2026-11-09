Sau khi xuất hiện triệu chứng sốt, mệt mỏi và đến phòng khám tư truyền dịch, cô gái 23 tuổi phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốc tim nguy kịch do viêm cơ tim cấp.

Ngày 9/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh, đơn vị vừa kịp thời triển khai kỹ thuật ECMO - VA cứu người bệnh thoát “cửa tử”.

Nữ bệnh nhân Đ.T.D. (23 tuổi, thường trú phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh) mệt mỏi, sốt, đau rát họng 2 ngày. Nghĩ chỉ cảm sốt thông thường, chị D. đến một phòng khám tư để truyền dịch với hy vọng nhanh hồi phục. Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày, bệnh nhân mệt nhiều hơn, nôn, đau tức ngực và khó thở tăng dần, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kỹ thuật ECMO. Ảnh: BVCC

Khi nhập viện, chị D. lơ mơ, huyết áp không đo được, điện tim ghi nhận tình trạng rối loạn nhịp, nhanh thất. Người bệnh được cấp cứu đảm bảo hô hấp, tuần hoàn ban đầu, tiên lượng cần hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể.

Bệnh viện Bãi Cháy hội chẩn từ xa với Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh để thống nhất phương án chuyển viện và triển khai kỹ thuật tim phổi nhân tạo ECMO.

Ttại Trung tâm Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh, chị D. được chẩn đoán viêm cơ tim biến chứng sốc tim, kèm rối loạn nhịp tim phức tạp. Khi tim không đảm bảo được chức năng tuần hoàn, thiếu oxy tổ chức, nguy cơ dẫn đến suy đa tạng và đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực thăm khám hằng ngày cho bệnh nhân D. Ảnh: BVCC

Trước tình trạng nguy kịch của chị D, các bác sĩ quyết định triển khai ECMO - VA tạm thời đảm nhiệm một phần chức năng tuần hoàn và trao đổi khí, duy trì tưới máu cho các cơ quan, giảm gánh nặng cho tim và tạo điều kiện để cơ tim phục hồi.

Ngoài ra, người bệnh được áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực khác, kiểm soát rối loạn nhịp, hỗ trợ, đảm bảo chức năng các cơ quan.

Sau 5 ngày, chức năng co bóp của tim từng bước cải thiện, tuần hoàn ổn định, bệnh nhân được cai ECMO. Sau hơn 2 tuần điều trị, chị D. hồi phục tốt và xuất viện.

Bác sĩ CKI Đỗ Quốc Tuấn, Phó Đơn nguyên Đột quỵ, Trung tâm Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ, cho biết, viêm cơ tim tối cấp có thể khởi phát ban đầu với triệu chứng giống cảm cúm nhưng có thể nhanh chóng tiến triển đến sốc tim.

Như trường hợp chị D, khi nhập viện đã có suy tuần hoàn, nguy cơ tử vong cao. Sự phối hợp kịp thời giữa hai bệnh viện trong cấp cứu, hội chẩn và kịp thời triển khai ECMO đã mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân trẻ tuổi.