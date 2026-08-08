Hơn 13h ngày 7/8, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) tiếp nhận một trường hợp chấn thương nghiêm trọng.

Nạn nhân là cụ bà 65 tuổi, nhâp viện trong tình trạng vật vã, kích thích, niêm mạc nhợt nhạt. Bệnh nhân có vết thương vùng hạ sườn trái kích thước 2cm, 2 vết thương vùng khuỷu trái kích thước 3cm, 4cm.

Gia đình nạn nhân cho biết, trước khi vào viện khoảng 1 giờ, do mâu thuẫn cá nhân, cụ bà bị cụ ông 80 tuổi hàng xóm dùng kiếm đâm.

Kết quả chụp chiếu tại bệnh viện xác định, nạn nhân bị thủng dạ dày, tá tràng, chấn thương các quai ruột, đứt động mạch cánh tay, đứt gân thần kinh cánh tay cùng bên trái, đứt gân gấp ngón tay phải.

Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Đức Giang đã bật báo động đỏ toàn viện huy động gần 30 y bác sĩ từ 7 khoa: Cấp cứu, Gây mê hồi sức, Ngoại tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Lồng ngực mạch máu, Hồi sức ngoại, Huyết học cứu nạn nhân.

Tại bàn tay phải với ngón III bị đứt bán phần gân gấp sâu của bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành cắt lọc, bơm rửa làm sạch, sau đó khâu nối.

Tại khuỷu tay trái, tình trạng phức tạp hơn với tổn thương ở 1/3 dưới mặt trước cánh tay, đứt gân cơ nhị đầu, cơ cánh tay, cơ cánh tay quay, vỡ thành trước xương cánh tay, đứt thần kinh quay. Các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc, làm sạch tổn thương, khâu nối lại các cơ, bao - bao thần kinh quay và giữa.

Bệnh viện huy động 7 khoa với gần 30 y bác sĩ thực hiện phẫu thuật cứu nạn nhân. Ảnh: BVCC

Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng được xử trí vết thương thấu bụng bằng cách kiểm soát điểm chảy máu, cầm máu, khâu lỗ thủng dạ dày và hỗng tràng, đồng thời lau rửa ổ bụng. Trong suốt quá trình mổ, bệnh nhân được thực hiện các thủ thuật hồi sức cấp cứu đồng thời, với tổng lượng máu truyền là 1750ml.

Sau gần 5 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật hoàn thành, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Hiện cụ bà được theo dõi tích cực tại bệnh viện.