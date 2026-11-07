Bé trai 5 tuổi ở Hà Nội bị tay lái xe đạp của trẻ khác đập mạnh vào vùng cổ khi đang đi bộ ở sân chơi khiến em đau đớn, khó thở, vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

BS Nguyễn Tuấn Anh, Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết thời điểm nhập viện, trẻ trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp nặng do tràn khí vùng cổ, trung thất, lồng ngực gây chèn ép các cơ quan quan trọng như đường thở, phổi, tim.

Lập tức, các bác sĩ kích hoạt hệ thống báo động đỏ trong toàn bệnh viện, bác sĩ chuyên khoa cấp cứu, hồi sức ngoại, gây mê, ngoại lồng ngực, ngoại tổng hợp cùng có mặt.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy trẻ bị tràn khí dưới da diện rộng, từ đỉnh đầu xuống hai đầu gối, phổi thông khí kém, đe dọa tính mạng. Bệnh nhi lập tức được xử trí cấp cứu kiểm soát đường thở, dẫn lưu màng phổi, giải phóng chèn ép.

Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa để tiếp tục hồi sức. Tại đây, các bác sĩ đặt ống nội khí quản có bóng chèn, đưa qua vị trí tổn thương nhằm hạn chế rò khí vào mô dưới da, đồng thời duy trì thông khí cho trẻ.

Cuộc hội chẩn giữa Ban Giám đốc Bệnh viện và thầy thuốc 7 chuyên khoa khẩn trương diễn ra, xác định trẻ bị vỡ khí quản.

Vỡ khí quản là chấn thương hiếm gặp ở trẻ em nhưng đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: BVCC

PGS.TS Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 7/11 cho biết vỡ khí quản là chấn thương hiếm gặp ở trẻ em nhưng đặc biệt nguy hiểm, bởi không khí có thể thoát ra ngoài đường thở, lan vào các mô dưới da vùng cổ, mặt và ngực, gây sưng nề chèn ép đường thở và các cơ quan. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Sau ca mổ cấp cứu, bé hồi phục nhanh, không ghi nhận biến chứng. Ảnh:

Chỉ định mổ cấp cứu được đưa ra ngay, thực hiện chỉ vài giờ sau khi bé vào cấp cứu. Thách thức đặt ra là vết rách khí quản có thể kéo dài, trong khi mức độ tổn thương và tình trạng dập nát của mô chưa thể xác định chính xác trước khi thăm dò trực tiếp trong mổ. Vì thế, ê-kíp chuẩn bị nhiều phương án.

Diễn ra trong 3 giờ đồng hồ, ca mổ ghi nhận vết rách dài 2,5cm, các bác sĩ khâu phục hồi, bảo tồn khí quản tự nhiên mà không cần cắt bỏ đoạn tổn thương. Sau 2 ngày theo dõi hậu phẫu, trẻ được chuyển khoa, đánh giá sức khỏe ổn định, đến nay đã xuất viện.

Bác sĩ lưu ý Khi trẻ bị chấn thương vùng cổ, ngực, xuất hiện khó thở hoặc sưng phồng bất thường vùng cổ, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế cấp cứu ngay lập tức.