Cuối tháng 10, tại phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ), chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (32 tuổi) đang chăm sóc vườn rau, quả đủ loại, rộng 2.000m2.

Chị Nhung là con một trong gia đình có cha mẹ làm kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp THPT, chị học y sĩ, rồi làm việc tại trạm y tế gần nhà, với mức lương ổn định.

Chị Nhung kể, năm 2019, khi còn là y sĩ, chị bắt đầu tìm hiểu mô hình trồng rau thủy canh. Ban đầu, chị chỉ đầu tư 200m2 đất để trồng thử nghiệm. Lúc này, chị được người quen là kỹ sư nông nghiệp hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm.

“Khi đó tôi chỉ muốn đảm bảo rau ăn trong nhà mình thật sự sạch và an toàn”, chị Nhung nhớ lại.

Nhận thấy thị trường rau sạch ngày càng khắt khe, vợ chồng chị quyết định mở rộng diện tích lên 2.000m2, với mức đầu tư dự kiến khoảng 1 tỷ đồng, dựng 3 nhà lưới trồng rau thủy canh kết hợp trồng bí, mướp, bầu theo hướng hữu cơ.

Chị Nhung bên vườn rau rộng 2.000m2 xanh mướt. Ảnh: T.X

“Tôi muốn tự tạo sự nghiệp cho mình nên quyết định nghỉ việc, về nhà mở rộng vườn rau. Tôi làm từng bước một, có bao nhiêu vốn thì đầu tư bấy nhiêu, chứ không dồn hết 1 tỷ đồng vào cùng lúc", chị chia sẻ và cho biết, mọi quyết định được gia đình ủng hộ.

Đến năm 2022, chị Nhung chính thức “trình làng” thương hiệu rau Phúc Lâm Viên. Điểm khác biệt của mô hình là hệ thống thủy canh thông minh, kết nối với phần mềm trên điện thoại, giúp kiểm soát tự động độ pH, nồng độ dinh dưỡng và lịch tưới, đảm bảo chính xác cho từng giai đoạn sinh trưởng.

“Nếu trước đây tôi mất 3 tiếng mỗi ngày để châm dinh dưỡng, thì giờ chỉ cần 20 phút, vừa tiết kiệm thời gian, vừa giữ được chất lượng rau”, chị Nhung nói.

Rau được ươm hạt khoảng 7 ngày, khi cây ra 3-4 lá thì chuyển sang giàn thủy canh, sau 25-45 ngày có thể thu hoạch. Trước khi xuất bán, dinh dưỡng được cắt hoàn toàn để rau đạt độ sạch tự nhiên.

Mỗi ngày, chị thu hoạch 20-30kg rau củ để bán lẻ; mỗi tuần cung cấp thêm 80kg cho một trường học ở Cần Thơ.

Để giảm chi phí, chị bán hàng hoàn toàn qua mạng. Trên nhóm “rau sạch tại nhà” hơn 600 thành viên, chị đăng hình ảnh, danh mục rau hằng ngày và chỉ thu hoạch khi có đơn.

“Làm nông kết hợp thương mại điện tử giúp tôi không phải lo đầu ra, rau đến tay khách luôn tươi mới”, chị Nhung nói.

Nhờ trồng rau sạch, chị Nhung có thu nhập ổn định. Ảnh: T.X

Cải trồng trong vườn của chị Nhung. Ảnh: T.X

Chị Nhung trồng rau theo hướng hữu cơ. Ảnh: T.X

Không chỉ sản xuất sạch, trang trại còn hướng đến môi trường xanh: bao bì đóng gói bằng lá chuối, giao hàng trong buổi sáng để giữ độ tươi. Dưới giàn thủy canh, chị tận dụng diện tích trồng rau nhút, bông súng, cù nèo để tạo cảnh quan và xử lý nước thải tự nhiên.

Hiện cơ sở của chị tạo việc làm ổn định cho 5 lao động, thu nhập 120.000-400.000 đồng/ngày.

Sắp tới, chị Nhung dự định mở rộng quy mô, đầu tư hệ thống tự động hoàn toàn, có thể theo dõi dinh dưỡng và thời tiết qua thiết bị điện tử.

“Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe. Tôi tin nông nghiệp công nghệ số sẽ là hướng đi lâu dài, nhất là với người trẻ muốn làm nông nghiệp sạch”, chị bày tỏ.