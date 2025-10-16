LỜI TÒA SOẠN Giữa nhịp sống hối hả, nhiều phụ nữ lặng lẽ sống đẹp theo cách riêng. Họ là những người mẹ dạy con bằng tình thương và nhân ái, là người phụ nữ miệt mài gieo điều tốt giữa đời thường, hay người khởi nghiệp mang lại giá trị cho cộng đồng... Mỗi người một câu chuyện, một hành trình đáng trân trọng. “Chuyện của phụ nữ hôm nay” - tuyến bài của VietNamNet - mời bạn đón đọc, để cùng lan tỏa những điều bình dị mà đầy cảm hứng.

Những ngày đầu tháng 10, giữa trưa nắng gắt, chị Trần Thị Út - Giám đốc HTX dưa lưới Ngọc Thành - ở xã Đông Phước, TP Cần Thơ cùng chồng ra thăm vườn dưa lưới rộng 13.000m2. Chị tỉ mỉ quan sát từng luống dưa đang vào độ chín, rồi kiểm tra và mở hệ thống tưới nhỏ giọt.

Chị Trần Thị Út thành công với mô hình trồng dưa lưới. Ảnh: Thiện Chí

Chị kể, mỗi lần đi siêu thị, thấy dưa lưới có giá khá cao, chị mua về ăn thử rồi mê luôn vị ngọt thanh và thơm mát của nó.

Đúng lúc đó, chính quyền địa phương triển khai chương trình khuyến khích nông dân chuyển đổi sang trồng cây giá trị cao, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng dưa lưới. Vợ chồng chị quyết định thử sức với loại cây trồng này.

Năm 2017, chị dựng 2 nhà lưới, trồng dưa trên diện tích khoảng 2.000m2. Song, do chưa nắm rõ kỹ thuật nên vợ chồng chị vừa trồng vừa học hỏi kinh nghiệm.

Chị canh tác theo phương pháp cuốn chiếu, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt. Giống dưa mà chị Út lựa chọn là dưa lưới đế đặc mật - loại quả có hình tròn hoặc hơi thuôn dài, ruột màu cam, trọng lượng trung bình 1,6kg-3kg, vị ngọt thanh và giòn.

“Vụ đầu, dưa lưới trúng mùa, được giá nên vợ chồng tôi quyết định mở rộng diện tích trồng. Đến nay, tôi đã có 12 nhà lưới, với tổng diện tích khoảng 13.000m2”, chị Út nói.

Năm 2021, dưa lưới của chị Út đạt chứng nhận VietGAP và OCOP 3 sao. Tháng 5/2023, người phụ nữ này thành lập HTX dưa lưới Ngọc Thành với 9 thành viên. Chỉ sau 1 năm, sản phẩm của HTX được công nhận OCOP 4 sao.

Trang trại dưa lưới của chị Út. Ảnh: Thiện Chí

Giống dưa chị Út chọn trồng là dưa đế đặc mật. Ảnh: Thiện Chí

Hiện toàn bộ diện tích canh tác của HTX được ứng dụng công nghệ tiên tiến. Dưa lưới của chị Út được trồng trong nhà kính, sử dụng giá thể xơ dừa, hệ thống tưới nhỏ giọt của Israel, kết hợp màng phủ nông nghiệp giúp kiểm soát nhiệt độ, hạn chế sâu bệnh và tối ưu sinh trưởng.

Đặc biệt, chị áp dụng quy trình sản xuất đạt chuẩn quốc tế như: hệ thống tưới tiêu tự động, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), nguồn nước sạch qua hệ thống lọc hiện đại và phân bón hữu cơ vi sinh. Nhờ đó, trái dưa phát triển khỏe mạnh, chất lượng đồng đều, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

“Để đạt trái dưa hoàn hảo, tôi chú trọng từ độ pH của đất (6-6,8), thời điểm gieo trồng, lượng nước tưới, đến quy trình thụ phấn thủ công nhằm bảo đảm năng suất. Hệ thống cảm biến độ ẩm và theo dõi qua điện thoại giúp bà con điều chỉnh kịp thời, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường”, chị nói.

Không chỉ trồng dưa lưới để bán trái, HTX của chị Út còn hợp tác với Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang (cũ) triển khai dự án chế biến rượu vang và dưa lưới sấy dẻo.

Đến tháng 6/2024, sản phẩm rượu vang dưa lưới đã đạt OCOP 4 sao cấp huyện. HTX đang tiếp tục nghiên cứu nước ép, dưa muối chua, hướng tới chế biến sâu để tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu.

Với 12 nhà lưới, mỗi năm HTX của chị Út cung ứng 100-150 tấn dưa ra thị trường, với giá từ 35.000-45.000 đồng/kg, tuỳ thời điểm. Song song, chị Út phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, đầu tư homestay đón khách đến tham quan, trải nghiệm thu hoạch và chế biến sản phẩm từ dưa lưới.

“Tôi còn liên kết thêm 5-10 nhà vườn để hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng, tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách”, chị Út chia sẻ.

Sinh viên ngành nông nghiệp đến thực tập, học hỏi kỹ thuật tại trang trại của chị Út. Ảnh: Thiện Chí

Không chỉ làm kinh tế, hợp tác xã còn mở cửa đón 15-20 sinh viên ngành nông nghiệp mỗi năm đến thực tập, học hỏi kỹ thuật và quản lý sản xuất. Mô hình này trở thành “phòng thực hành ngoài trời”, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND xã Đông Phước, ông Lương Văn Tây, cho hay, địa phương đang định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái.

“Hợp tác xã dưa lưới Ngọc Thành đang là điểm sáng. Xã sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông nội đồng để mở rộng vùng sản xuất”, ông Tây nói.