Đam mê từ nhỏ

Bước vào căn phòng của Bùi Quỳnh Anh (SN 1995, Hà Nội), nhiều người không khỏi bất ngờ khi nơi đây được thiết kế như một ngôi nhà thu nhỏ với hệ thống kệ trưng bày đẹp và chắc chắn.

Đó là nơi cô nàng cất giữ 500 con gấu bông với hình thù, màu sắc khác nhau, hơn nữa, còn là những phiên bản giới hạn trên thế giới.

Với Quỳnh Anh, căn phòng này là khoảng trời riêng lưu giữ cả tuổi thơ tươi đẹp và nguồn cảm hứng sống bất tận trong những năm tháng trưởng thành của cô.

Quỳnh Anh và bộ sưu tập chứa đựng cả đam mê của cô

Quỳnh Anh có niềm đam mê đặc biệt với việc sưu tầm những mẫu gấu bông hiếm trên thế giới.

Hiện tại, cô sở hữu bộ sưu tập hơn 500 con với giá trị hàng trăm triệu đồng, trong đó có những con gấu bông là nhân vật của các bộ phim hoạt hình nổi tiếng như: Up (Vút bay), The Incredibles (Gia đình siêu nhân), Mickey Mouse (Chú chuột Mickey), Beauty and the Beast (Người đẹp và quái vật)...

Trong số đó, bộ sưu tập có ý nghĩa nhất với Quỳnh Anh là các nhân vật trong bộ phim The Incredibles (Gia đình siêu nhân). Bởi để có được đầy đủ những sản phẩm mình muốn, cô đã trải qua hành trình “săn lùng” đầy gian nan nhưng cũng rất thú vị.

9X Hà Nội mê thú bông từ nhỏ. Năm 2023, khi trở thành nhân viên văn phòng, có nguồn thu nhập ổn định, cô dành dụm tiền lương để mua những con thú bông xinh xắn.

“Càng sắm càng mê”, cô bắt đầu bước vào cuộc “săn lùng” những phiên bản thú bông giới hạn trên toàn thế giới. Giá của mỗi sản phẩm dao động từ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào hình thù, màu sắc, kích thước và độ hiếm của chúng.

Căn phòng ngập thú bông của Quỳnh Anh

Quỳnh Anh sưu tập những con thú bông có kích thước, hình thù giống hệt các nhân vật của phim hoạt hình, những phiên bản đặc biệt của Disney và cả những mẫu gấu bông có hình dạng dễ thương, ngộ nghĩnh như gấu Tsum Tsum Nhật Bản, gấu chắp tay của &you...

Bộ sưu tập được cô nâng niu như trứng mỏng. Mỗi con thú bông đều được đặt trong hộp trưng bày riêng phù hợp với kích thước, hình thù... Có được vị trí của riêng mình, các con thú bông trông “ngầu” hơn và được bảo quản một cách tốt hơn.

“Tôi thường hút bụi, lọc không khí trong phòng và đem chúng đi giặt định kỳ 2 tháng/lần. Những con thú bông đặc biệt, tôi phải cất trong hộp để tránh bụi bẩn”, Quỳnh Anh nói.

Những cuộc "săn lùng"

Theo Quỳnh Anh, việc sưu tầm gấu bông phiên bản giới hạn không chỉ là việc đặt hàng online hay đến cửa hàng mua. Nhiều món đồ quý hiếm đòi hỏi cô phải kiên nhẫn, nỗ lực và thậm chí là có chút may mắn mới có thể có được.

Một trong những lần săn gấu bông đáng nhớ nhất của Quỳnh Anh là chú gấu Lotso phiên bản đặc biệt từ Toy Story, chỉ được phát hành tại Nhật Bản. Biết trước đây là món hàng "hot", cô đặt báo thức lúc 3 giờ sáng để canh mua ngay khi website mở bán nhưng chỉ trong vòng vài giây, toàn bộ số lượng đã hết sạch.

Rất nhiều thú bông của Quỳnh Anh là phiên bản giới hạn trên thế giới

Quỳnh Anh sau đó đã vào các hội nhóm sưu tầm quốc tế, tìm người sẵn sàng nhượng lại. Sau nhiều tháng lùng sục, cuối cùng cô tìm được một người bán trên một trang đấu giá Nhật Bản. Trớ trêu thay, sau khi cô chuyển tiền cọc, người bán bất ngờ khóa tài khoản, lặn mất tăm.

“Tôi thực sự hoang mang và thất vọng. Cảm giác như đã chạm tay đến thứ mình khao khát nhưng rồi lại bị giật mất ngay trước mắt”, Quỳnh Anh nói.

Dù vậy, cô nàng vẫn không bỏ cuộc và cuối cùng, sau hơn 20 cuộc thương lượng, Quỳnh Anh đã mua được chú gấu Lotso với mức giá gấp 3 lần giá gốc.

Sau những cuộc “săn lùng” kịch tính như vậy, Quỳnh Anh nhận ra, có những món đồ giá trị của nó không nằm ở số tiền mà là ở hành trình cố gắng, kiên trì để có được nó. Mỗi lần “rinh” được một sản phẩm như thế, cô đều thấy vô cùng xứng đáng.

Một lần khác, khi đang du lịch tại Hàn Quốc, cô phát hiện một chú Winnie the Pooh phiên bản 1997 cực hiếm trong một cửa hàng ở Insadong.

Chủ tiệm ban đầu từ chối bán, vì đây là món đồ kỷ niệm nhưng thay vì bỏ cuộc, Quỳnh Anh quay lại mỗi ngày, chia sẻ câu chuyện của mình. Cuối cùng, sự chân thành đã lay động chủ tiệm, cô được nhượng lại chú gấu với điều kiện: phải hứa sẽ luôn trân trọng và bảo quản nó cẩn thận.

“Mỗi chú gấu bông không chỉ có giá trị vật chất, mà còn là minh chứng cho hành trình săn lùng đầy cảm xúc. Nó dạy tôi về sự kiên nhẫn, đam mê và cả những kết nối tuyệt vời với những người có chung sở thích”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Một con thú bông Quỳnh Anh rất yêu thích

Sở thích sưu tầm thú bông của Quỳnh Anh từng bị gia đình phản đối. Một số người cũng cho rằng, đây chỉ là sở thích trẻ con, không đáng để bỏ ra số tiền lớn và nhiều công sức như vậy để “săn lùng”.

Tuy nhiên, với Quỳnh Anh, mỗi con thú bông lại mang một câu chuyện đặc biệt và 500 con thú bông đang ngự trị trong căn phòng ngủ xinh xắn không chỉ mang giá trị vật chất mà còn có giá trị tinh thần trong cuộc đời cô.

