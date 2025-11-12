Một người mẹ ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) được ca ngợi là “người tạo nên phép màu” vì đã giúp con gái thoát khỏi hôn mê, dần phục hồi nhờ đưa con đi "khiêu vũ" ở quảng trường mỗi ngày, thông tin từ SCMP.

Bà Tiêu Tuyết Phi, 59 tuổi, đã dành trọn 10 năm làm người chăm sóc toàn thời gian cho con gái Dương Phương, trong khi chồng bà vừa đi làm vừa lo việc nhà.

Mười năm trước, khi đang làm việc tại Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông), Dương Phương bất ngờ ngã bệnh nặng và rơi vào hôn mê. Các bác sĩ khuyên gia đình nên dừng điều trị vì “không còn hy vọng tỉnh lại”.

Nhờ tình yêu bao la của cha mẹ, cô gái đã hồi tỉnh, vượt qua cơn bạo bệnh. Ảnh: SCMP

Nhưng người mẹ ấy không bỏ cuộc. Bà chuyển con sang phòng bệnh thường để tiếp tục chăm sóc, hy vọng một ngày phép màu sẽ xảy ra. Vài tháng sau, cơ thể con bắt đầu có phản ứng nhẹ, nhưng vẫn chưa tỉnh và không thể nói.

Các bác sĩ đã gợi ý rằng âm nhạc, khiêu vũ và thậm chí cả du lịch có thể giúp kích thích các dây thần kinh đang ngủ yên của Dương Phương.

Không nản lòng, bà Tiêu đưa con về nhà, bắt đầu quá trình phục hồi chức năng theo cách riêng: sử dụng âm nhạc và khiêu vũ. Mỗi buổi sáng, bà Tiêu lại đẩy xe lăn đưa con đến công viên gần nhà. Khi tiếng nhạc quảng trường vang lên, bà nắm tay con, cùng lắc lư theo điệu nhạc.

Ở Trung Quốc, cảnh phụ nữ trung niên tập “nhảy quảng trường” đã trở nên quen thuộc. Hoạt động thể dục, giao lưu đơn giản giúp họ năng động và vui vẻ. Câu chuyện cảm động của bà Tiêu nhanh chóng lan tỏa trong nhóm “nhảy quảng trường”. Nhiều người đến hỗ trợ hai mẹ con, hướng dẫn thêm các bài tập phục hồi.

Cuộc sống của cô gái ngày càng tốt hơn. Cô và mẹ duy trì khiêu vũ mỗi ngày

Bước sang năm thứ 2 từ khi đến quảng trường nghe nhạc, "tập nhảy", điều kỳ diệu đã đến: Dương Phương mở mắt, có thể nói được. Câu đầu tiên cô nói sau khi tỉnh lại: "Mẹ là một người tốt".

Bà Tiêu vô cùng xúc động khi thấy con gái tỉnh lại và lập tức đưa con đến bệnh viện. Các bác sĩ đã quan sát thấy những thay đổi đáng kể trong hoạt động não của Dương Phương và gọi đó là "một phép màu".

Suốt những năm sau đó, bà Tiêu vẫn kiên trì đưa con đi "nhảy" mỗi ngày. Sau 10 năm kiên trì từ lúc con gái bị bệnh, thời gian gần đây, Dương Phương có thể đi lại nhẹ nhàng và tự chăm sóc bản thân. Dù trí nhớ vẫn hạn chế, cô đã nhận ra cha mẹ và có thể giao tiếp đơn giản.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, bà Tiêu chia sẻ hiện đã lập ra một đội "nhảy quảng trường" gồm 150 thành viên, trong đó hai mẹ con là thành viên đặc biệt. “Chúng tôi vẫn nhảy mỗi ngày. Chỉ cần con gái tôi hạnh phúc, mọi vất vả đều xứng đáng”, bà nói.

Câu chuyện của bà Tiêu khiến hàng triệu người xúc động. Một cư dân mạng bình luận: "10 năm kiên trì, đó không chỉ là tình yêu mà còn là phép màu".