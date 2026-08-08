Phát hiện 2 bệnh ung thư nguy hiểm

Bà Đ.T.M (59 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện K (Hà Nội). Bảy năm trước, người phụ nữ này phát hiện ung thư vú trái, đã phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và điều trị nội tiết.

Đến tháng 1/2025, bệnh nhân xuất hiện hạch cổ phải. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện bà M. có một khối u đơn độc tại phổi. Kết quả sinh thiết cho thấy hạch cổ là tổn thương di căn từ ung thư vú trong khi u phổi là ung thư nguyên phát tại phổi.

Bệnh nhân được xác định mắc đồng thời ung thư vú tái phát di căn hạch cổ và ung thư phổi giai đoạn 3.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh: Mạnh Trần.

Phương án điều trị cùng lúc

PGS.TS Lê Thanh Đức - Trưởng khoa Nội vú phụ khoa 1, Phụ trách Trung tâm nghiên cứu lâm sàng, Bệnh viện K cho biết, việc điều trị trở thành thách thức khi người bệnh cùng lúc có hai bệnh ung thư với đặc điểm và mục tiêu điều trị khác nhau.

Ung thư vú đã tái phát, di căn cần kiểm soát bệnh lâu dài trong khi ung thư phổi giai đoạn 3 vẫn còn cơ hội điều trị với mục tiêu kiểm soát bệnh tích cực nhưng nguy cơ tái phát cao.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp thống nhất phương án điều trị đồng thời hai bệnh.

Bệnh nhân được duy trì điều trị nội tiết đối với ung thư vú, đồng thời hóa xạ trị cho ung thư phổi. Sau khi hoàn thành liệu trình hóa xạ trị, đánh giá cho thấy tổn thương ung thư phổi thoái lui tối đa. Người bệnh tiếp tục duy trì thuốc nội tiết điều trị ung thư vú và được theo dõi định kỳ đối với ung thư phổi.

Tuy nhiên, khoảng 8 tháng sau, tổn thương tại phổi tiến triển, đồng thời xuất hiện thêm tổn thương thứ phát tại tuyến thượng thận trái. Một lần nữa, các chuyên gia tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa và thống nhất tiếp tục điều trị song song hai bệnh ung thư bằng các phác đồ phù hợp.

Đến nay, bà M. dung nạp thuốc tốt, vẫn đi khám và nhận thuốc định kỳ hằng tháng tại Khoa Nội vú - Phụ khoa 1, Bệnh viện K.

Theo bác sĩ Đức, điều trị ung thư là một hành trình dài, đòi hỏi người bệnh tuân thủ phác đồ và tái khám đúng lịch.

Trong trường hợp mắc đồng thời hai hoặc nhiều loại ung thư, người bệnh vẫn có cơ hội điều trị nếu được đánh giá đầy đủ. Tùy đặc điểm từng bệnh, giai đoạn, thể trạng và khả năng đáp ứng, bác sĩ có thể xây dựng chiến lược điều trị cá thể hóa, thậm chí điều trị song song các bệnh ung thư.

Điều quan trọng là người bệnh cần được chẩn đoán chính xác nguồn gốc của từng tổn thương. Việc xác định một tổn thương mới là ung thư nguyên phát thứ hai hay ung thư cũ tái phát, di căn có ý nghĩa quyết định trong lựa chọn phương pháp điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh ung thư cần duy trì lịch tái khám, theo dõi định kỳ ngay cả khi đã hoàn thành điều trị. Khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cần thông báo cho bác sĩ để được đánh giá sớm.

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