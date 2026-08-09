Ngày 9/8, Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết, vừa tiếp nhận một trường hợp bị biến chứng do tiêm chất làm đầy ở spa.

Bệnh nhân là chị P.K.D., 29 tuổi, ngụ tại P. Tân Sơn Nhất, TPHCM. Mới đây, được bạn bè giới thiệu, chị D. đã tới một spa trên địa bàn thành phố để tiêm chất làm đầy được gọi là filler vào vùng rãnh cười ở hai bên mũi má. Sau khi tiêm khoảng 10 phút, chị đã cảm thấy dấu hiệu đau tức vùng tiêm và được nằm nghỉ, chườm mát, theo dõi tại spa vài giờ.

Bệnh nhân bị hoại tử mô da, xuất hiện dấu hiệu tím tái, chèn ép do tắc mạch ở cả vùng hốc mắt sau khi tiêm filler tại spa. Ảnh BVCC.

Nhân viên spa trấn an chị D. rằng đó chỉ là phản ứng hơi quá mức do cơ địa nhạy cảm, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là sẽ ổn.

Tuy nhiên, khi về nhà, tình trạng nhói, tức không thuyên giảm mà tại vùng tiêm còn đỏ ran, sưng nề. Sáng ra, thấy vùng đỏ rát trên da lan rộng, thậm chí còn bắt đầu bầm tím cả dưới bọng mắt khiến chị D. hoảng hốt, vội vàng đến bệnh viện.

Sau khi thăm khám, bác sĩ Phương Thảo nhận thấy những vị trí được tiêm chất làm đầy đỏ rát, dưới vùng hốc mắt của bệnh nhân đã xuất hiện dấu hiệu mô da tím tái do bị hoại tử. Nguyên nhân có thể lúc thao tác, kỹ thuật viên ở spa đã tiêm nhầm filler vào lòng mạch hoặc vị trí quá sát các mạch máu lớn gây chèn ép, tắc mạch.

Dấu hiệu hoại tử da sau khi tiêm filler còn lan rộng gây tím tái cả vùng má. Ảnh BVCC.

Khi mạch máu bị tắc, vùng da xung quanh sẽ bị thiếu oxy và chất dinh dưỡng, khiến các tế bào dần chết đi hoại tử. Người bệnh sẽ thấy da bị bầm tím, sưng tấy và đau đớn dữ dội; nếu để lâu, vùng hoại tử này sẽ lan rộng ra. Việc không điều trị kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nặng nề như phải phẫu thuật cắt bỏ phần da chết, để lại sẹo xấu vĩnh viễn, thậm chí mù mắt, nguy hiểm đến tính mạng.

Tại bệnh viện, chị D. đã được can thiệp bằng cách tiêm chất giải filler, kết hợp với dùng thuốc giãn mạch, chườm ấm, chăm sóc vùng mô da bị tổn thương và theo dõi sát sao. “Rất may, bệnh nhân tới bệnh viện và được xử trí sớm. Chỉ cần chủ quan, chậm trễ thêm chút nữa thì chị D. có nguy cơ bị ảnh hưởng thị lực”, bác sĩ Phương Thảo nói.

Tháng nào Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cũng tiếp nhận cả chục ca liên quan tiêm filler ở spa gây biến chứng với các mức độ từ nhẹ tới nặng. Qua đó, các bác sĩ nhấn mạnh, việc kiểm tra thông tin và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín là yếu tố cốt lõi để làm đẹp an toàn.