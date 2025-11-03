Bà con lối xóm và chính quyền xã Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị) vừa cùng gia đình tổ chức tang lễ cho cháu Mai Cao Ngọc H. (SN 2015, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Quảng Phương), con gái của chị Cao Thị Ngọc Thơm (SN 1985) vừa mất vì đuối nước trong lũ.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 31/10, cháu H. cùng 2 bạn nhỏ chở nhau bằng xe đạp điện đi qua đoạn đường giữa cánh đồng phía sau làng.

Trong hơn 10 năm, chị Thơm lần lượt mất 3 đứa con vì đuối nước. Ảnh: CTV

Thời điểm đó, nước từ thượng nguồn đổ về, chảy xiết cuốn trôi xe. Lúc ấy, 2 bạn đi cùng bám được vào cây cối, hàng rào ven đường và kêu cứu, sau đó được người dân cứu giúp và đưa vào bờ an toàn. Riêng cháu H. bị nhấn chìm giữa mênh mông nước lũ.

Suốt nhiều giờ liền, công an xã, dân quân, bộ đội biên phòng cùng bà con soi đèn, lội nước tìm kiếm. Đến hơn 20h cùng ngày, thi thể cháu H. được tìm thấy cách nơi gặp nạn gần 200m.

“Mẹ cháu đi làm gửi con cho chúng tôi. Hôm đó tôi phải xuống bệnh viện chăm bà ngoại cháu ốm. Khi nhận được tin cháu bị lũ cuốn mất tích, tôi chết lặng, cầm điện thoại tìm số để báo cho mẹ cháu mà run rẩy, tìm mãi không ra”, ông Cao Văn Ninh - ông ngoại cháu H., kể.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cháu H. Ảnh: CTV

Ngồi bất động trước bàn thờ con, chị Thơm cho biết, chị nhận được tin con gái bị lũ cuốn khi đang làm công nhân tại TPHCM.

“Nghe điện thoại xong, tôi ngất lịm ngay giữa ca làm. Sau khi tỉnh lại, tôi đã tức tốc về quê. Suốt chuyến bay trở về, tôi chỉ cầu xin một phép màu, nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra. Về đến nơi cũng là lúc tìm được con, chỉ kịp nhìn con lần cuối”, vừa nói, chị Thơm vừa khóc, giọng khản đặc, nước mắt đã cạn từ lâu.

Chị Thơm lập gia đình năm 2008 và sinh được 3 người con. Sau khi chia tay chồng, chị dắt 3 con nhỏ về sống cùng cha mẹ ruột trong căn nhà nằm giữa xóm nghèo.

H. là con út của chị, trước cháu còn có 2 anh trai, ít ai biết rằng, cả 2 cũng đã mất do đuối nước.

Chị Thơm và bố ruột - ông Cao Văn Ninh, kể lại sự việc. Ảnh: CTV

Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch thông tin, vào năm 2014, con trai đầu của chị Thơm lúc đó tròn 5 tuổi, tử vong do đuối nước, điểm xảy ra tai nạn chỉ cách nhà vài chục mét.

Hai năm sau đó, đứa con trai thứ hai lúc đó 8 tuổi, cũng qua đời vì đuối nước. Giữa những mất mát liên tiếp, chị Thơm chỉ còn biết lấy đứa con gái út là cháu H. làm động lực sống và làm việc. Nhưng cuộc đời nghiệt ngã đã tiếp tục lấy đi đứa con còn lại của chị.

"Ngay sau sự việc, chính quyền xã, các đoàn thể và người dân trong vùng đã đến thắp hương, động viên, chia sẻ mất mát cùng gia đình", ông Trung nói.

Trong ngôi nhà nhỏ ẩm thấp, chị Thơm ngồi nhìn di ảnh 3 đứa con thơ dại, trời vẫn mưa như trút, nước lũ lại sắp ngập cánh đồng làng, nhưng nước mắt người mẹ mất con còn nhiều hơn nước lũ.